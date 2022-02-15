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Кейн готов перейти в «Манчестер Юнайтед», если клуб возглавит Почеттино

сегодня, 18:01

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может воссоединиться со своим бывшим наставником Маурисио Почеттино.

Аргентинский специалист, который сейчас работает в ПСЖ, является одним из основных кандидатов на должность нового тренера «Манчестер Юнайтед».

Если Почеттино возглавит МЮ, он хотел бы приобрести Кейна. Харри открыт к этому трансферу, потому что намерен снова поработать с Маурисио.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 18:14
Для тебя плохие новости, рыцарь Панам забил 5 голов в АПЛ (а с игры 4).

Хотя понятно, что как поклонник Сити ты не можешь желать добра МЮ и такой нап там тебя устроит))
Elliada
Elliada
сегодня в 18:03
Сначала нужно выгнать португальский балласт, чтобы не мешал.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 18:02
Так может быть.
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