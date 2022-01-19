Рассказов: «Благодаря интернету футболистов можно безнаказанно оскорблять»

Защитник «Спартака» рассказал о том, как воспринимает критику в свой адрес.

Сначала, конечно, когда ты с этим сталкиваешься, это не самое приятное состояние, потому что ты читаешь это про себя, какие-то оскорбления, унижения. У нас очень любят унижать.

Поэтому сначала это некомфортная ситуация, где-то еще больше добавляется негативного фона, потому что у тебя есть семья, и ты становишься чуть более нервным, чуть более злым, ты сам с собой пытаешься разговаривать, сам себе пытаешься что-то объяснить.

Сейчас это более доступно стало сделать и более безнаказанно благодаря интернету.