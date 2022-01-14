Соболев заявил, что не боится конкуренции с Николсоном в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос о своем отношении к конкуренции с новым форвардом красно-белых Шамаром Николсоном.
Николсон? Хороший форвард. Очень рад, что мы купили этого форварда. В первую очередь для нас это усиление. Посмотрим, как он себя будет проявлять, как адаптируется. Это конкуренция, этому очень рад. Ты больше работаешь, прогрессируешь. Я этому только рад.
Не боюсь ли я конкуренции? Если бы я ее боялся, я бы, наверное, в хоккей не играл.
Знаком ли с новыми игроками? Пока нет, ребята только пришли, все новички. По-маленькому все стесняются. Сейчас поможем всем быстро адаптироваться. Хорошо, что сейчас сразу сборы. Я на сборах сразу адаптировался. Проще, когда с командой. Чем быстрее они адаптируются, тем будет лучше и для них, и для нас. В этом мы им поможем.
Ранее сообщалось, что Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки ради адаптации в «Спартаке».
(с) А.Соболёв, цитаты великих людей
(с) А.Соболёв, цитаты великих людей
Так что конкуренция пойдет на пользу обоим.
Так что конкуренция пойдет на пользу обоим.
У него паспорт РФ, это пусть негры боятся !
У него паспорт РФ, это пусть негры боятся !
По-моему "здешней публике" тяжело понять что 85% состава вообще делают в такой амбициозной популярной и большой команде как Спартак....
По-моему "здешней публике" тяжело понять что 85% состава вообще делают в такой амбициозной популярной и большой команде как Спартак....
Не тот вид спорта играет !!!)
Не тот вид спорта играет !!!)
P.S. Тут еще пару страниц про хоккей писать будут, менталитет у людей другой стал, они уже образно мыслить разучились!
P.S. Тут еще пару страниц про хоккей писать будут, менталитет у людей другой стал, они уже образно мыслить разучились!