Агент Влашича: «Мы не рассматриваем вариант с возвращением в РПЛ»

1641979177

вчера, 12:19

Тончи Мартич, агент полузащитника «Вест Хэма» , прокомментировал слухи о том, что его клиент может вернуться в РПЛ .

Рассматривается ли вариант с возвращением Влашича в РПЛ ? Ни в коем случае. Никола хорошо себя чувствует в «Вест Хэме», и клуб не хочет никуда его отпускать.

В нынешнем сезоне Влашич провёл 18 матчей за «Вест Хэм», записав на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.