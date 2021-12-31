Мбаппе определится с новым клубом не раньше марта

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вчера, 21:29

Форвард ПСЖ пока не определился с тем, где будет играть в следующем сезоне.

По данным французской прессы, нападающий в ближайшие месяцы намерен сосредоточиться на игре и не будет отвлекаться на переговоры с другими клубами. Ожидается, что решение Мбаппе примет не раньше марта.