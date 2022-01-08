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«Наполи» рассматривает вариант с подписанием Дивеева

вчера, 15:05

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может перейти в «Наполи».

«Команда действительно ищет игрока для ротации состава – это центральный защитник: правша, с опытом участия в международных соревнованиях. На эту позицию рассматриваются различные футболисты, в том числе – из чемпионата России», – сообщает один из источников.

«„Наполи“ действительно находится на стадии поиска. Что касается Дивеева – то итоговое решение по нему будет принимать Лучано Спаллетти.

При этом спортивному департаменту клуба еще придется убедить тренера в необходимости приглашения футболиста», – утверждает второй источник.

Ранее появлялась информация, что Дивеев интересен клубам АПЛ.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:38
Если футболом не поднять уровень престижа унылой рпл, так хоть мутч.тв его тянет своими утками наверх. ))
1bear
1bear
вчера в 18:39
когда новость прочитал ,то чуть от смеха не описался ))))))))
berda2003
berda2003
вчера в 17:37
что-то "шнобель-тв" молчит - столько новостей и все без него - видать бухает...
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 17:27
Утки, утки, утки.... зачем только они нужны
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:12
кто такую фигню публикует
lotsman
lotsman
вчера в 16:11
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может перейти в «Наполи».- Это кто так решил? В ЦСКА об этом не знают.))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:06
Везде одни слухи!!!
Mi6
Mi6
вчера в 15:54
Нужно срочно соглашаться, но Гинер может всё испортить, как с Чаловым
RuyVik
RuyVik
вчера в 15:54
Нужно и Чалова забрать, перспективный на всю свою убогую футбольную жизнь.
particular
particular
вчера в 15:41
После Коко все кандидаты из РПЛ будут рассматриваться очень тщательно и скрупулёзно...
Дивеев хорош и для Сборной его переход в Серию А был бы очень желательным...
А клуб и так раздаёт молодёжь (Тикнизян, Марадишвили, Бистрович под вопросом...), - Бабаев считает, что не убудет...
makkie
makkie
вчера в 15:32
Дивеев в Наполи, смешно )))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:14
Дивеев молодой перспективный защитник, пусть попробует себя в топ чемпионате, в топ команде. Правда есть опасность, что присядет на скамейку, но может хватит этого бояться? Из других стран не боятся, едут, пробуют, работают и потом сборные получают отличных футболистов. А у нас пугают, а потом ещё и деградация начинается.
протон
протон
вчера в 15:12
Может и притянули за уши. Но Дивеев мог бы заиграть в Европе, данные есть у 22 летнего парня
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:12
Чья-то опять больная фантазия !!!)))
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