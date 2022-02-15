Кейн готов перейти в «Манчестер Юнайтед», если клуб возглавит Почеттино

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сегодня, 18:01

Нападающий «Тоттенхэма» может воссоединиться со своим бывшим наставником .

Аргентинский специалист, который сейчас работает в ПСЖ , является одним из основных кандидатов на должность нового тренера «Манчестер Юнайтед».