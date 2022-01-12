«Лион» готов заплатить 6 млн евро за Азмуна

«Лион» продолжает вести переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна.
Французский клуб увеличил своё предложение до 6 млн евро (плюс бонусы). Иранец готов перейти в «Лион» уже январе.
Ещё одним претендентом на подписание Азмуна стал «Ювентус».
Если Ювентус реально включился в борьбу за зенитовского напа - в ближайшее время станем свидетелями его реальной трансферной стоимости.
Лиону можно и поторопиться, вдруг и успеют "убедить" Азмуна, что он с "детства мечтал играть за "Лион", а не за Ювентус...) Конечно маловероятно, что итальянцы проявляют праздный интерес.... Как бы не проспали любители лягушатины неплохого напа...
Если Ювентус реально включился в борьбу за зенитовского напа - в ближайшее время станем свидетелями его реальной трансферной стоимости.
Лиону можно и поторопиться, вдруг и успеют "убедить" Азмуна, что он с "детства мечтал играть за "Лион", а не за Ювентус...) Конечно маловероятно, что итальянцы проявляют праздный интерес.... Как бы не проспали любители лягушатины неплохого напа...