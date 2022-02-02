В «Арсенале» прокомментировали приглашение в команду Деспотовича

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вчера, 22:02

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал заключение трудового соглашения с нападающим :

Серьёзно рассчитываем на Деспотовича, знаем его как классного форварда. Важно, что он уже адаптирован к РПЛ , поскольку давно выступает в нашем чемпионате. Уверен, что Деспотович принесёт пользу «Арсеналу». Сейчас он сильно мотивирован, хочет доказать и показать, что является большим игроком.