С. Бакаев — о целях: «Выиграть РПЛ, услышать гимн ЛЧ, выступать за сборную»

Полузащитник «Рубина» рассказал о своих целях.

Мечта – это слова для меня неподходящее. Я ставлю цель. Одна из главных моих целей – выиграть чемпионат России, услышать гимн Лиги чемпионов, выступать за нашу национальную команду.

Безусловно, я бы хотел играть в Европе. Я этого не боюсь и стремлюсь к этому.

Солтмурад через 10 лет? Мне хотелось бы, чтобы это был человек, который был бы примером для молодежи, для подрастающих игроков, вообще людей. Не только в своей республике, в которой я сам вырос, но и для всей страны.

Человек, который бы мог своим примером и своей историей помогать. Я буду стремиться не опускать рук, что бы передо мной ни вставало, через какие трудности мне бы ни приходилось проходить.