Лещенко — о переносе матча сборной: «Стадион „Динамо“ — намоленное место»

Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал перенос стыкового поединка отборочного раунда ЧМ-2022 между Россией и Польшей на стадион «Динамо»:
Решение перенести матч с Польшей с «Лужников» на стадион «Динамо» — правильное. Это намоленное место, уютная арена с прекрасным расположением и комфортными сидениями. Энергия этой земли и болельщиков передаётся — у футболистов будет отличный настрой. Уверен, состоится аншлаг. В «Лужниках», к сожалению, нет футбольной атмосферы и души.
Ранее встречу планировалось провести в «Лужниках». Напомним, сборной Польши предстоит сыграть с национальной командой России в полуфинальном стыковом поединке за право выступить на ЧМ-2022. Игра состоится 24 марта 2022 года.