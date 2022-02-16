Судьбу Дзюбы в «Зените» решит Семак .

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16 февраля 2022, 10:50

Форвард «Зенита» может продлить контракт с клубом.

Утверждается, что руководство петербургского клуба готово предложить футболисту новое соглашение.

Впрочем, окончательное решение о продолжении сотрудничества с 33-летним игроком примет главный тренер команды , который якобы сомневается, что Дзюба необходим «Зениту» в будущем.

Текущий договор Дзюбы истекает грядущим летом.