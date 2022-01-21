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Жирков: «Если будет травма, то могу закончить карьеру»

сегодня, 18:41

Защитник «Химок» Юрий Жирков высказался о своей физической форме.

Я сразу сказал [«Химкам»]: если будет какое-то микроповреждение, нет смысла его лечить две-три недели. Скорее всего, может быть, и закончу. Но пока все идет хорошо, тренируюсь в полном режиме, сейчас это проверил во время игры. Пока кондиций не хватает, будем работать.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:17
Всё должно быть хорошо.
Главное помочь клубу " ХИМКИ " и остаться середине турнирной таблице.
shur
shur
сегодня в 18:48
...я на первенство района играл и могу точно всем сказать, до 30-ти ещё терпимо,
а потом чудеса, после каждого удара по ногам последствия и болячки не так быстро
и заживают, так что до первой серьёзной стычке, картина маслом!!! Завязывай Юра!
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 18:47
Счастливого пути!
drug01
drug01
сегодня в 18:46
Всегда есть момент когда пора кончать
ДСА
ДСА
сегодня в 18:42
И без травм пора кончать.
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