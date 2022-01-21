Жирков: «Если будет травма, то могу закончить карьеру»

Защитник «Химок» высказался о своей физической форме.

Я сразу сказал [«Химкам»]: если будет какое-то микроповреждение, нет смысла его лечить две-три недели. Скорее всего, может быть, и закончу. Но пока все идет хорошо, тренируюсь в полном режиме, сейчас это проверил во время игры. Пока кондиций не хватает, будем работать.