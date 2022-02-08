Маслов: «Очень приятно, что „Спартак“ выразил мне поддержку»

Защитник «Спартака» Павел Маслов, которому клуб предоставил опцию продления контракта на год, рассказал о своем восстановлении после травмы.
Очень приятно, что клуб выразил мне поддержку, потому что сейчас в моей карьере довольно сложный период. Я лечусь уже около восьми месяцев: сначала процесс шел консервативно, потом потребовалась операция. Говорить о конкретных сроках пока тяжело, но с каждым днем я все ближе к возвращению в игру. Прогресс есть, и это дает позитивный настрой на то, чтобы работать дальше.
Также «Спартак» продлил контракты с Русланом Литвиновым и Даниилом Денисовым.
Хочется, чтобы быстрее восстановился и начал набирать форму - игрок не без таланта, а Тедеско вообще в нём души не чаял. Тем более, что с Масловым в основе Спартак взял серебро!
Хочется, чтобы быстрее восстановился и начал набирать форму - игрок не без таланта, а Тедеско вообще в нём души не чаял. Тем более, что с Масловым в основе Спартак взял серебро!