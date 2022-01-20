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С. Бакаев — о целях: «Выиграть РПЛ, услышать гимн ЛЧ, выступать за сборную»

сегодня, 09:07

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал о своих целях.

Мечта – это слова для меня неподходящее. Я ставлю цель. Одна из главных моих целей – выиграть чемпионат России, услышать гимн Лиги чемпионов, выступать за нашу национальную команду.

Безусловно, я бы хотел играть в Европе. Я этого не боюсь и стремлюсь к этому.

Солтмурад через 10 лет? Мне хотелось бы, чтобы это был человек, который был бы примером для молодежи, для подрастающих игроков, вообще людей. Не только в своей республике, в которой я сам вырос, но и для всей страны.

Человек, который бы мог своим примером и своей историей помогать. Я буду стремиться не опускать рук, что бы передо мной ни вставало, через какие трудности мне бы ни приходилось проходить.

В конце прошлого года Бакаев впервые в карьере поучаствовал в голах в трёх матчах РПЛ подряд.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:21
Бакаев, что в Зенит собрался?
beefs
beefs
сегодня в 09:10
Молодца, так держать...
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