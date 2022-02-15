Кейн готов перейти в «Манчестер Юнайтед», если клуб возглавит Почеттино

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может воссоединиться со своим бывшим наставником Маурисио Почеттино.
Аргентинский специалист, который сейчас работает в ПСЖ, является одним из основных кандидатов на должность нового тренера «Манчестер Юнайтед».
Если Почеттино возглавит МЮ, он хотел бы приобрести Кейна. Харри открыт к этому трансферу, потому что намерен снова поработать с Маурисио.
Хотя понятно, что как поклонник Сити ты не можешь желать добра МЮ и такой нап там тебя устроит))
Хотя понятно, что как поклонник Сити ты не можешь желать добра МЮ и такой нап там тебя устроит))