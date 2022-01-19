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Президент «Урала» о пиве на стадионах: «Зла оно не принесет»

сегодня, 22:25

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением по поводу возможной отмены запрета продавать на стадионах пиво.

Закон лежит в Государственной думе. Рано или поздно к этому вернутся.

Запретный плод всегда сладок. Иногда идешь на стадион и видишь, как перед стадионом стоят болельщики. Пока 2,5 литра пива не выпьют – не зайдут на стадион.

Лучше он на стадионе выпьет бокал пива, чем придет на него пьяный. Пиво не принесет никакого зла.

По бокалу дорогого пива на стадионе – это же нормально. Не каждый болельщик сможет себе позволить.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 23:19
В РПЛ такой футбол что болелы за первых три минуты матча выпьют 4 бокала пива
ABir
ABir
сегодня в 23:08
Только по одному бокалу в руки
Палыч82
Палыч82 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:52
И с тех, и с этих возьмут,)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Little Caprice (раскрыть)
сегодня в 22:33
Зачем банить дебошира, когда можно выписать штраф на клуб этого болелы)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:31
А если дешевого принести в полторашках?
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 22:31
Да после Fan ID 100% пиво вернут, учитывая, что любого пьяного дебошира можно будет забанить.
Artemon9
Artemon9
сегодня в 22:31, ред.
Кто захочет, тот найдёт где и как выпить.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:30
Лишь бы цена соответствовала качеству.
Futurista
Futurista
сегодня в 22:28
2.5 литра перед стадионом...и на стадионе еще бокал...
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