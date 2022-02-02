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Воронин подвёл итоги сбора «Динамо» в Турции

сегодня, 20:46

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин подвёл итоги второго тренировочного сбора клуба в Турции:

Многие футболисты не играли сегодня с «Партизаном», есть травмированные, много молодёжи. Но это второй сбор — у нас впереди ещё один. Надеемся, что все игроки, пропустившие последние тренировки из-за микротравм, вот-вот вернутся, и мы полноценно проведём третий сбор. Самое главное, чтобы 26 февраля (день возбновления РПЛ) были готовы на сто процентов.

Да, много молодёжи на сборе. Многие из них играют в дубле, а сегодня попали под такого серьёзного соперника. Конечно, им тяжеловато. Мы стараемся выполнять намеченный план.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:00
Давайте сохраняйте интригу в чемпионате.
shur
shur
сегодня в 20:59
...подвёл итоги, попробую угадать, Фёдор лучший, готов играть на все 100%...!!!
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