Кузнецов — о приходе Николича: «ЦСКА нужно занимать высокие места»

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вчера, 22:29

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал слухи о том, что экс-наставник «Локомотива» может возглавить «армейцев».

Николич отлично себя зарекомендовал в «Локомотиве». Первые результаты были неважные, но после сборов игра наладилась. Я считаю, что он хороший специалист.

– Алексей Березуцкий, как минимум, не провалился в ЦСКА . С чем связываете его смену?

Это не мы решаем, а наверху. Вероятно, смена связана с тем, что клубу надо занимать высокие места и выступать в еврокубках в следующем сезоне. Поэтому ищут наставника с опытом, который может добиться этого результата.

– В руководстве «армейцев» идет борьба за закрытыми дверями. Как думаете, Николич – чья кандидатура?

Николич – это немалые деньги и, скорее всего, он придет со своим тренерским штабом. Кто сможет платить такие деньги? Я думаю, что только ВЭБ . Это логично.

– Градус противостояния ЦСКА и «Локомотива» повысится?