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Соболев заявил, что не боится конкуренции с Николсоном в «Спартаке»

вчера, 16:40

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос о своем отношении к конкуренции с новым форвардом красно-белых Шамаром Николсоном.

Николсон? Хороший форвард. Очень рад, что мы купили этого форварда. В первую очередь для нас это усиление. Посмотрим, как он себя будет проявлять, как адаптируется. Это конкуренция, этому очень рад. Ты больше работаешь, прогрессируешь. Я этому только рад.

Не боюсь ли я конкуренции? Если бы я ее боялся, я бы, наверное, в хоккей не играл.

Знаком ли с новыми игроками? Пока нет, ребята только пришли, все новички. По-маленькому все стесняются. Сейчас поможем всем быстро адаптироваться. Хорошо, что сейчас сразу сборы. Я на сборах сразу адаптировался. Проще, когда с командой. Чем быстрее они адаптируются, тем будет лучше и для них, и для нас. В этом мы им поможем.

Ранее сообщалось, что Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки ради адаптации в «Спартаке».

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:05
В Зените Артёмка клоун,в Спартаке Соболев
kust07
kust07
вчера в 20:56
Да Соболев и понятия не имеет кто это такой Николсон
shur
shur
вчера в 20:43
...на тренеровке поет ему про Аргентину с Ямайкой, парень в отпаде, Соболь в основе!!!
alexando1974
alexando1974
вчера в 20:22
Соболев ему неконкурент)))
d_fincher
d_fincher
вчера в 20:02
"По-маленькому все стесняются".

(с) А.Соболёв, цитаты великих людей
berda2003
berda2003
вчера в 19:54
ничего не боится только 56, что 56 и подтвердил, что 56...
neukomm
neukomm
вчера в 19:33
Хм.. А на Ямайке есть дельфины?..
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:21
Посмотрим насколько этой радости хватит???
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:16
Как оно будет ещё не известно
particular
particular
вчера в 19:15
Проигравший конкуренцию, почти не проигрывает в деньгах, зато узнаёт о себе много нового в СМИ и инете... Так что, никогда не поздно познавать себя :)
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 19:13
Конкуренция - это хорошо.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:08
Считаю, что это будет одна из сильнейших связок в РПЛ, один быстро бегает, другой красиво падает и ныряет. Не знаю как насчёт результативности, но шоу точно обеспечено, скучно не будет.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:01
Да Соболев про хоккей не правильно выразился. перепутал с водным поло, там нырки повсеместно.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:00
Этому негру еще нырять надо научиться у Соболева ....
протон
протон
вчера в 18:48
А что бояться то, паспорт же есть
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:40
Правильно сказал,игра покажет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:38
Работай Соболь. Потенциал есть, а конкуренция сделает ещё сильней. И конечно обязательно поможет и стоять в стороне не будет. Главное есть характер. Парень с Ямайки скорее всего тоже с ложкой во рту не родился).
Так что конкуренция пойдет на пользу обоим.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:26
А чего ему бояться ?
У него паспорт РФ, это пусть негры боятся !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:25
Раньше времени зачем хвост распускать?)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:16
Собольку надо открывать собственный дельфинарий и попытаться конкурировать.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:36
Нет ,Санёк ,в хоккеисты ты не годишься . Там симулянтов нет .)) И про новичков ты круто высказался : "по- маленькому все стесняются" .)))) А как обстоят дела с "по-большому" , стесняются ,но не все ??? )))))
Cat01
Cat01
вчера в 17:34
Время покажет
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:30
Плохо ты его знаешь ! Если бы ты видел с каким умением он шваброй "работает" играя в кёрлинг ?!!!! ))))))))))))
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:27
Рон лучше но это другой уровень)
За адекватность
За адекватность ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 17:25
Да удачи ему. И Вам и клубу за который болеете. А по Соболеву то как по мне контракт его отяжелил. Да в ЛЕ что-то рвал, в РПЛ то ли Руя сливали, то ли непонятно чем занимались. Посмотрим что с Ваноли покажут.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 17:22, ред.
Не судите строго...
По-моему "здешней публике" тяжело понять что 85% состава вообще делают в такой амбициозной популярной и большой команде как Спартак....
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:21
Оказывается Сболев хоккеист !!!)
Не тот вид спорта играет !!!)
lotsman
lotsman
вчера в 17:19
Николсон ещё не показал, на что он способен. Может ему придётся бороться, а не Соболеву.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 17:19, ред.
На других источниках "футбол"! А вообще Соболев просто обыграл фразу "трус не играет в хоккей"! Но большинству здешней публики это тяжело понять!
P.S. Тут еще пару страниц про хоккей писать будут, менталитет у людей другой стал, они уже образно мыслить разучились!
санек002
санек002 ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
вчера в 17:18
если они конкурировать будут только за место на лавке,а кто в футбол играть то будет?
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