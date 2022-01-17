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Три игрока «Локомотива» заразились коронавирусом

сегодня, 20:24

Три футболиста «Локомотива» получили положительные результаты после тестов на коронавирус, сообщает источник:

«17 января „железнодорожники“ отправились на первый зимний сбор. Клуб официально не сообщил список футболистов, которые полетели в Испанию.

По нашим данным, начало сбора из-за положительных тестов на коронавирус пропускают три футболиста – полузащитники Даниил Куликов и Сергей Бабкин, а также хорватский защитник Тин Едвай. Российские футболисты переносят болезнь бессимптомно. Они сдали повторные тесты и ждут результатов», — утверждает источник.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 21:14
Срочно всю команду на карантин!!!))
pomor45
pomor45
сегодня в 21:06
Омикроновый шторм в России специалисты ждут весной. Темпы вакцинации таковы, что возможности сдержать его не предвидится. Думаю, что этот чемпионат закончить не удастся.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 21:06
Скорейшего выздоровления.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:50
Пожелаем им скорее выздороветь.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:34
Плохи дела...здоровья!
протон
протон
сегодня в 20:34
Всем заболевшим - скорейшего выздоровления и доброго здравия!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:29
"....Российские футболисты переносят болезнь бессимптомно...." - Животворящая сила российского алкоголя?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1299093/edvay-tin-lokomotiv 17.01.2022
Cat01
Cat01
сегодня в 20:26
Надо принимать меры
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:25
Беречь себя надо! Здоровья им!
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