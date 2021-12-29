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Кузнецов — о приходе Николича: «ЦСКА нужно занимать высокие места»

вчера, 22:29

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал слухи о том, что экс-наставник «Локомотива» Марко Николич может возглавить «армейцев».

Николич отлично себя зарекомендовал в «Локомотиве». Первые результаты были неважные, но после сборов игра наладилась. Я считаю, что он хороший специалист.

– Алексей Березуцкий, как минимум, не провалился в ЦСКА. С чем связываете его смену?

Это не мы решаем, а наверху. Вероятно, смена связана с тем, что клубу надо занимать высокие места и выступать в еврокубках в следующем сезоне. Поэтому ищут наставника с опытом, который может добиться этого результата.

– В руководстве «армейцев» идет борьба за закрытыми дверями. Как думаете, Николич – чья кандидатура?

Николич – это немалые деньги и, скорее всего, он придет со своим тренерским штабом. Кто сможет платить такие деньги? Я думаю, что только ВЭБ. Это логично.

– Градус противостояния ЦСКА и «Локомотива» повысится?

Градус в матчах московских команд всегда присутствует. Лишний раз не надо поджигать. Какими были раньше московские дерби, такими и останутся – бескомпромиссными и интересными.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 08:01
Не верю, что Лёшу поменяют. Ждем заявлений руководства.
Ironigor
Ironigor ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 01:11
Березуцкий, - просто Березуцкий !)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:02
Ждем новостей и новых решений в ЦСКА. Предугадать что то сложно.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:56
По сравнению с Березуцким Николич просто СЭР Алекс Фергюссон ! )
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:15
Березуцкий еще малость сыроват, а Николич и с этим составом может в тройке чемпионат завершить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:07
Такой вайдос подняли про Николича , как будто в ЦСКА Конте приходит !!!)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:01
Без усилений хоть три Николича придут ничего не сделают а с усилениями и Леша справится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:30
Мне Лёха нравится,но надо кого нибуть по серьёзней
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