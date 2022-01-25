«Умирали все — очень энергозатратная игра». Обухов — о тактике Карпина

Бывший нападающий «Спартака» и «Ростова» рассказал о работе под руководством нынешнего главного тренера сборной России .

В сборной у Карпина все идет отлично. Пока он выжал максимум. Надеюсь, пройдут на чемпионат мира, конечно. Схему он сделал ту же, что в «Ростове». Знакомый агрессивный футбол с давлением — не откатываешься назад, прессингуешь. Очень энергозатратная игра. Если мяч берет под контроль другая команда, становится совсем тяжело: постоянная беготня, сильно выматывает. Мяч приходит к тебе, а ты его на обводах теряешь и опять носишься.

По разговорам с ребятами, все умирали. Чуть не туда шаг сделал, линию передачи открыл — все. Это ничего для команды, которая откатывается назад. А если ты играешь высоко, малейший недочет заставляет всю команду нестись назад. Но всю работу Карпин не может делать за игроков — тем приходится много думать на поле: где занять позицию, как может пойти передача.

Почему не получился этот футбол в Хорватии, Карпин уже сказал. Психология русского футбола. Это идет с детства. И мне детские тренеры говорили: «По-любому победа». Пофиг на игру, главное результат. Не дай бог ты где-то сыграешь пяткой — трехэтажный мат в твой адрес полетит. А тебе девять-десять лет — как это отразится? Есть пофигисты, но их очень мало. У основной массы закладывается понимание: рисковать плохо, а то еще накричат. Боязнь ошибки закладывается рано. Опытные игроки, как правило, переступают, но у многих боязнь не проходит.