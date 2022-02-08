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Гаврилов: «Очень хороший знак, что в „Спартаке“ оставляют своих ребят»

вчера, 12:25

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о продлении клубом контрактов с футболистами Русланом Литвиновым и Даниилом Денисовым.

Это очень хороший знак. Просто замечательно, что своих ребят оставляют в «Спартаке», и самое главное им доверяют. Зачем платить деньги за каких-то других футболистов? Теперь хочется, чтобы они играли и помогали команде добиваться результатов на футбольном поле. Для этого у них все есть. Им доверяют, в них верят.

Как оценю работу Луки Каттани на посту спортивного директора команды? Пока что сложно сказать, прошло не так много времени. Но самое главное, чтобы в «Спартак» не приводили за деньги лишь бы кого. Это очень важный момент. Нужны те, кто действительно усилит команду.

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07 февраля
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 13:38
Правильно. Свои воспитанники, прогрессируют сейчас
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:11
Правильно говорит Гаврилов . Зачем покупать чужое го....но ,если своего полны штаны !
Izmar
Izmar
вчера в 13:10
Просто чужие уже не идут.
drug01
drug01
вчера в 12:56
Только мало их
ZIBO rock
ZIBO rock ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 12:55
Самая черная команда в РПЛ - это Зенит!
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:33
Народная африканская команда оставляет своих.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:30
Свои пока не сильно радуют.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:30
Ну может быть и похвально...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:26, ред.
Конечно это всегда хорошо. Оставили и что.
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