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Икарди не хочет переходить в «Ювентус» на правах аренды

вчера, 14:01

Форвард «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди отказывается от перехода в «Ювентус» на правах аренды.

Футболист и его супруга Ванда Нара рассматривают вариант только с полноценным трансфером. В Париже тоже хотят расстаться с аргентинцем.

28-летний Икарди стал игроком ПСЖ в 2019 году, перейдя из «Интера». Парижане сначала арендовали форварда на год, а затем осуществили полноценный трансфер за 50 млн евро. В текущем сезоне Икарди в 20 матчах во всех турнирах стал автором 5 голов. Контракт нападающего заканчивается в 2024 году.

Портал Transfermarkt оценивает Икарди в 28 млн евро.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:10
Ванда уже не его агент, а хозяйка
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:40
Если нужен Юве хороший забивной нап то пусть покупают. Дешевле они вряд ли кого то найдут.
Bensurr
Bensurr
вчера в 14:36
Нара загубила его карьеру
Аnдrюhа
Аnдrюhа
вчера в 14:28
Раб(икарди) слушает и делает, то, что скажет ему госпожа(нара)... Кто в теме их дилеммы, тот поймёт))
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 14:26
Не хочешь в аренду- сиди в Париже на подхвате , если так устраивает! Если хорошо проявил бы себя в аренде, то думаю что Юве выкупил бы его на постоянной основе. Почему нет? Игрок в общем то очень добротный , один из лучших в этом амплуа.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:21
Это Нара не хочет! А Икарди пойдёт даже в ФНЛ если она ему скажет))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:03
Он существенно подешевел.
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