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Роналду хочет уйти из МЮ. Агент португальца может связаться с «Барселоной»

вчера, 12:43

Форвард МЮ Криштиану Роналду может сменить клубную прописку.

Утверждается, что футболист устал от ситуации, в которой оказался МЮ — постоянные перестановки в тренерском штабе, ротация состава и неудовлетворительные результаты.

Португалец уже провел разговор со своим агентом, который находится в хороших отношениях с боссами «Барселоны». Жорже Мендеш якобы может предложить услуги своего клиента каталонцам.

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Все комментарии
R.Carlos.
R.Carlos.
сегодня в 00:12
Ага
А гном перейдет в реал
Вы хоть немного голову включайте прежде чем такие новости придумывать
K_A_P_I_T_A_N
K_A_P_I_T_A_N
вчера в 23:11
УТКА.
steel900
steel900
вчера в 22:58
Думаю МЮ будет последним "приличным" клубом для Роналду.
Дальше либо МЛС, либо Ньюкасл. Второе - сильно под вопросом.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:27
Просто интересно было бы и тебе,если бы он перешел в Барсу и играл в классико.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:24
Агамага, есть бумага?
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 22:05
На месте Роналду уйти в Барселону это конкретно зашкварится) он никогда этого не сделает
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:56, ред.
Амкар говориш?..как меся например?) В отличии от саматропинщика Рон хотя бы свои деньги голами отрабатывает а вот п...к меся срубил бабло а играть не спешит
Agamaga........
Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 21:37
Это невозможно. Утятина. Он в МЮ особо не нужен.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 21:34
Барса за 55 млн приобрела Торреса, хоть и в рассрочку. А уборные Камп Ноу будет обслуживать компания из Мадрида.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:57
Был бы рад увидеть Роналду в Барселоне
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:42
бред полный. Барса туалетную бумагу не может себе сейчас позволить на стадионные туалеты купить.
Per4ick
Per4ick ответ зигзаг (раскрыть)
вчера в 17:40
Роналду 5 ЛЧ Барселона 5 ЛЧ, что то не сходится с твоими словами что он не дорос, другое дело вам бы лишь оскорбить да поверить любой новости
Klaus-S
Klaus-S
вчера в 17:33
М-да.. Зачем выкладывать бред, в который не поверят даже дети?
Лишь бы было..
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 17:25
Утиная пресса
112910415
112910415
вчера в 17:19
конечно, в Барсу !
самый же очевидный вариант ! )
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:13
Хотел бы посмотреть Роналду в Барселоне. Может Месси тоже захочет обратно в Барселоны
Elliada
Elliada
вчера в 17:08
Капризы Роналду рушат команды.
Elliada
Elliada ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 17:06
Скорее МЛС или Китай
зигзаг
зигзаг
вчера в 16:48, ред.
Не доросла до Великой Барсы пеналда со своей натянутой усмешкой
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:53
«Спортинг» или MLS.
протон
протон
вчера в 15:40
Вот так вот. Вернулся домой, ну как тут красиво рассказывали нам. И вот мелкие проблемы, и Кри уже готов кинуть родной дом. Не, в этом самом доме будут счастливы, если он свалит, но это другой вопрос.
Кстати, в последнее время наш Ювентус много проигрывал, и в топах всегда было что-то вроде "Как же похорошел Юве без Кришти". Так вот вчера после матча с Ромой что-то никто не писал этого, интересно, почему ?
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 15:38
Этого не будет.
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK
вчера в 15:36
С такими перебежками скоро он будет платить что бы хоть куда нибудь взяли бы)))))))
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 15:27
Он уже всех достал своим нытьём.Ему без разницы где ныть
youtomee
youtomee ответ Alex12357 (раскрыть)
вчера в 15:14
да они вроде только на ноги встали, смогли чемпионат выиграть за много лет, не надо их хоронить
Bensurr
Bensurr
вчера в 15:10, ред.
мю конечно облажались подписав радужного теперь не знают как избавиться от него, и теперь пускают слухи что бы Реал забрал его себе подписав контракт на 6 лет с зарплатой 45 млн евро.да юве хорошо что продали его команда нашла свою игру,теперь мю будет на дне пока рон не уйдёт.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 15:01
Не думаю, что фаны Барсы будут в восторге от трансфера нарцистичного стареющего вечного антипода Месси.
Bensurr
Bensurr
вчера в 15:00, ред.
Такую утятину я еще не читал ,понятно что Рон пытается вернуться в Реал и догнать гнома по липовым мячам
Wolk15Sven
Wolk15Sven
вчера в 14:50, ред.
Каталонские таблоиды в своём бреду ещё больнее, чем британские и даже местные.
Incredulous
Incredulous ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:46
Вот если не знать про кого ты пишешь, то всё один в один в Месси подходит.
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