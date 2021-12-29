Кузнецов — о приходе Николича: «ЦСКА нужно занимать высокие места»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал слухи о том, что экс-наставник «Локомотива» Марко Николич может возглавить «армейцев».
Николич отлично себя зарекомендовал в «Локомотиве». Первые результаты были неважные, но после сборов игра наладилась. Я считаю, что он хороший специалист.
– Алексей Березуцкий, как минимум, не провалился в ЦСКА. С чем связываете его смену?
Это не мы решаем, а наверху. Вероятно, смена связана с тем, что клубу надо занимать высокие места и выступать в еврокубках в следующем сезоне. Поэтому ищут наставника с опытом, который может добиться этого результата.
– В руководстве «армейцев» идет борьба за закрытыми дверями. Как думаете, Николич – чья кандидатура?
Николич – это немалые деньги и, скорее всего, он придет со своим тренерским штабом. Кто сможет платить такие деньги? Я думаю, что только ВЭБ. Это логично.
– Градус противостояния ЦСКА и «Локомотива» повысится?
Градус в матчах московских команд всегда присутствует. Лишний раз не надо поджигать. Какими были раньше московские дерби, такими и останутся – бескомпромиссными и интересными.