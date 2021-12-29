Масалитин: «Я считаю, что ЦСКА нужно оставить Березуцкого главным тренером».

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слухи о том, что экс-наставник «Локомотива» может возглавить «армейцев».

Марко поработал в «Локомотиве» и оставил приятное впечатление. У него был положительный результат и поставленная игра, которая давала результат. Подковёрные игры в «Локомотиве» не дали ему доработать свой контракт до конца.

В ЦСКА тоже в руководстве делят власть, идёт раздрай. Приход Олича ничем хорошим не закончился. Кто приглашает, тот и решает — будут что-то давать или нет. Может быть, Николич придёт на живое место, и при первой возможности его уберут. Олича приглашал Орешкин, Гинер и Бабаев были против. В итоге — никаких трансферов, никакой монолитной команды. Ивице не дали окружить себя специалистами.