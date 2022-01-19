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Галицкий рассказал, что нужно «Краснодару» для чемпионства

сегодня, 21:58

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий порассуждал о возможной борьбе за чемпионский титул.

Что для этого нужно? Бюджет как у «Зенита». Чудес не бывает.

Худшее, что придумали, – это финансовый фэйр-плей. Мы не можем себе позволить такой же бюджет. Может, мы вообще никогда не станем чемпионами. Нахождение в футболе – это максимальная радость для людей, кто любит футбол.

Мы хотим и кубок, и чемпионство, но этого может не случиться. Лучшее время – это то, что я провожу на стадионе. Мы на Цое воспитаны. Нам не нужна победой любой ценой – отстоять и отбиться. Мы такие. Нравится это кому-то или нет.

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 23:07
Не в первый раз слышу от армянских бизнесменов фразу "чудес не бывает ". При этом они любят Бога поминать. Оксюморон,однако. Или когнитивный диссонанс,если угодно. Но философия у Галицкого,считаю, верная. Про бюджет только не совсем прав.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 22:51
Это его философия. Знал, что он когда-нибудь скажет об этом.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 22:49
Когда то и этот день придёт.
drug01
drug01
сегодня в 22:32
Игроки и игра нужна
Главный судья
Главный судья ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 22:29
Да не сложно тягаться...финансовый файр плей ...вот и все... денег у него хватило бы на кого угодно ...этот файр плей финансовый бьет не только по Краснодару но и по Зениту тоже...они не могут себе позволить купить игрока за 100 млн не из-за того что нет денег а из-за файр плей...но в России клубы никогда не смогут так зарабатывать как в Европе ...нужно что бы уровень жизни был как в Европе только тогда это возможно.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 22:28
вот почему мне нравится "Краснодар".
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:27
"Второй пошёл"...А вы говорите-"Развитие футбола"!!!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 22:17, ред.
Галицкому сложно тягаться с такими монстрами, как Газпром, Банк-ВТБ, РЖД, Лукойл и им подобным.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:14, ред.
Блин, круто, в гранит эти слова, кроме первых предложений
Главный судья
Главный судья
сегодня в 22:08
Неее веган сказал мленький бюджет в Зените...не хватает бедолагам))а финансовывй файр плей это да чушь полная...наши клубы не когда не смогут зарабатывать так как европейские...из-за экономической ситуации в стране...
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 22:02
В первую очередь нужен толковый тренер. Вроде состав футболёров не убогий. Посмотрим что немец сможет сделать с этим составом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:59
Много чего нужно...
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