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Наумов: «Николич — хороший вариант для ЦСКА»

вчера, 21:16

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи о том, что экс-наставник «железнодорожников» Марко Николич может возглавить ЦСКА.

Я не знаю, возглавит Николич ЦСКА или нет (слухов же разных много сейчас), но, если это случится, то, мое мнение, для «армейцев» это очень хороший вариант. Я верю, что ЦСКА заинтересовался Николичем. При всем уважении к Березуцкому, к роли главного тренера такого клуба, как ЦСКА, он пока не готов. Ему надо набраться опыта, подучиться. Нужно набраться эмоций: этого у него, к сожалению, нет. А вот Николич за короткое время показал себя тренером интересным. Думаю, его преимущество перед остальными в том, что он шашкой не машет, не ломает все, а на той базе, что есть, пытается построить свою игру. Когда он пришел в «Локомотив», я его критиковал. У него было несколько нехороших матчей, но впоследствии я увидел, что это думающий тренер. За короткое время какую-то репутацию в России он себе завоевал. В общем, не исключаю, что ЦСКА его пригласит. Тем более, для ЦСКА это неплохой тренер, да и экономически этот вариант неплох. Николич не запросит себе баснословных денег на зарплату.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:49
Сколько людей , столько и мнений.
ДСА
ДСА
сегодня в 04:48
ЦСКА верит в Березуцкого.
NoN141
NoN141
сегодня в 04:48
По моему это Кря-Кря 🦆
Capral
Capral
вчера в 22:14
Николич- обыкновенный, приземлённый тренер, не новатор, не стратег. ЦСКА- Великий клуб, так же, как Спартак, и такому клубу- нужен настоящий тренер!!! Николич- тренер убогий, но, возможно, чем Березуцкий, лучше Николич, да и то, только потому, что опыта побольше....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:06
Не трогать коней, у них есть березняк, это легенда, наравне с 43-м...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:58
Опять пошли всякие слухи.
протон
протон
вчера в 21:24
Как убивали цска-1. Орешкин Максим. Глава 2: безысходность. Часть 4: одич -Алеша-николич?
1bear
1bear
вчера в 21:23
берите Николича - не прогадаете
shlomo
shlomo
вчера в 21:19
Пока не нужно ничего менять в ЦСКА
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:17
А по мне так пусть Лёха и дальше работает!
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