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Модрич: «Возможно, я добился в „Реале“ большего, чем ожидал»

вчера, 22:41

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился мыслями о времени, проведенном в клубе.

Приближаясь к 10 годам в «Реале», что я могу сказать? Десять удивительных лет, мечта, я многого добился. Может быть, даже больше, чем ожидал, но я все еще хочу продолжать добиваться больших успехов в Мадриде.

Я никогда не бываю доволен тем, что сделал. Я всегда хочу большего и надеюсь, что в будущем я снова добьюсь больших успехов с мадридским «Реалом», пока я нахожусь в клубе.

Также Модрич рассказал, как долго он планирует играть в футбол.

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Все комментарии
7vem8nuzf6bg
7vem8nuzf6bg
сегодня в 06:42
Ты это честно заработал
fwp6w8cm885n
fwp6w8cm885n
сегодня в 06:38
Так оно и есть
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:41
Замечательная карьера и внушительные трофеи.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 23:45
Модрич - супертоп.
Наверное тоже что для Барсы Иньеста (беру самого близкого и мощного соперника за все эти годы), а может и даже больше.
Я рад что видел это.
Мне жаль что это уходит.
протон
протон
вчера в 22:42, ред.
Классный он футболист, конечно. Тут без вопросов.
Прекрасное взаимовыгодное сотрудничество. Прекрасных моментов намного больше, чем разочарований. Стал легендой великого клуба, выиграл все, что только возможно на клубном уровне + выиграл все индивидуальные призы.
Маленький, скромный гений.
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