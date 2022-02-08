«Реал» продлит с Модричем контракт до лета 2023 года.

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вчера, 16:13

«Реал» намерен продлить контракт с 36-летним полузащитником команды , сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, для мадридского клуба продление соглашения с хорватом является лишь вопросом времени, договор будет продлен в ближайшие недели или месяцы. Главный тренер Карло Анчелотти рассчитывает на Модрича.

Отмечается, что новый контракт будет рассчитан до июня 2023 года.

Ранее о ситуации с контрактом высказался и сам Модрич.