ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Краснодар» работает над трансфером нападающего «Гремио» Рикардиньо

сегодня, 14:35

Нападающий «Гремио» Рикардиньо интересен «Краснодару».

По информации источника, российский клуб уже ведёт переговоры по трансферу 20-летнего игрока.

Утверждается, что «Краснодар» хочет оформить переход бразильца летом, когда разберется с перебором легионеров в составе. Об интересе «Краснодара» к Рикардиньо сообщалось в августе прошлого года.

В нынешнем сезоне форвард играет в аренде в португальском «Маритиму».

Все новости
Спортдир «Лацио»: «Мы получили предложение из России по трансферу Мурики»
Сегодня, 18:53 Комментарии3
СлухиЦСКА не собирается подписывать нападающего «Лацио» Мурики
Сегодня, 17:04 Комментарии10
Агент Хендрикса: «Этой зимой Йоррит останется в „Спартаке“»
Сегодня, 16:46 Комментарии6
СлухиШатов подпишет контракт с «Уралом». Он приостановил карьеру в ноябре
Сегодня, 15:21 Комментарии20
Слухи«Лилль» хотел продать Языджи за 20 млн евро, ЦСКА предлагал 6 млн
Сегодня, 12:28 Комментарии13
ЦСКА нашёл второго Заболотного. Над ним потешаются в Серии А, забил 2 гола в 48 матчах за «Лацио»
Сегодня, 10:30Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии10
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 18:51
он не центральный нападающий, а левый крайний полузащитник, это прямая замена Классону. А что делать с Кордобой и Бутхеймом?
Мишима
Мишима
сегодня в 18:05
Клаудиньо, теперь Рикардиньо
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:28
Лето , ах лето !!!)
Брулин
Брулин
сегодня в 16:08
20 летний пацан, на вырост, копеечная цена, однозначный одобрямс... выстрелит- хорошо, нет- не проблема
particular
particular
сегодня в 15:54, ред.
Со временем, разборчивость и избирательность быков в кадровых вопросах, должны поставить их в первые ряды претендентов на чемпионство...
Вполне может сложится оптимальная модель для выстрела в голову Зенита...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:04
Опять кота в мешке готовы купить.
Главный судья
Главный судья
сегодня в 15:04
Его можно сейчас для К2 подписать но стоит ли ...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:43
Чё долго ждать
marut
marut
сегодня в 14:40
Ну до лета много воды утечет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100