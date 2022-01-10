Роналду хочет уйти из МЮ. Агент португальца может связаться с «Барселоной»

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вчера, 12:43

Форвард МЮ может сменить клубную прописку.

Утверждается, что футболист устал от ситуации, в которой оказался МЮ — постоянные перестановки в тренерском штабе, ротация состава и неудовлетворительные результаты.

Португалец уже провел разговор со своим агентом, который находится в хороших отношениях с боссами «Барселоны». Жорже Мендеш якобы может предложить услуги своего клиента каталонцам.