Галицкий рассказал, что нужно «Краснодару» для чемпионства

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий порассуждал о возможной борьбе за чемпионский титул.

Что для этого нужно? Бюджет как у «Зенита». Чудес не бывает.

Худшее, что придумали, – это финансовый фэйр-плей. Мы не можем себе позволить такой же бюджет. Может, мы вообще никогда не станем чемпионами. Нахождение в футболе – это максимальная радость для людей, кто любит футбол.

Мы хотим и кубок, и чемпионство, но этого может не случиться. Лучшее время – это то, что я провожу на стадионе. Мы на Цое воспитаны. Нам не нужна победой любой ценой – отстоять и отбиться. Мы такие. Нравится это кому-то или нет.