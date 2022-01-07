Бистрович может перебраться в чемпионат Турции

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович может продолжить карьеру в Турции.
В аренде хавбека заинтересован один из турецких клубов. Камнем преткновения в данном переходе является тот факт, что турецкая команда не хочет полностью платить зарплату игроку, однако такой вариант не устраивает ЦСКА.
В нынешнем сезоне Бистрович провёл 8 матчей, записав на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.
Особенно если учитывать что он играет опорника
Особенно если учитывать что он играет опорника
Удачи Кристиану !!!
Удачи Кристиану !!!