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Масалитин: «Я считаю, что ЦСКА нужно оставить Березуцкого главным тренером»

вчера, 20:05

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слухи о том, что экс-наставник «Локомотива» Марко Николич может возглавить «армейцев».

Марко поработал в «Локомотиве» и оставил приятное впечатление. У него был положительный результат и поставленная игра, которая давала результат. Подковёрные игры в «Локомотиве» не дали ему доработать свой контракт до конца.

В ЦСКА тоже в руководстве делят власть, идёт раздрай. Приход Олича ничем хорошим не закончился. Кто приглашает, тот и решает — будут что-то давать или нет. Может быть, Николич придёт на живое место, и при первой возможности его уберут. Олича приглашал Орешкин, Гинер и Бабаев были против. В итоге — никаких трансферов, никакой монолитной команды. Ивице не дали окружить себя специалистами.

В турнирной таблице у ЦСКА нет большого провала, а по игре есть большие вопросы. Я считаю, что нужно оставить Березуцкого — может быть, всё будет хорошо. Лучше, чтобы в клубе были свои воспитанники и специалисты. Березуцкий в ЦСКА заработал себе имя и авторитет.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:18
"Может быть", значит сомневается.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:01
Лично моё мнение - Березуцкий -это похороны ! Он ничем не отличается от Аленичева , Евсеева , Рахимова ,Шалимова и др. Такой же ширпотреб .
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:47
Березуцкий совсем не добро, то что я увидел это скучный футбол с низким хG, очень мало даже шансов забить гол, единственный кто прибавил при нем это бийол и пожалуй всё, немного увидели другого Ахметова, но всё равно игрок низкого уровня
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:47
Спасибо огромное. Позволю себе назвать Вас " Мой старый, но вечно юный душой, однополчанин!". Здоровья и успехов нашему любимому клубу !
lotsman
lotsman
вчера в 21:44
До конца сезона не трогали бы. Ведь лучше не будет.
cska59
cska59 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 21:40
Не,Чалова надо продать в Уфу или еще куда-нибудь.
Сп62
Сп62
вчера в 21:14
Игра Марко в Локо давала очки, но уверенности не вселяла. А вот у Лёши может быть всё получится. Я за своих доморощенных как в ЦСКА, как в Спартаке, так и во всей РПЛ.
drug01
drug01
вчера в 21:00
Всё решают хозяева
particular
particular
вчера в 20:48, ред.
Неубедительный пассаж Массалитина... Слишком много упований на "свой", а на самом деле, - это совсем не гарантия успеха... Березуцкий чувствует какие шатания и недопонимания будоражат руководство... Ощущение этого не добавляет сил и уверенности...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:48
Мой старый Друг Анатолий, В 2022 году и Тебе желаю всего того, что сам пожелаю себе).
Команде не нужен новый тренер, боюсь, что при замене как бы не получилось: "Хотели как лучше, а получилось как всегда"
До новых встреч..
YVG
YVG
вчера в 20:43
И Березуцкого нужно оставить, и Чалова.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:43
Хозяин барин хочет оставит хочет выгонит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:38
Соглашусь с учетом двух очевидных факторов. 1. Качество работы тренера проверяется не за 3-4 месяца. а дольше. 2. Не факт, что придет кто то другой, пусть звездный и у него сразу пойдет. Так не бывает. Леше надо доверять, он в отличие от Васи оказался более терпеливым. Удачи ему, а ВАМ Эдуард Григорьевич всего наилучшего в новом Году, и , главное, здоровья.!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:37, ред.
Березуцкий неплохо себя показал как тренер и заслуживает того чтобы продолжить работу с ЦСКА. Убирать его сейчас было бы неправильно.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:36
если бывший говорит, значит надо прислушаться..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:31
Согласен с Валерием, АВБ вполне справляется с обязанностью главного тренера.
От добра добра не ищут. Лучшее всегда враг хорошему)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:22, ред.
Масалитин: «Я считаю, что ЦСКА нужно оставить Березуцкого главным тренером».

Старыми методами пользуетесь гражданин Масалитин !!!)))
shlomo
shlomo
вчера в 20:05
Ну копий по этому вопросу много поломают....скорее да, чем нет...
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