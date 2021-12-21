ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Краснодар» близок к подписанию форварда «Будё-Глимт» Ботхейма

вчера, 14:38

Нападающий «Будё-Глимт» Эрик Ботхейм близок к переходу в чемпионат России.

21-летнего норвежца подпишет «Краснодар», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Утверждается, что стороны уже согласовали детали личного контракта. Сделка будет оформлена, когда Ботхейм завершит медицинское обследование в Европе. Эрик, которым интересовался «Лацио», уже начал прохождение медосмотра.

В 2021 году Ботхейм сыграл на клубном уровне в 46 матчах во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.

Все новости
Бербатов считает, что Кавани стоит перейти в «Барселону»
Сегодня, 11:40 Комментарии3
Слухи«Боруссия» хочет подписать брата Беллингхэма, чтобы сохранить Джуда в клубе
Сегодня, 10:45 Комментарии2
Слухи«Реал» заинтересовался защитником «Ливерпуля»
Сегодня, 08:10 Комментарии7
СлухиРангник хочет, чтобы МЮ подписал Холанда
Вчера, 22:18 Комментарии18
СлухиПСЖ не захотел продавать Маркиньоса за 85 млн евро
Вчера, 19:06 Комментарии14
Слухи«Реал» готов платить Модричу 8 млн евро в год
Вчера, 18:30 Комментарии14
Сортировать
Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:36, ред.
Денег не жалеют для команды, но сколько не вливай, если в ней нет душка, то условный Нижний Новгород вынесет. Нужен лидер в команде.
Главный судья
Главный судья ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:35
кого отодвинет Кордоба начнет тренироваться только через 4 месяца его отзаявят до конца сезона...этот парнишка и будет основным ЦФ...так же думаю продадут Вильену(так как ему нет места) дозаявят Вандесона...и продадут Спаича...взяв сильного ЦЗ...
TheBoLt
TheBoLt ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:24
нет основы, нет нападающего. Кордоба травмирован очень надолго, восстанавливать форму после травмы еще долго будет. Норм нападающий в основу, ЕДИНСТВЕННЫЙ нападающий основы сейчас
particular
particular
вчера в 19:19
Краснодар уже несколько лет накачивает кадровые мускулы, но команда от этого сильнее не становится...
Приход норвега, скорее всего, кого-то отодвинет из основы...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:29
все укрепляются,ищут новых игроков.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 18:26
Неплохой трамплин для парня. Боруссия ждёт
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:13
Ну вот наконец то !
Заработала детская школа Краснодара !
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:10
Краснодар очень активен в зимнем перерыве.
Главный судья
Главный судья
вчера в 17:15
Кстати это друган Холанда про которого он говорил что он талантливее него...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:11
Всегда ктото близок, получает игрока совсем ктото другой
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:10
И главное он с детства болел за Краснодар, скоро озвучит!

Зимой будет бегать на лыжах)
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:02
А почему бы и не купить))
протон
протон
вчера в 16:59
неожиданно, кстати, неплохой вариант
Если купить миллион норвежцев, то вероятность приобретения второго Холланда резко повысится
Asper
Asper ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:50, ред.
Вообще-то много уже было - Норманн, Хаген легендарный, Ялланд в бердыевском Рубине, Бохинен сейчас в ЦСКА, черные парнишки с норвежскими паспортами - Чума из Амкара, в Уфе в прошлом году был - не помню как звали.
Это навскидку по памяти только
Главный судья
Главный судья ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 16:41
Ну с нашего чемпа уйдет сильный коэфиц..и мы по уровню будем рядом с Норвегией как раз 17-20 места))
1bear
1bear
вчера в 16:40
молодой и перспективный - пусть заиграет !..
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 16:37
Морозоустойчивых выбирают
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:07
Был Норманн в Ростове
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:54
Статистика хорошая но это даже не в РПЛ.
lotsman
lotsman
вчера в 15:39
Норвежцев ещё не было, в РПЛ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:29
Вроде бы очень классный паренёк. Посмотрим как он адаптируется в российском чемпионате. Удачи ему в Краснодаре.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:26
Хороший нап. Он Роме 3 гола в Лиге конференций забил и в чемпионате Норвегии у него тоже приличная результативность. Уже в национальную сборную вызывается. Надо брать раз есть такая возможность. Парень молодой, будет прогрессировать.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 15:19
Я думаю серия А ждёт
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 15:03
из него может второй Холланд вырасти, только не в РПЛ ему надо ехать.
Главный судья
Главный судья
вчера в 14:57, ред.
5.5 млн за молодого игрока внушает....но и статистика его не смотря на то что вступает не за топ клуб тоже внушает...
beefs
beefs
вчера в 14:44
статистика хороша, замена калеке будет...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100