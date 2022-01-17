Три игрока «Локомотива» заразились коронавирусом

1642440251

сегодня, 20:24

Три футболиста «Локомотива» получили положительные результаты после тестов на коронавирус, сообщает источник:

«17 января „железнодорожники“ отправились на первый зимний сбор. Клуб официально не сообщил список футболистов, которые полетели в Испанию.

По нашим данным, начало сбора из-за положительных тестов на коронавирус пропускают три футболиста – полузащитники Даниил Куликов и Сергей Бабкин, а также хорватский защитник Тин Едвай. Российские футболисты переносят болезнь бессимптомно. Они сдали повторные тесты и ждут результатов», — утверждает источник.