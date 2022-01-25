«Умирали все — очень энергозатратная игра». Обухов — о тактике Карпина

Бывший нападающий «Спартака» и «Ростова» Владимир Обухов рассказал о работе под руководством нынешнего главного тренера сборной России Валерия Карпина.
В сборной у Карпина все идет отлично. Пока он выжал максимум. Надеюсь, пройдут на чемпионат мира, конечно. Схему он сделал ту же, что в «Ростове». Знакомый агрессивный футбол с давлением — не откатываешься назад, прессингуешь. Очень энергозатратная игра. Если мяч берет под контроль другая команда, становится совсем тяжело: постоянная беготня, сильно выматывает. Мяч приходит к тебе, а ты его на обводах теряешь и опять носишься.
По разговорам с ребятами, все умирали. Чуть не туда шаг сделал, линию передачи открыл — все. Это ничего для команды, которая откатывается назад. А если ты играешь высоко, малейший недочет заставляет всю команду нестись назад. Но всю работу Карпин не может делать за игроков — тем приходится много думать на поле: где занять позицию, как может пойти передача.
Почему не получился этот футбол в Хорватии, Карпин уже сказал. Психология русского футбола. Это идет с детства. И мне детские тренеры говорили: «По-любому победа». Пофиг на игру, главное результат. Не дай бог ты где-то сыграешь пяткой — трехэтажный мат в твой адрес полетит. А тебе девять-десять лет — как это отразится? Есть пофигисты, но их очень мало. У основной массы закладывается понимание: рисковать плохо, а то еще накричат. Боязнь ошибки закладывается рано. Опытные игроки, как правило, переступают, но у многих боязнь не проходит.
Обухов перешел в «Оренбург» в конце прошлого года после истечения срока дисквалификации за допинг.
Нынче наш пешеходный футбол в Европе не в ходу из-за этого наши Успехи в Европе равны нулю !!!)
А что косаемо детского и юношеского футбола ⚽️ , это самая главная беда всего нашего футбольного хозяйства. И дело думаю идёт в финансировании на которое наши чиновники выделяют минимальное количество казначейских билетов. А это не только футбольные поля , школы и академии , а самое главное подготовить качественный тренерский состав с достойной заработной ведомостью , которая должна будет повысить само качество преподавания и конечно же выход качественных игроков которые будут попадать во взрослый футбол. И чем больше таких выпускников будут попадать в профессиональные клубы , тем больше денег будут зарабатывать сами школы и академии, за счёт перехода их воспитанников в большой футбол. И пока наши футбольные чиновники не пересмотрят всю эту загнивающую систему и не реформируют всё футбольное хозяйство , то так и останется наш футбол ⚽️ в конце таблице коэффициентов где мы теряем каждый год своё представительство в еврокубках и с этим и выступление нашей сборной в Чемпионатах Мира и Европы. Вот как-то так. Всем Добра !!!
Нынче наш пешеходный футбол в Европе не в ходу из-за этого наши Успехи в Европе равны нулю !!!)
А что косаемо детского и юношеского футбола ⚽️ , это самая главная беда всего нашего футбольного хозяйства. И дело думаю идёт в финансировании на которое наши чиновники выделяют минимальное количество казначейских билетов. А это не только футбольные поля , школы и академии , а самое главное подготовить качественный тренерский состав с достойной заработной ведомостью , которая должна будет повысить само качество преподавания и конечно же выход качественных игроков которые будут попадать во взрослый футбол. И чем больше таких выпускников будут попадать в профессиональные клубы , тем больше денег будут зарабатывать сами школы и академии, за счёт перехода их воспитанников в большой футбол. И пока наши футбольные чиновники не пересмотрят всю эту загнивающую систему и не реформируют всё футбольное хозяйство , то так и останется наш футбол ⚽️ в конце таблице коэффициентов где мы теряем каждый год своё представительство в еврокубках и с этим и выступление нашей сборной в Чемпионатах Мира и Европы. Вот как-то так. Всем Добра !!!