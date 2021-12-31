ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

Мбаппе определится с новым клубом не раньше марта

вчера, 21:29

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе пока не определился с тем, где будет играть в следующем сезоне.

По данным французской прессы, нападающий в ближайшие месяцы намерен сосредоточиться на игре и не будет отвлекаться на переговоры с другими клубами. Ожидается, что решение Мбаппе примет не раньше марта.

Также отмечается, что Мбаппе по-прежнему настроен покинуть ПСЖ, а главным претендентом на трансфер игрока остается «Реал».

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Все комментарии
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ
сегодня в 11:48
Ждем в Зените!!!
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
сегодня в 11:34
Не удивлюсь если меся в конце сезона в МЛС а Мбаппе останется в Париже
shur
shur
сегодня в 10:31
...С Новым Годом Любимый Соккер !!! Всю Команду сайта и всех адекватных
б о л е л ь щ и к о в с п р а з д н и к о м !!!!! 2 0 2 2 ГОД
ABir
ABir
сегодня в 10:17
Действительно, куда торопиться
Comentarios
Comentarios
сегодня в 09:47
Прям парниша на выданье
Dima salev
Dima salev
сегодня в 09:35
Парень в реале будет как Азар. Не стоит ему покинуть ПСЖ
Mangur
Mangur
сегодня в 09:08
Дкло хозяйскоеЕму играть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:58
Хороший номер,удачи
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ протон (раскрыть)
сегодня в 05:47
Ничего с него не выжимали ,он в хорошем возрасте перешёл.Конда Азар понял что его мечта сбылась он понизил к себе требования ,вот и все ,он не профессионал
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 05:24, ред.
Есть еще Зенит))) С Новым годом!
Сантус
Сантус
сегодня в 05:04, ред.
Реалу сейчас нужно сделать покер-фэйс.Мбаппе,Холанд,Влахович...парни,вы нуждаетесь в Реале больше,чем Реал в Вас.)Накачу пожалуй за это..)
1 984
1 984
сегодня в 04:58
Хорошо когда есть выбор.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:43
Есть над чем задуматься Мбаппе. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 03:23
Реал самое вероятное
stanichnik
stanichnik
сегодня в 03:19
Да он для себя уже все давно решил.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:07
А что там гадалке даже ходить не надо, это Реал !!!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 02:18
Ну тут два варианта,либо контракт века от шейхов, либо пристиж и погоня за мечтой в Реале...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:07
А Перец уже его подписал)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:20
Кто-нить из мешков перекупит...
beefs
beefs
сегодня в 00:31
не спеши, с Новым всех болельщиков и футболистов...
drug01
drug01
сегодня в 00:28
Долго ждать придётся
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:08
Видимо будет определятся после и в случае вылета ПСЖ из Лиги Чемпионов.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:06
Он уже определился.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:36
Все негры в Спартак !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:19
Мбаппе в Реале будет, то что надо.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:56
Верхушка айсберга.
particular
particular
вчера в 21:40
Закопавшийся и не определившийся...
Такому надо рассказать, показать и сделать ход за него :))
С Новым годом!
протон
протон
вчера в 21:33
Помню так старательно они и Эдена Азара покупали..Абрамович все соки из него выжал и за хорошие деньги продал им
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