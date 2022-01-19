Рассказов: «Благодаря интернету футболистов можно безнаказанно оскорблять»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о том, как воспринимает критику в свой адрес.
Сначала, конечно, когда ты с этим сталкиваешься, это не самое приятное состояние, потому что ты читаешь это про себя, какие-то оскорбления, унижения. У нас очень любят унижать.
Поэтому сначала это некомфортная ситуация, где-то еще больше добавляется негативного фона, потому что у тебя есть семья, и ты становишься чуть более нервным, чуть более злым, ты сам с собой пытаешься разговаривать, сам себе пытаешься что-то объяснить.
Сейчас это более доступно стало сделать и более безнаказанно благодаря интернету.
Да ведь в доинтернетные времена этой безнаказанности было ничуть
не меньше, как и самих оскорблений.
Например:
после того, как Яшин на мундиале 62 года пропустил от чилийцев две банки
и сборная СССР выбыла с турнира, Лёве неоднократно били окна в квартире, кололи шины и разбивали стёкла на тачке, совали в почтовый ящик записочки
с подленькими словечками и угрозами жизни и здоровью, в том числе
и в отношении близких.
Мало того, его дружно и массово полоскали "правдивые и справедливые" советские СМИ, причём не только спортивные.
Яшин из-за всего этого тогда всерьёз собирался уходить из футбола,
отговорили его с превеликим трудом..
Так что Рассказову спасибо бы сказать изобретателям инета, благодаря которым несдержанные люди и всякие быдлованы как раз в этом самом инете выскажутся, пар выпустят- и для Рассказова всё на этом и закончится,
в отличие от доинетных времён..
Да ведь в доинтернетные времена этой безнаказанности было ничуть
не меньше, как и самих оскорблений.
Например:
после того, как Яшин на мундиале 62 года пропустил от чилийцев две банки
и сборная СССР выбыла с турнира, Лёве неоднократно били окна в квартире, кололи шины и разбивали стёкла на тачке, совали в почтовый ящик записочки
с подленькими словечками и угрозами жизни и здоровью, в том числе
и в отношении близких.
Мало того, его дружно и массово полоскали "правдивые и справедливые" советские СМИ, причём не только спортивные.
Яшин из-за всего этого тогда всерьёз собирался уходить из футбола,
отговорили его с превеликим трудом..
Так что Рассказову спасибо бы сказать изобретателям инета, благодаря которым несдержанные люди и всякие быдлованы как раз в этом самом инете выскажутся, пар выпустят- и для Рассказова всё на этом и закончится,
в отличие от доинетных времён..