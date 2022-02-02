В «Арсенале» прокомментировали приглашение в команду Деспотовича

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал заключение трудового соглашения с нападающим Джордже Деспотовичем:
Серьёзно рассчитываем на Деспотовича, знаем его как классного форварда. Важно, что он уже адаптирован к РПЛ, поскольку давно выступает в нашем чемпионате. Уверен, что Деспотович принесёт пользу «Арсеналу». Сейчас он сильно мотивирован, хочет доказать и показать, что является большим игроком.
Контракт 29-летнего серба с «Арсеналом» рассчитан на 3 года. Деспотович в текущем сезоне принял участие в 9 матчах РПЛ, в которых отметился 1 голом и 1 голевой передачей в футболке «Рубина». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.