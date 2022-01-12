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Агент Влашича: «Мы не рассматриваем вариант с возвращением в РПЛ»

вчера, 12:19

Тончи Мартич, агент полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, прокомментировал слухи о том, что его клиент может вернуться в РПЛ.

Рассматривается ли вариант с возвращением Влашича в РПЛ? Ни в коем случае. Никола хорошо себя чувствует в «Вест Хэме», и клуб не хочет никуда его отпускать.

В нынешнем сезоне Влашич провёл 18 матчей за «Вест Хэм», записав на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:39
Конечно не вернётся. Сначало скатается в аренду в Германию. А если и там не сможет стать основным, тогда остаётся Турция или Россия.
kasyak7
kasyak7
вчера в 13:52
Как бабло закончится у агента,так заговорит по другому
a4fycqxxe67x
a4fycqxxe67x
вчера в 13:31
Рпл как раз его уровень, второй заход в апл это доказывает.
112910415
112910415
вчера в 12:58
не оправдал надежд в новой команде, даже удивительно
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:52, ред.
А кому он нужен в РПЛ ?! В Вест Хэме конечно жалеют о таком контракте с Влашичем. Один мяч за восемнадцать игр. И то в пустые ворота с трёх метров, где вариана не попасть приравнивается почти к нулю.
Его и в основу даже не ставят, и зачем он такой нужен кому-то. Зато агент с батей думают что их детище достойно лучшего, и то как они себя вели пока Влашич был ещё игроком ЦСКА, оставило о них совсем не лучшие воспоминания. Влашич после беседы со своим отцом и агентом который искал ему работу в АПЛ вообще бросил играть за клуб, а когда даже выходил то это делал с большой неохотой. Поверив в свой футбольный гений, видимо тоже с подачи своего отца и агента. В итоге агент с отцом добились своего и смогли подписать контракт Влашича с Вест Хэмом, где он так до сих пор и не смог себя проявить. Загубили сами своей любовью к деньгам своё детище. А ведь когда начал играть за ЦСКА, очень неплохо смотрелся и ведь мог прогрессировать и действительно играть в хорошем клубе за хороший гонорар и смотреть в будущее своей карьеры с оптимизмом . А сейчас случилось то что мы все видим , ничего хорошего и видимо без прогресса в будущем. Так что и в РПЛ он тоже уже не нужен. Как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:26
Уже хорошо освоился в АПЛ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:25
Вот и хорошо
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