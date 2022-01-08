Икарди не хочет переходить в «Ювентус» на правах аренды

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вчера, 14:01

Форвард «Пари Сен-Жермен» отказывается от перехода в «Ювентус» на правах аренды.

Футболист и его супруга Ванда Нара рассматривают вариант только с полноценным трансфером. В Париже тоже хотят расстаться с аргентинцем.

28-летний Икарди стал игроком ПСЖ в 2019 году, перейдя из «Интера». Парижане сначала арендовали форварда на год, а затем осуществили полноценный трансфер за 50 млн евро. В текущем сезоне Икарди в 20 матчах во всех турнирах стал автором 5 голов. Контракт нападающего заканчивается в 2024 году.

Портал Transfermarkt оценивает Икарди в 28 млн евро.