Жирков: «Если будет травма, то могу закончить карьеру»

Защитник «Химок» Юрий Жирков высказался о своей физической форме.
Я сразу сказал [«Химкам»]: если будет какое-то микроповреждение, нет смысла его лечить две-три недели. Скорее всего, может быть, и закончу. Но пока все идет хорошо, тренируюсь в полном режиме, сейчас это проверил во время игры. Пока кондиций не хватает, будем работать.
Главное помочь клубу " ХИМКИ " и остаться середине турнирной таблице.
Главное помочь клубу " ХИМКИ " и остаться середине турнирной таблице.
а потом чудеса, после каждого удара по ногам последствия и болячки не так быстро
и заживают, так что до первой серьёзной стычке, картина маслом!!! Завязывай Юра!
а потом чудеса, после каждого удара по ногам последствия и болячки не так быстро
и заживают, так что до первой серьёзной стычке, картина маслом!!! Завязывай Юра!