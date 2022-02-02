ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Лещенко — о переносе матча сборной: «Стадион „Динамо“ — намоленное место»

вчера, 21:43
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 в 22:00 Не начался

Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал перенос стыкового поединка отборочного раунда ЧМ-2022 между Россией и Польшей на стадион «Динамо»:

Решение перенести матч с Польшей с «Лужников» на стадион «Динамо» — правильное. Это намоленное место, уютная арена с прекрасным расположением и комфортными сидениями. Энергия этой земли и болельщиков передаётся — у футболистов будет отличный настрой. Уверен, состоится аншлаг. В «Лужниках», к сожалению, нет футбольной атмосферы и души.

Ранее встречу планировалось провести в «Лужниках». Напомним, сборной Польши предстоит сыграть с национальной командой России в полуфинальном стыковом поединке за право выступить на ЧМ-2022. Игра состоится 24 марта 2022 года.

Все новости
Соболев рассказал, как переживает хейт болельщиков во время голевой засухи
Сегодня, 00:46
Деменко: «Максименко будет бороться за свое место в „Спартаке“»
Вчера, 23:11
Божович: «Думаю, что Деспотович не нуждается в лишнем представлении»
Вчера, 22:22
В «Арсенале» прокомментировали приглашение в команду Деспотовича
Вчера, 22:02
Деспотович объяснил, почему перешёл в тульский «Арсенал»
Вчера, 21:40
Воронин — об адаптации Смолова в «Динамо»: «Федя — молодец»
Вчера, 21:00
Сортировать
Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 23:34
Это точно. Когда стадион сдавали долго молились,что бы прокатило и не посадили
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:03
Подтянутся носители скреп и народного духа в сарафанах и кокошниках с беляшами в руках - не устоять полякам!
Capral
Capral ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 22:37
А Спартак-Динамо Киев, разве хуже, было зрелище?
Capral
Capral
вчера в 22:34, ред.
А мне, из всех московских стадионов, всегда, больше других, нравился ст. Торпедо на Восточной ул.
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:29
Ох помню времена, когда на столичное дерби между ЦСКА и Спартаком Лужа была полнёхонька и ой как красиво болели, невероятная мощь боления, а на новом Динамо я этого не видел...Ну раз так решили, то так тому и быть.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:01
Если Лещенко считает что намоленное то так оно и есть.
протон
протон
вчера в 21:50
Зря он так, не умаляя прелести динамовского стадиона, Лужа тоже культовое место, где проходило очень много знаковых матчей. А по факту оба стадиона новые и комфортные, просто из-за вируса трибуны невозможно будет заполнить, в такой ситуации экономически невыгодно задействовать большой и дорогостоящий стадион. Если бы были полные трибуны, то Лужники - отличное место
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 21:47
Главное чтобы на пользу пошло.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100