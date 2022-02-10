Модрич: «Возможно, я добился в „Реале“ большего, чем ожидал»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился мыслями о времени, проведенном в клубе.
Приближаясь к 10 годам в «Реале», что я могу сказать? Десять удивительных лет, мечта, я многого добился. Может быть, даже больше, чем ожидал, но я все еще хочу продолжать добиваться больших успехов в Мадриде.
Я никогда не бываю доволен тем, что сделал. Я всегда хочу большего и надеюсь, что в будущем я снова добьюсь больших успехов с мадридским «Реалом», пока я нахожусь в клубе.
Также Модрич рассказал, как долго он планирует играть в футбол.
Наверное тоже что для Барсы Иньеста (беру самого близкого и мощного соперника за все эти годы), а может и даже больше.
Я рад что видел это.
Мне жаль что это уходит.
Наверное тоже что для Барсы Иньеста (беру самого близкого и мощного соперника за все эти годы), а может и даже больше.
Я рад что видел это.
Мне жаль что это уходит.
Прекрасное взаимовыгодное сотрудничество. Прекрасных моментов намного больше, чем разочарований. Стал легендой великого клуба, выиграл все, что только возможно на клубном уровне + выиграл все индивидуальные призы.
Маленький, скромный гений.
Прекрасное взаимовыгодное сотрудничество. Прекрасных моментов намного больше, чем разочарований. Стал легендой великого клуба, выиграл все, что только возможно на клубном уровне + выиграл все индивидуальные призы.
Маленький, скромный гений.