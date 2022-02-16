Судьбу Дзюбы в «Зените» решит Семак .

Форвард «Зенита» Артем Дзюба может продлить контракт с клубом.
Утверждается, что руководство петербургского клуба готово предложить футболисту новое соглашение.
Впрочем, окончательное решение о продолжении сотрудничества с 33-летним игроком примет главный тренер команды Сергей Семак, который якобы сомневается, что Дзюба необходим «Зениту» в будущем.
Текущий договор Дзюбы истекает грядущим летом.
Дзюба безусловно харизматичный и скорее всего ещё очень даже может принести пользу ещё на годик игры за Зенит. Но скорее всего внутри клуба есть уже какие-то свои видения по поводу пребывания Артёмки в команде и его взаимоотношения с Семаком и его пребывания на поле в конце сезона где он не всегда попадал в основной состав и этот факт говорит о том что скорее всего это последний сезон для Артема в Зените. И то что Зенит в летнее трансферное окно должен будет усиливать свой атакующий потенциал и тогда у Артёмки вообще будет мало времени на поле , а исходя из его зарплаты и контракта это будет очень накладно . Лучше бы действительно Артём перешёл к Слуцкому в Рубин , это был бы новый вызов и стимул для самого Артёма в котором он точно нуждается . А уж про взаимоотношения Слуцкого и Дзюбы знают все , и то что Артёму будет очень комфортно работать в новой команде, а такой тандем как Кварацхелия и Дзюба в Рубине, может стать подобием тандема Азмуна и Дзюбы в Зените . Так что я думаю Дзюба не останется без работы. А вот руководство Зенит лучше бы наконец-то поменяли весь тренерский штаб во главе с Семаком, это было бы лучшим решением сезона ! Посмотрим после игры с Бетисом может руководство задумается об этом. Всем Добра !!!
Дзюба безусловно харизматичный и скорее всего ещё очень даже может принести пользу ещё на годик игры за Зенит. Но скорее всего внутри клуба есть уже какие-то свои видения по поводу пребывания Артёмки в команде и его взаимоотношения с Семаком и его пребывания на поле в конце сезона где он не всегда попадал в основной состав и этот факт говорит о том что скорее всего это последний сезон для Артема в Зените. И то что Зенит в летнее трансферное окно должен будет усиливать свой атакующий потенциал и тогда у Артёмки вообще будет мало времени на поле , а исходя из его зарплаты и контракта это будет очень накладно . Лучше бы действительно Артём перешёл к Слуцкому в Рубин , это был бы новый вызов и стимул для самого Артёма в котором он точно нуждается . А уж про взаимоотношения Слуцкого и Дзюбы знают все , и то что Артёму будет очень комфортно работать в новой команде, а такой тандем как Кварацхелия и Дзюба в Рубине, может стать подобием тандема Азмуна и Дзюбы в Зените . Так что я думаю Дзюба не останется без работы. А вот руководство Зенит лучше бы наконец-то поменяли весь тренерский штаб во главе с Семаком, это было бы лучшим решением сезона ! Посмотрим после игры с Бетисом может руководство задумается об этом. Всем Добра !!!