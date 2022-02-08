Гаврилов: «Очень хороший знак, что в „Спартаке“ оставляют своих ребят»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о продлении клубом контрактов с футболистами и .

Это очень хороший знак. Просто замечательно, что своих ребят оставляют в «Спартаке», и самое главное им доверяют. Зачем платить деньги за каких-то других футболистов? Теперь хочется, чтобы они играли и помогали команде добиваться результатов на футбольном поле. Для этого у них все есть. Им доверяют, в них верят.

Как оценю работу Луки Каттани на посту спортивного директора команды? Пока что сложно сказать, прошло не так много времени. Но самое главное, чтобы в «Спартак» не приводили за деньги лишь бы кого. Это очень важный момент. Нужны те, кто действительно усилит команду.