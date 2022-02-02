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В «Арсенале» прокомментировали приглашение в команду Деспотовича

вчера, 22:02

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал заключение трудового соглашения с нападающим Джордже Деспотовичем:

Серьёзно рассчитываем на Деспотовича, знаем его как классного форварда. Важно, что он уже адаптирован к РПЛ, поскольку давно выступает в нашем чемпионате. Уверен, что Деспотович принесёт пользу «Арсеналу». Сейчас он сильно мотивирован, хочет доказать и показать, что является большим игроком.

Контракт 29-летнего серба с «Арсеналом» рассчитан на 3 года. Деспотович в текущем сезоне принял участие в 9 матчах РПЛ, в которых отметился 1 голом и 1 голевой передачей в футболке «Рубина». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

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SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:24
Странно, что у Деспота не сложилось в Рубине.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:07
Посмотрим на него на поле. Удачи.
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