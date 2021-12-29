Масалитин: «Я считаю, что ЦСКА нужно оставить Березуцкого главным тренером».

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слухи о том, что экс-наставник «Локомотива» Марко Николич может возглавить «армейцев».
Марко поработал в «Локомотиве» и оставил приятное впечатление. У него был положительный результат и поставленная игра, которая давала результат. Подковёрные игры в «Локомотиве» не дали ему доработать свой контракт до конца.
В ЦСКА тоже в руководстве делят власть, идёт раздрай. Приход Олича ничем хорошим не закончился. Кто приглашает, тот и решает — будут что-то давать или нет. Может быть, Николич придёт на живое место, и при первой возможности его уберут. Олича приглашал Орешкин, Гинер и Бабаев были против. В итоге — никаких трансферов, никакой монолитной команды. Ивице не дали окружить себя специалистами.
В турнирной таблице у ЦСКА нет большого провала, а по игре есть большие вопросы. Я считаю, что нужно оставить Березуцкого — может быть, всё будет хорошо. Лучше, чтобы в клубе были свои воспитанники и специалисты. Березуцкий в ЦСКА заработал себе имя и авторитет.
Команде не нужен новый тренер, боюсь, что при замене как бы не получилось: "Хотели как лучше, а получилось как всегда"
До новых встреч..
Команде не нужен новый тренер, боюсь, что при замене как бы не получилось: "Хотели как лучше, а получилось как всегда"
До новых встреч..
От добра добра не ищут. Лучшее всегда враг хорошему)))
От добра добра не ищут. Лучшее всегда враг хорошему)))
Старыми методами пользуетесь гражданин Масалитин !!!)))
Старыми методами пользуетесь гражданин Масалитин !!!)))