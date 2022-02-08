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Маслов: «Очень приятно, что „Спартак“ выразил мне поддержку»

вчера, 09:44

Защитник «Спартака» Павел Маслов, которому клуб предоставил опцию продления контракта на год, рассказал о своем восстановлении после травмы.

Очень приятно, что клуб выразил мне поддержку, потому что сейчас в моей карьере довольно сложный период. Я лечусь уже около восьми месяцев: сначала процесс шел консервативно, потом потребовалась операция. Говорить о конкретных сроках пока тяжело, но с каждым днем я все ближе к возвращению в игру. Прогресс есть, и это дает позитивный настрой на то, чтобы работать дальше.

Также «Спартак» продлил контракты с Русланом Литвиновым и Даниилом Денисовым.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:31
Нужно своим отечественным молодым доверять. Правильно сделали.
Boricku
Boricku
вчера в 11:21
Золотой мяч скоро получит
ДСА
ДСА
вчера в 11:19
Теперь и самому нужно быть лояльным к клубу.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:52
Здоровья конечно , но главное что бы прогресс был потом в игре и забивать в чужие ворота , а не в свои...)
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 10:21
да!игрок хороший был!только бы не превратился в жано!удачи здоровья и без травм
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:11
Рано радуется Паша.
makkie
makkie
вчера в 10:00
Работай, Паша!
Хочется, чтобы быстрее восстановился и начал набирать форму - игрок не без таланта, а Тедеско вообще в нём души не чаял. Тем более, что с Масловым в основе Спартак взял серебро!
yucasy9v7cjb
yucasy9v7cjb
вчера в 09:54
Его можно понять
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:52
Ещё одного обрадовали...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 09:51
Это не надолго!
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