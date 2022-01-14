Соболев заявил, что не боится конкуренции с Николсоном в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» ответил на вопрос о своем отношении к конкуренции с новым форвардом красно-белых .

Николсон? Хороший форвард. Очень рад, что мы купили этого форварда. В первую очередь для нас это усиление. Посмотрим, как он себя будет проявлять, как адаптируется. Это конкуренция, этому очень рад. Ты больше работаешь, прогрессируешь. Я этому только рад.

Не боюсь ли я конкуренции? Если бы я ее боялся, я бы, наверное, в хоккей не играл.

Знаком ли с новыми игроками? Пока нет, ребята только пришли, все новички. По-маленькому все стесняются. Сейчас поможем всем быстро адаптироваться. Хорошо, что сейчас сразу сборы. Я на сборах сразу адаптировался. Проще, когда с командой. Чем быстрее они адаптируются, тем будет лучше и для них, и для нас. В этом мы им поможем.