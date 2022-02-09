«Реал» хочет продлить контракт с Винисиусом до 2027 года .

Мадридский «Реал» планирует продлить контракт с нападающим Винисиусом Жуниором, сообщает у себя в «Твиттере» журналист Николо Скира.
По информации источника, «сливочные» хотят пролонгировать соглашение с бразильцем до 2027 года. Боссы «Реала» готовы увеличить зарплату футболиста.
Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» за 35 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет 100 млн евро.
В текущем сезоне чемпионата Испании Винисиус провёл за «Реал» 21 поединок, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Также на его счету 2 гола и 4 голевых паса в 6 играх Лиги чемпионов.
По слухам, игрока хочет к себе переманить «Манчестер Сити».
Я думаю что этот контракт обязательно будет заключен . И в этом думаю что нет ни у кого сомнений, даже и у самого Винисиуса, на тех условиях которые будут выгодны для обеих сторон. Это думаю один из самых интересных и полезных трансферов за последнее время для Реала. Винисиус очень самобытный с огромным потенциалом игрок, который сразу вписался в игровой рисунок игры Реала и передаёт ему ещё больше новых красок и своеобразный колорит. А тандем между Винисиусом и Бензема является одним из самых ярких и рентабельных в современном футболе. Я почему-то уверен с приходом в Реал ещё и Мбаппе, то это будет вообще лучшее атакующее трио. И вот тогда Винисиус заблестает ещё более красиво и более изящно. Для него это будет новый этап в его карьере и развитии , играть с одним из лучших игроков современного футбола, кем является Мбаппе и профессором Бензема, станет для Винисиуса просто удовольствием. Очень интересно будет посмотреть на такой уровень игроков в Реале и красивый футбол в их исполнении . Я думаю любой матч с такими игроками это будет как Шоу и удовольствие для болельщиков не зависимо от принадлежности к клубу . Пожелаем только Удачи !!! Всем Добра !!!
Я думаю что этот контракт обязательно будет заключен . И в этом думаю что нет ни у кого сомнений, даже и у самого Винисиуса, на тех условиях которые будут выгодны для обеих сторон. Это думаю один из самых интересных и полезных трансферов за последнее время для Реала. Винисиус очень самобытный с огромным потенциалом игрок, который сразу вписался в игровой рисунок игры Реала и передаёт ему ещё больше новых красок и своеобразный колорит. А тандем между Винисиусом и Бензема является одним из самых ярких и рентабельных в современном футболе. Я почему-то уверен с приходом в Реал ещё и Мбаппе, то это будет вообще лучшее атакующее трио. И вот тогда Винисиус заблестает ещё более красиво и более изящно. Для него это будет новый этап в его карьере и развитии , играть с одним из лучших игроков современного футбола, кем является Мбаппе и профессором Бензема, станет для Винисиуса просто удовольствием. Очень интересно будет посмотреть на такой уровень игроков в Реале и красивый футбол в их исполнении . Я думаю любой матч с такими игроками это будет как Шоу и удовольствие для болельщиков не зависимо от принадлежности к клубу . Пожелаем только Удачи !!! Всем Добра !!!
Так, что лучше подстраховаться заранее.
Так, что лучше подстраховаться заранее.