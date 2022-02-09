«Реал» хочет продлить контракт с Винисиусом до 2027 года .

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вчера, 14:10

Мадридский «Реал» планирует продлить контракт с нападающим , сообщает у себя в «Твиттере» журналист Николо Скира.

По информации источника, «сливочные» хотят пролонгировать соглашение с бразильцем до 2027 года. Боссы «Реала» готовы увеличить зарплату футболиста.

Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» за 35 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет 100 млн евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании Винисиус провёл за «Реал» 21 поединок, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Также на его счету 2 гола и 4 голевых паса в 6 играх Лиги чемпионов.

По слухам, игрока хочет к себе переманить «Манчестер Сити».