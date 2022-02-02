Лещенко — о переносе матча сборной: «Стадион „Динамо“ — намоленное место»

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вчера, 21:43

Народный артист РСФСР , эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал перенос стыкового поединка отборочного раунда ЧМ -2022 между Россией и Польшей на стадион «Динамо»:

Решение перенести матч с Польшей с «Лужников» на стадион «Динамо» — правильное. Это намоленное место, уютная арена с прекрасным расположением и комфортными сидениями. Энергия этой земли и болельщиков передаётся — у футболистов будет отличный настрой. Уверен, состоится аншлаг. В «Лужниках», к сожалению, нет футбольной атмосферы и души.