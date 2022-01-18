Алип — о просмотре в «Зените»: «Я никогда так не тренировался»

Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана рассказал о тренировках в составе «Зенита» на сборе. 22-летний футболист находится на просмотре в петербургской команде.

«Зенит» — это большой узнаваемый клуб. В Казахстане его знают как большого гранда футбола, выступающего в Европе и известного во всем мире. То, что они недавно достаточно успешно сыграли с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме», подтверждает это и само по себе является достижением. Команда, которая играет на высшем уровне.

Тренировки проходят в высоком темпе. Очень интересно, в день по две тренировки. Если честно, то я никогда так не тренировался. Все очень интересно и в новинку для меня, приятно впечатлен.

Команда очень тепло встретила, на первой же тренировке организовали коридор. Дзюба, Азмун, Оздоев оказали хорошую поддержку. Потом начал общаться с молодыми игроками. С нашим казахстанцем Кимом сложились дружеские отношения.