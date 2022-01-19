Президент «Урала» о пиве на стадионах: «Зла оно не принесет»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением по поводу возможной отмены запрета продавать на стадионах пиво.

Закон лежит в Государственной думе. Рано или поздно к этому вернутся.

Запретный плод всегда сладок. Иногда идешь на стадион и видишь, как перед стадионом стоят болельщики. Пока 2,5 литра пива не выпьют – не зайдут на стадион.

Лучше он на стадионе выпьет бокал пива, чем придет на него пьяный. Пиво не принесет никакого зла.

По бокалу дорогого пива на стадионе – это же нормально. Не каждый болельщик сможет себе позволить.