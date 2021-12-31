Мбаппе определится с новым клубом не раньше марта

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе пока не определился с тем, где будет играть в следующем сезоне.
По данным французской прессы, нападающий в ближайшие месяцы намерен сосредоточиться на игре и не будет отвлекаться на переговоры с другими клубами. Ожидается, что решение Мбаппе примет не раньше марта.
Также отмечается, что Мбаппе по-прежнему настроен покинуть ПСЖ, а главным претендентом на трансфер игрока остается «Реал».
б о л е л ь щ и к о в с п р а з д н и к о м !!!!! 2 0 2 2 ГОД
б о л е л ь щ и к о в с п р а з д н и к о м !!!!! 2 0 2 2 ГОД
Такому надо рассказать, показать и сделать ход за него :))
С Новым годом!
Такому надо рассказать, показать и сделать ход за него :))
С Новым годом!