Ушёл на пике. Чемпиона Европы и легенду «Наполи» заманили в МЛС

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15 января 2022, 21:08

Лоренцо удивил.

8 января болельщикам «Наполи», наверное, стало немножко не по себе. Долго ходившие слухи быстро подтвердились, «Торонто» объявил о подписании одного из самых значимых ныне и в истории игроков «адзурри» — Лоренцо Инсинье. 30-летний вингер подписал контракт с клубом МЛС на 4 года, Инсинье присоединится к новому клубу летом (в силу соглашение вступит 1 июля 2022 года).

СМИ сообщали, что он будет зарабатывать в «Торонто» 15 миллионов евро до уплаты налогов.

А зачем?

Спросите вы. За деньгами? Несомненно. Однако более вероятным станет другой вариант — Лоренцо, прозванный «magnifico» (великолепный), уже всем всё доказал. И карьера его сложилась по любимому для всех настоящих ценителей «старой школы» сценарию, а для фанатов «Наполи» и подавно. Лоренцо — воспитанник «адзурри», с 2006 года и по нынешнее время он бьется за Неаполь, в начале карьеры сбегал в аренды в «Кавезе», «Фоджу» и «Пескару».

«Инсинье поразил нас, будучи в аренде в „Пескаре“. Он играл с Верратти и Иммобиле. Тогда я и центрального хавбека подумывал взять. Но Вальтер Мадзарри сказал: „Нет. У меня не такой игровой стиль. Верратти мне не нужен“. Ему не понравятся мои слова, но это правда. Каждый тренер имеет свою систему, свой подход. Это нормально. Тренер доказал мне, что не нужно подписывать футболиста, который не развивался бы у нас». — сказал в 2017 году владелец и президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

Помимо этого, Лоренцо активно играл за сборную Италии U21 — в 15 играх забил 7 голов. А затем планомерно, год за годом, Лоренцо становился символом клуба и города. Уже в молодые годы Инсинье во многих своих интервью заявлял о любви к родному клубу. Обещал, что не променяет «Наполи» ни на один топ-клуб. И свое обещание пока держит, а по итогу, судя по всему, сдержит до конца.

В первом же сезоне за первую команду «Наполи» Инсинье в 22 года показал отличную статистику для дебюта — 43 матча, 5 голов и 9 результативных передач во всех турнирах. А второе место «Наполи» в таблице Серии А по итогам сезона подсластило показатели. Болельщики были счастливы. В этом же сезоне Лоренцо дебютировал и за главную сборную Италии — 11 сентября 2012 года он появился на поле в матче против Мальты (2:0).

Выход на пик и слава

И здесь сразу станет понятно, кем является Инсинье для «Наполи». С сезона-2013/14 по 2020/21 он стабильно выдавал топ-уровень, только сезон-2014/15 вышел скомканным — из-за разрыва крестообразной связки.

• 2013/14: 51 матч, 9 голов, 11 результативных передач

• 2014/15: 28 матчей, 2 гола, 6 передач

• 2015/16: 42 матча, 13 голов, 11 передач

• 2016/17: 49 матчей, 20 голов, 11 передач

• 2017/18: 48 матчей, 14 голов, 13 передач

• 2018/19: 41 матч, 14 голов, 6 передач

• 2019/20: 46 матчей, 13 голов, 10 передач

• 2020/21: 48 матчей, 19 голов, 12 передач во всех турнирах

Сезон-2020/21 стал лучшим в карьере игрока. А летом 2021 года Инсинье влюбил в себя всю Италию и показал себя на всю Европу, а то и мир. На Евро-2020 Лоренцо лидировал в сводках статистических показателей:

• №1 по созданным ударам (27)

• №2 по нанесённым ударам (19)

• 2 гола

• №5 по ударам в створ (7)

В текущем сезоне на сегодняшний день, 15 января, Лоренцо провел 20 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 5 голов и 6 раз ассистировал. Впереди вторая половина сезона, в которой Инсинье будет помогать команде в Лиге Европы и титульной гонке Серии А, ну или хотя бы в борьбе за Лигу чемпионов. Кубок Италии «адзурри» покинули на стадии 1/8 финала.

В послужном списке Лоренцо значатся личные награды лучшему бомбардиру Кубка Италии Серии С (2010/11), лучшему бомбардиру Кубка Италии (2013/14), в графе трофеи можно увидеть чемпионство в Серии В (2011/12), взятые Кубки Италии (2013/14, 2019/20), Суперкубок Италии (2014/15) и золото Евро-2020 (2021).

Всего за всю свою профессиональную карьеру «великолепный» провел 537 игр за клубы, в которых забил 173 гола и сделал 115 ассистов. За сборную в его активе 53 игры с 10 голами и 10 ассистами. Для любителей запредельных показателей Роналду и Месси — Инсинье левый вингер или оттянутый нападающий. Поэтому статистику для этих позиций можно назвать впечатляющей.

Почему «Торонто»?

Хороший вопрос, но более напрашивается «почему Инсинье?», и на него исчерпывающе ответил президент канадского клуба Билл Мэннинг:

Я посмотрел на состав сборной Италии с целью проверить, у кого истекает срок контракта. Одним из немногих таких игроков был Лоренцо Инсинье. Затем я составил список игроков мирового класса по моему мнению, которые, на мой взгляд, имели бы коммерческую ценность на этом рынке. После чего я представил свое видение того, что нам нужно сделать за пять лет, чтобы оживить клуб. Имя Лоренцо Инсинье было первым в списке.

У клуба уже есть опыт покупок топовых нападающих из Италии. В 2015 году «Торонто» подписал 27-летнего на тот момент Себастьяна Джовинко, когда-то считавшегося супер-талантом, который в итоге немного не оправдал, возможно, завышенных ожиданий. Но трансфер окупился сполна — в дебютном сезоне Джовинко стал лучшим бомбардиром МЛС , забив 22 гола, при этом сделал 16 результативных передач, в итоге установив рекорд лиги по системе «гол + пас».

Похожих результатов будут ждать и от Лоренцо, особенно учитывая результаты клуба в прошлом сезоне — 26-е (предпоследнее) место в Высшей Лиге и 13-е (предпоследнее) в Восточной Конференции.