«Краснодар» близок к подписанию форварда «Будё-Глимт» Ботхейма

Нападающий «Будё-Глимт» Эрик Ботхейм близок к переходу в чемпионат России.
21-летнего норвежца подпишет «Краснодар», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Утверждается, что стороны уже согласовали детали личного контракта. Сделка будет оформлена, когда Ботхейм завершит медицинское обследование в Европе. Эрик, которым интересовался «Лацио», уже начал прохождение медосмотра.
В 2021 году Ботхейм сыграл на клубном уровне в 46 матчах во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.
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