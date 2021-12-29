Наумов: «Николич — хороший вариант для ЦСКА»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи о том, что экс-наставник «железнодорожников» может возглавить ЦСКА .

Я не знаю, возглавит Николич ЦСКА или нет (слухов же разных много сейчас), но, если это случится, то, мое мнение, для «армейцев» это очень хороший вариант. Я верю, что ЦСКА заинтересовался Николичем. При всем уважении к Березуцкому, к роли главного тренера такого клуба, как ЦСКА , он пока не готов. Ему надо набраться опыта, подучиться. Нужно набраться эмоций: этого у него, к сожалению, нет. А вот Николич за короткое время показал себя тренером интересным. Думаю, его преимущество перед остальными в том, что он шашкой не машет, не ломает все, а на той базе, что есть, пытается построить свою игру. Когда он пришел в «Локомотив», я его критиковал. У него было несколько нехороших матчей, но впоследствии я увидел, что это думающий тренер. За короткое время какую-то репутацию в России он себе завоевал. В общем, не исключаю, что ЦСКА его пригласит. Тем более, для ЦСКА это неплохой тренер, да и экономически этот вариант неплох. Николич не запросит себе баснословных денег на зарплату.