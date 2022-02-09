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«Реал» хочет продлить контракт с Винисиусом до 2027 года

вчера, 14:10

Мадридский «Реал» планирует продлить контракт с нападающим Винисиусом Жуниором, сообщает у себя в «Твиттере» журналист Николо Скира.

По информации источника, «сливочные» хотят пролонгировать соглашение с бразильцем до 2027 года. Боссы «Реала» готовы увеличить зарплату футболиста.

Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» за 35 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет 100 млн евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании Винисиус провёл за «Реал» 21 поединок, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Также на его счету 2 гола и 4 голевых паса в 6 играх Лиги чемпионов.

По слухам, игрока хочет к себе переманить «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:56
Реал думает о будущем уже сейчас. Хоть контракт заканчивается летом 2025 году и вроде кажется, что ещё много времени, но история показывает, что тянуть время опасно. Игрок перспективный и скорее всего спрос на него будет большой и мы уже много раз, видели как бразильцы доказывали, что деньги для них на первом месте.
Так, что лучше подстраховаться заранее.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:57
А захочет ли Винисиус продлевать контракт с Реалом зная что Перес планирует купить Мбаппе и Холанда? Понятно что дорогие новички будут выходить в старте а Винисиус что должен лавку полировать? Лучше ему уйти из Реала пока на него спрос есть а потом без игровой практики он мало кому будет нужен и в сборную перестанет попадать.
Oliver S
Oliver S
вчера в 15:26
Из бегунка со сбившимся прицелом стал топ-нападающим, думаю, при должном усердии, он может задержаться в Реале надолго.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:18
«Реал» хочет продлить контракт с Винисиусом до 2027 года .
Я думаю что этот контракт обязательно будет заключен . И в этом думаю что нет ни у кого сомнений, даже и у самого Винисиуса, на тех условиях которые будут выгодны для обеих сторон. Это думаю один из самых интересных и полезных трансферов за последнее время для Реала. Винисиус очень самобытный с огромным потенциалом игрок, который сразу вписался в игровой рисунок игры Реала и передаёт ему ещё больше новых красок и своеобразный колорит. А тандем между Винисиусом и Бензема является одним из самых ярких и рентабельных в современном футболе. Я почему-то уверен с приходом в Реал ещё и Мбаппе, то это будет вообще лучшее атакующее трио. И вот тогда Винисиус заблестает ещё более красиво и более изящно. Для него это будет новый этап в его карьере и развитии , играть с одним из лучших игроков современного футбола, кем является Мбаппе и профессором Бензема, станет для Винисиуса просто удовольствием. Очень интересно будет посмотреть на такой уровень игроков в Реале и красивый футбол в их исполнении . Я думаю любой матч с такими игроками это будет как Шоу и удовольствие для болельщиков не зависимо от принадлежности к клубу . Пожелаем только Удачи !!! Всем Добра !!!
drug01
drug01
вчера в 15:10
Большой срок
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:50
Это очень правильно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:49
Тут вцепятся и не отпустят,единственный кто старается!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:37
Было бы неплохо парень нормально работает.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:27, ред.
Парень помимо таланта его, сам по себе весьма серьёзный и целеустремлённый. Далеко не Неймар, не Погба и не Балотелли. Поэтому можно заключить долгосрочное соглашение. Ну и стоимость его взвинтилась до 100 лямов уже. Не факт ,что тот же Мбаппе намного прям круче будет именно в Реале.
radone
radone
вчера в 14:25
если есть винисиус, зачем они берут Мбаппе и Хааланда ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:23
Тут вообще без вариантов !
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:19
Заслужил, превратился из гадкого утенка в прекрасного лебедя.... очень мало проваленных матчей.... 3 месяца подряд забирает приз лучшего игрока Реала, клуба идущего на первом месте в чемпе и в группе ЛЧ... великолепный сезон выдает.
протон
протон
вчера в 14:16
Грамотно. Один из лучших сейчас в команде, очень перспективный и серьезно относящийся к делу человек.
lotsman
lotsman
вчера в 14:13
Продлят, значит хорошо.
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