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Деспотович объяснил, почему перешёл в тульский «Арсенал»

вчера, 21:40

Нападающий Джордже Деспотович прокомментировал свой переход в тульский «Арсенал».

Очень рад, что сегодня удалось уладить все вопросы с контрактом и я стал футболистом «Арсенала». На мой переход серьезно повлиял разговор с Миодрагом Божовичем, мы с ним давно знакомы. Тренер позвонил, мы обсудили мою ситуацию в «Рубине», и после этого у меня не осталось сомнений, что я перейду в «Арсенал». Еще важно отметить, что моя жена из Тулы, и этот факт тоже повлиял на мое решение. Спасибо руководству, которое быстро сработало и организовало все на высшем уровне. В «Арсенале» у меня много друзей, в частности, Урош Радакович и Горан Чаушич, они помогут мне с адаптацией. При Миодраге команда старается играть в атакующий футбол, мне как нападающему это очень нравится. Уверен, у нас получится показать хороший результат.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:02
Успехов в новом клубе!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:02
Время всё расставит по местам.
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:42
Ну ну.... посмотрим на тебя в Арсенале...
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