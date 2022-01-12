«Лион» готов заплатить 6 млн евро за Азмуна

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вчера, 08:30

«Лион» продолжает вести переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего .

Французский клуб увеличил своё предложение до 6 млн евро (плюс бонусы). Иранец готов перейти в «Лион» уже январе.

Ещё одним претендентом на подписание Азмуна стал «Ювентус».