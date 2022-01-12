Агент Влашича: «Мы не рассматриваем вариант с возвращением в РПЛ»

Тончи Мартич, агент полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, прокомментировал слухи о том, что его клиент может вернуться в РПЛ.
Рассматривается ли вариант с возвращением Влашича в РПЛ? Ни в коем случае. Никола хорошо себя чувствует в «Вест Хэме», и клуб не хочет никуда его отпускать.
В нынешнем сезоне Влашич провёл 18 матчей за «Вест Хэм», записав на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.
Его и в основу даже не ставят, и зачем он такой нужен кому-то. Зато агент с батей думают что их детище достойно лучшего, и то как они себя вели пока Влашич был ещё игроком ЦСКА, оставило о них совсем не лучшие воспоминания. Влашич после беседы со своим отцом и агентом который искал ему работу в АПЛ вообще бросил играть за клуб, а когда даже выходил то это делал с большой неохотой. Поверив в свой футбольный гений, видимо тоже с подачи своего отца и агента. В итоге агент с отцом добились своего и смогли подписать контракт Влашича с Вест Хэмом, где он так до сих пор и не смог себя проявить. Загубили сами своей любовью к деньгам своё детище. А ведь когда начал играть за ЦСКА, очень неплохо смотрелся и ведь мог прогрессировать и действительно играть в хорошем клубе за хороший гонорар и смотреть в будущее своей карьеры с оптимизмом . А сейчас случилось то что мы все видим , ничего хорошего и видимо без прогресса в будущем. Так что и в РПЛ он тоже уже не нужен. Как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !!!
Его и в основу даже не ставят, и зачем он такой нужен кому-то. Зато агент с батей думают что их детище достойно лучшего, и то как они себя вели пока Влашич был ещё игроком ЦСКА, оставило о них совсем не лучшие воспоминания. Влашич после беседы со своим отцом и агентом который искал ему работу в АПЛ вообще бросил играть за клуб, а когда даже выходил то это делал с большой неохотой. Поверив в свой футбольный гений, видимо тоже с подачи своего отца и агента. В итоге агент с отцом добились своего и смогли подписать контракт Влашича с Вест Хэмом, где он так до сих пор и не смог себя проявить. Загубили сами своей любовью к деньгам своё детище. А ведь когда начал играть за ЦСКА, очень неплохо смотрелся и ведь мог прогрессировать и действительно играть в хорошем клубе за хороший гонорар и смотреть в будущее своей карьеры с оптимизмом . А сейчас случилось то что мы все видим , ничего хорошего и видимо без прогресса в будущем. Так что и в РПЛ он тоже уже не нужен. Как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !!!