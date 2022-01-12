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«Лион» готов заплатить 6 млн евро за Азмуна

вчера, 08:30

«Лион» продолжает вести переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна.

Французский клуб увеличил своё предложение до 6 млн евро (плюс бонусы). Иранец готов перейти в «Лион» уже январе.

Ещё одним претендентом на подписание Азмуна стал «Ювентус».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:48
Ну да! Вы правы!
pomor45
pomor45
вчера в 19:27
Лиону Азмун нужен на поле, а Юве на скамейку: 20 млн. для этого старуху вполне устраивает, т.к. глубину состава, как минимум, поддержат, а использовать эту глубину не факт, что придётся.
pomor45
pomor45 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:23
Так и 20 лямов для Юве цена отнюдь не топового игрока.
протон
протон
вчера в 18:58
Аукцион объявляется открытым
kasyak7
kasyak7
вчера в 15:00
Надо продавать,пока возможность есть
AlVi77
AlVi77
вчера в 13:08
Оренбург с Рубинои не хотят за 50тр ?
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:06
В своё время Гинер за Чалова хотел срубить 20 лямов. И что в результате получил? Как бы аналогичная сделка у Зенита не вышла. Надо с Лионом соглашаться на 6 и думать уже о будущем.
Boricku
Boricku
вчера в 12:26, ред.
Если уж за Головотяпова 30 заплатили, для напа 6 это смешно
Boricku
Boricku
вчера в 12:25
Топ нап должен стоить от 50
STVA 1
STVA 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:23
В принципе Вы правы! Поэтому может и подняли до 6!
Шуnя771
Шуnя771 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 11:46
Сам факт "конкурента" приподнимет планку стоимости до более менее реальной цены... Понятно с монстрами Юве тяжело тягаться Азмуну, но... А вдруг?)
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
вчера в 11:36, ред.
Вы пишите вчера что Зенит просит у Лиона 4,5 млн.евр. за Азмуна, но сегодня Лион проснулся и готов отдать уже 6 млн. (т.е. Зенит хочет меньшую сумму, чем предлагает Лион???). Сокер вы читаете свои статьи???
STVA 1
STVA 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:22
Думаю Юве не будет устраивать гонку!Не тот это нап за которого надо биться! По нашим меркам Азмун топ но по меркам топ-5 отнюдь не топ!
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 11:18
Лион: "Больше трёх не дадим!"
Зенит: "Три - мало, давай четыре!"
Лион: "Чего-то связь плохая... Ну, шесть, так шесть!"
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:10, ред.
Лёд тронулся господа присяжные...)

Если Ювентус реально включился в борьбу за зенитовского напа - в ближайшее время станем свидетелями его реальной трансферной стоимости.
Лиону можно и поторопиться, вдруг и успеют "убедить" Азмуна, что он с "детства мечтал играть за "Лион", а не за Ювентус...) Конечно маловероятно, что итальянцы проявляют праздный интерес.... Как бы не проспали любители лягушатины неплохого напа...
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 10:56
Привет дружище .
Ну да , каждый инсайд видит свою правду и нам втюхивают .
112910415
112910415
вчера в 10:55
это уже похоже на серьёзный разговор
LOpp
LOpp
вчера в 10:53
наконец-то у Азмуна появится возможность выиграть в своей карьере первый, честный трофей.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:49
Зениту срочно надо ещё подымать ценник на Азмуна, для этого надо запустить мульку, что его Реал с МС хотят купить за 50 млн евро!
Интересно люди в Ювентусе знают, что они Азмуна хотят купить, да ещё за 20 млн евро?
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 10:27
для Зенита будет огромной ошибкой отпустить его зимой
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:20
Привет. Действительно все мутно очень 3 ляма, 4,5 , 6 и 20 ....где правда???.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:19
Ювентус сбил все карты Лиону !
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:15
Непонятная история, давали три ляма , а Зенит просил четыре с половиной . Возникает справедливый вопрос, а зачем переплачивать , если на ценнике с арабсими цифрами , - " 4.5 € " !!!))) Или вся эта информация была не о чём ?!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:21
Значит переговоры перейдут в завершающую стадию.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:13
Цена чтото совсем не о чём!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:05
Спасибо Ювентусу, помогли поднять цену.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:32
Уже хороший ценник...
Gahi
Gahi
вчера в 08:32
Молодцы, как написали что Ювентус готов вести переговоры, так сразу Лион поднял сумму до 6 миллионов. Удачи
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