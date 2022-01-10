Роналду хочет уйти из МЮ. Агент португальца может связаться с «Барселоной»

Форвард МЮ Криштиану Роналду может сменить клубную прописку.
Утверждается, что футболист устал от ситуации, в которой оказался МЮ — постоянные перестановки в тренерском штабе, ротация состава и неудовлетворительные результаты.
Португалец уже провел разговор со своим агентом, который находится в хороших отношениях с боссами «Барселоны». Жорже Мендеш якобы может предложить услуги своего клиента каталонцам.
А гном перейдет в реал
Вы хоть немного голову включайте прежде чем такие новости придумывать
А гном перейдет в реал
Вы хоть немного голову включайте прежде чем такие новости придумывать
Дальше либо МЛС, либо Ньюкасл. Второе - сильно под вопросом.
Дальше либо МЛС, либо Ньюкасл. Второе - сильно под вопросом.
Лишь бы было..
Лишь бы было..
самый же очевидный вариант ! )
самый же очевидный вариант ! )
Кстати, в последнее время наш Ювентус много проигрывал, и в топах всегда было что-то вроде "Как же похорошел Юве без Кришти". Так вот вчера после матча с Ромой что-то никто не писал этого, интересно, почему ?
Кстати, в последнее время наш Ювентус много проигрывал, и в топах всегда было что-то вроде "Как же похорошел Юве без Кришти". Так вот вчера после матча с Ромой что-то никто не писал этого, интересно, почему ?