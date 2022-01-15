«Краснодар» работает над трансфером нападающего «Гремио» Рикардиньо

Нападающий «Гремио» Рикардиньо интересен «Краснодару».
По информации источника, российский клуб уже ведёт переговоры по трансферу 20-летнего игрока.
Утверждается, что «Краснодар» хочет оформить переход бразильца летом, когда разберется с перебором легионеров в составе. Об интересе «Краснодара» к Рикардиньо сообщалось в августе прошлого года.
В нынешнем сезоне форвард играет в аренде в португальском «Маритиму».
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