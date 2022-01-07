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Бистрович может перебраться в чемпионат Турции

вчера, 13:52

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович может продолжить карьеру в Турции.

В аренде хавбека заинтересован один из турецких клубов. Камнем преткновения в данном переходе является тот факт, что турецкая команда не хочет полностью платить зарплату игроку, однако такой вариант не устраивает ЦСКА.

В нынешнем сезоне Бистрович провёл 8 матчей, записав на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
Ванечка
Ванечка
вчера в 17:34
Удачи ему!
Alean
Alean
вчера в 16:13
При тех минутах, что имеет Бистрович у него фантастическая реализация по меркам ЦСКА.
Особенно если учитывать что он играет опорника
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 16:10
А я бы наверное оставил Бистровича, но это лишь моё мнение.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:09
Мне искренне жаль Кристияна, он мог принести нам пользу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:52, ред.
Так и не дали тандем Ганчаренко - Березуцкий, возможности заиграть ему в ЦСКА. В принципе как и многим другим, за молодёжь вообще молчу . Прошлись по ним как каток деградации . Ни один футболист не стал прогрессировать при этом тандеме.
Удачи Кристиану !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:24
Разбредается молодой набор армейцев. Не потянули многие , да практически большинство.
b8q2sp9tecfn
b8q2sp9tecfn
вчера в 14:22
Может и в Турции продолжить...
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:53
Пусть перебирается...удачи ему!
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