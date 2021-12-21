«Краснодар» близок к подписанию форварда «Будё-Глимт» Ботхейма

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вчера, 14:38

Нападающий «Будё-Глимт» близок к переходу в чемпионат России.

21-летнего норвежца подпишет «Краснодар», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Утверждается, что стороны уже согласовали детали личного контракта. Сделка будет оформлена, когда Ботхейм завершит медицинское обследование в Европе. Эрик, которым интересовался «Лацио», уже начал прохождение медосмотра.

В 2021 году Ботхейм сыграл на клубном уровне в 46 матчах во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.