Бистрович может перебраться в чемпионат Турции

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вчера, 13:52

Полузащитник ЦСКА может продолжить карьеру в Турции.

В аренде хавбека заинтересован один из турецких клубов. Камнем преткновения в данном переходе является тот факт, что турецкая команда не хочет полностью платить зарплату игроку, однако такой вариант не устраивает ЦСКА .

В нынешнем сезоне Бистрович провёл 8 матчей, записав на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.