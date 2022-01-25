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«Умирали все — очень энергозатратная игра». Обухов — о тактике Карпина

сегодня, 00:11

Бывший нападающий «Спартака» и «Ростова» Владимир Обухов рассказал о работе под руководством нынешнего главного тренера сборной России Валерия Карпина.

В сборной у Карпина все идет отлично. Пока он выжал максимум. Надеюсь, пройдут на чемпионат мира, конечно. Схему он сделал ту же, что в «Ростове». Знакомый агрессивный футбол с давлением — не откатываешься назад, прессингуешь. Очень энергозатратная игра. Если мяч берет под контроль другая команда, становится совсем тяжело: постоянная беготня, сильно выматывает. Мяч приходит к тебе, а ты его на обводах теряешь и опять носишься.

По разговорам с ребятами, все умирали. Чуть не туда шаг сделал, линию передачи открыл — все. Это ничего для команды, которая откатывается назад. А если ты играешь высоко, малейший недочет заставляет всю команду нестись назад. Но всю работу Карпин не может делать за игроков — тем приходится много думать на поле: где занять позицию, как может пойти передача.

Почему не получился этот футбол в Хорватии, Карпин уже сказал. Психология русского футбола. Это идет с детства. И мне детские тренеры говорили: «По-любому победа». Пофиг на игру, главное результат. Не дай бог ты где-то сыграешь пяткой — трехэтажный мат в твой адрес полетит. А тебе девять-десять лет — как это отразится? Есть пофигисты, но их очень мало. У основной массы закладывается понимание: рисковать плохо, а то еще накричат. Боязнь ошибки закладывается рано. Опытные игроки, как правило, переступают, но у многих боязнь не проходит.

Обухов перешел в «Оренбург» в конце прошлого года после истечения срока дисквалификации за допинг.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:49
А пешком то не получится)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:36
Нужно проходить на ЧМ
stanichnik
stanichnik
сегодня в 02:11
Уж кому-кому, а Обухову хорошо известна тактика Карпина.
протон
протон
сегодня в 02:11
Интересно, откуда тогда берутся такие как Шава или Кержаков, Жирков и другие техничные футболисты. Если им запрещают играть технично в школах. Где то же они этом учатся.
Спорт требует результат, тут как ни крути. Индивидуальный, командный, все хотят результат, обычно он идёт в ущерб красоте, но это не значит, что не надо стремится к совершенству (к лучшему). Пройдут годы и про обуха вспомнят только те кто его видел. Прошли десятилетия а про Марадону и Пеле знают почти все.
drug01
drug01
сегодня в 00:25
Зато есть что вспомнить...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:14, ред.
А ты наверное хотел пешком зарабатывать Успех .
Нынче наш пешеходный футбол в Европе не в ходу из-за этого наши Успехи в Европе равны нулю !!!)
А что косаемо детского и юношеского футбола ⚽️ , это самая главная беда всего нашего футбольного хозяйства. И дело думаю идёт в финансировании на которое наши чиновники выделяют минимальное количество казначейских билетов. А это не только футбольные поля , школы и академии , а самое главное подготовить качественный тренерский состав с достойной заработной ведомостью , которая должна будет повысить само качество преподавания и конечно же выход качественных игроков которые будут попадать во взрослый футбол. И чем больше таких выпускников будут попадать в профессиональные клубы , тем больше денег будут зарабатывать сами школы и академии, за счёт перехода их воспитанников в большой футбол. И пока наши футбольные чиновники не пересмотрят всю эту загнивающую систему и не реформируют всё футбольное хозяйство , то так и останется наш футбол ⚽️ в конце таблице коэффициентов где мы теряем каждый год своё представительство в еврокубках и с этим и выступление нашей сборной в Чемпионатах Мира и Европы. Вот как-то так. Всем Добра !!!
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