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Алип — о просмотре в «Зените»: «Я никогда так не тренировался»

сегодня, 17:00

Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана Нуралы Алип рассказал о тренировках в составе «Зенита» на сборе. 22-летний футболист находится на просмотре в петербургской команде.

«Зенит» — это большой узнаваемый клуб. В Казахстане его знают как большого гранда футбола, выступающего в Европе и известного во всем мире. То, что они недавно достаточно успешно сыграли с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме», подтверждает это и само по себе является достижением. Команда, которая играет на высшем уровне.

Тренировки проходят в высоком темпе. Очень интересно, в день по две тренировки. Если честно, то я никогда так не тренировался. Все очень интересно и в новинку для меня, приятно впечатлен.

Команда очень тепло встретила, на первой же тренировке организовали коридор. Дзюба, Азмун, Оздоев оказали хорошую поддержку. Потом начал общаться с молодыми игроками. С нашим казахстанцем Кимом сложились дружеские отношения.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 18:27
Кто то в доле)))
Roger Young
Roger Young
сегодня в 17:42
Вообще непонятный ноунейм. Присутствие в Зените не обошлось без блата
Борислaв
Борислaв
сегодня в 17:26
Защитник Зени не помешает
Cat01
Cat01
сегодня в 17:03
толи еще будет
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