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Рассказов: «Благодаря интернету футболистов можно безнаказанно оскорблять»

вчера, 23:40

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о том, как воспринимает критику в свой адрес.

Сначала, конечно, когда ты с этим сталкиваешься, это не самое приятное состояние, потому что ты читаешь это про себя, какие-то оскорбления, унижения. У нас очень любят унижать.

Поэтому сначала это некомфортная ситуация, где-то еще больше добавляется негативного фона, потому что у тебя есть семья, и ты становишься чуть более нервным, чуть более злым, ты сам с собой пытаешься разговаривать, сам себе пытаешься что-то объяснить.

Сейчас это более доступно стало сделать и более безнаказанно благодаря интернету.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:57
А ведь Рассказов просто тупой.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:25
Благодаря жирным и долгосрочным контрактам , футболистам можно безнаказанно забивать на футбол.
radone
radone
сегодня в 01:16
Жалко легенду Спартака...
Сантус
Сантус ответ баск (раскрыть)
сегодня в 00:58
Добавлю,на стадионах и сейчас игроки слышат о себе много нового и интересного..))Часто можно наблюдать что говорят и показывают фаны игрокам гостевой команды например при подаче корнера у хозяйской фанской трибуны..)
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:47
Можно по разному относится к откровениям Коли Рассказова, но лично у меня его жалобы на свою тяжёлую судьбу не вызывают ни малейшего сочувствия. Когда возвращался назад из Тулы в Спартак и подписывал новый полноценный профессиональный контракт с красно-белыми с зарплатой в три миллиона рублей в месяц наверное должен был осознавать, что в-первых придётся играть в самой популярной футбольной команде у нас в стране и соответственно с самым строгим спросом за свои промахи и ошибки со стороны болельщиков, а во-вторых будь любезен или отрабатывай свои деньги без этих самых промахов и ошибок, в противном случае будь любезен получай обидную критику, вплоть до оскорблений. Ведь те кто платят, чтобы посмотреть твою игру получают в десятки, а некоторые и в сотню раз меньше тебя. И это ещё хорошо, что ограничиваются только интернетом, а не ловят на улице, чтобы сказать откровения в глаза и не пишут оскорбления на заборах и стенах домов или автомобиле. Помню динамовские болельщики лет десять назад пытались пробраться на базу для "откровенного серьёзного разговора по душам" с игроками и охране стоило больших усилий успокоить фанатов, разгневанных плохими результатами футболистов. Так что Коля старайся не огорчать многочисленных поклонников своей команды. Болейте за своих, а не против чужих!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:43
Коля ! Если бы ты играл за зарплату 30 000 рублей в месяц ,тебе и слова плохого никто не сказал бы ,ни в интернете ,нигде . А за те деньги ,которые вы получаете ,и я согласился бы ,чтобы меня вся армия болельщиков матом крыла с утра до ночи ! Потерпел бы как-нибудь . И тебе терпения ! )
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:42
Помог бы капустой ты у меня стал бы Месси)).
Gahi
Gahi
сегодня в 00:40
Для этого и придумали интернет, чтобы быстрей доносить свои мысли до адресата. Поэтому Николай не надо "Рассказывать" сказки про белого бычка, а больше уделять внимания к себе и своей игре. Чтобы после каждого сыгранного матча тобой, ты смог сам себе сказать я старался на пределе своих возможностей и сил, даже больше, чтобы помочь своей команде. После такого отношения прежде всего к самому себе и к своей профессии профессионального футболиста, ты сам почувствуешь с каким уважением к тебе будут относиться все те, кому ты будешь так интересен. Удачи
баск
баск
сегодня в 00:34
Вот же ерунду какую Рассказов молотит..
Да ведь в доинтернетные времена этой безнаказанности было ничуть
не меньше, как и самих оскорблений.

Например:
после того, как Яшин на мундиале 62 года пропустил от чилийцев две банки
и сборная СССР выбыла с турнира, Лёве неоднократно били окна в квартире, кололи шины и разбивали стёкла на тачке, совали в почтовый ящик записочки
с подленькими словечками и угрозами жизни и здоровью, в том числе
и в отношении близких.
Мало того, его дружно и массово полоскали "правдивые и справедливые" советские СМИ, причём не только спортивные.
Яшин из-за всего этого тогда всерьёз собирался уходить из футбола,
отговорили его с превеликим трудом..

Так что Рассказову спасибо бы сказать изобретателям инета, благодаря которым несдержанные люди и всякие быдлованы как раз в этом самом инете выскажутся, пар выпустят- и для Рассказова всё на этом и закончится,
в отличие от доинетных времён..
ДинAmo
ДинAmo
сегодня в 00:30, ред.
Благодаря лимиту рассказов до сих пор вообще является футболистом, а не дворы метёт (чтобы его ждало, глядя на его физиономию)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:29
А можно просто начать играть достойно и все проблемы сразу отдадут сами собой.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 00:15
А что без интернета тебя на хрен не посылали?
Cat01
Cat01
сегодня в 00:08
У нас свобода слова и мыслей
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:42
Надо сделать чтобы было наказание!
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