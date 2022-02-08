«Реал» продлит с Модричем контракт до лета 2023 года.

«Реал» намерен продлить контракт с 36-летним полузащитником команды Лукой Модричем, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, для мадридского клуба продление соглашения с хорватом является лишь вопросом времени, договор будет продлен в ближайшие недели или месяцы. Главный тренер Карло Анчелотти рассчитывает на Модрича.
Отмечается, что новый контракт будет рассчитан до июня 2023 года.
Ранее о ситуации с контрактом высказался и сам Модрич.
Разговоры о возможном продлении контракта Модрича с Реалом шли ещё в прошлом сезоне. Но думаю что даже сейчас когда контракт ещё не продлён , можно со сто процентной уверенностью утверждать что это всё равно произойдёт. Модрич это уже как неотъемлемая часть мадридского клуба , которой он верой и правдой доказывает своей игрой уже долгие десять лет. И несмотря на его тридцати шести летний возраст, он до сих пор является одним из самых качественных игроков не только Реала но и до сих пор является капитаном сборной Хорватии, от которого зависит слаженность в командной игре и острота в атакующих действиях этих двух команд. Так что и думаю может быть случится такое, что и 2023 год не станет крайним в карьере Луки в Реале и сборной Хорватии. Удачи и самое главное чтобы без травм, тебе Лука !!! Радуй свой игрой !!!
Всем Добра !!!
Разговоры о возможном продлении контракта Модрича с Реалом шли ещё в прошлом сезоне. Но думаю что даже сейчас когда контракт ещё не продлён , можно со сто процентной уверенностью утверждать что это всё равно произойдёт. Модрич это уже как неотъемлемая часть мадридского клуба , которой он верой и правдой доказывает своей игрой уже долгие десять лет. И несмотря на его тридцати шести летний возраст, он до сих пор является одним из самых качественных игроков не только Реала но и до сих пор является капитаном сборной Хорватии, от которого зависит слаженность в командной игре и острота в атакующих действиях этих двух команд. Так что и думаю может быть случится такое, что и 2023 год не станет крайним в карьере Луки в Реале и сборной Хорватии. Удачи и самое главное чтобы без травм, тебе Лука !!! Радуй свой игрой !!!
Всем Добра !!!