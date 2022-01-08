«Наполи» рассматривает вариант с подписанием Дивеева

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может перейти в «Наполи».
«Команда действительно ищет игрока для ротации состава – это центральный защитник: правша, с опытом участия в международных соревнованиях. На эту позицию рассматриваются различные футболисты, в том числе – из чемпионата России», – сообщает один из источников.
«„Наполи“ действительно находится на стадии поиска. Что касается Дивеева – то итоговое решение по нему будет принимать Лучано Спаллетти.
При этом спортивному департаменту клуба еще придется убедить тренера в необходимости приглашения футболиста», – утверждает второй источник.
Ранее появлялась информация, что Дивеев интересен клубам АПЛ.
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Дивеев хорош и для Сборной его переход в Серию А был бы очень желательным...
А клуб и так раздаёт молодёжь (Тикнизян, Марадишвили, Бистрович под вопросом...), - Бабаев считает, что не убудет...