ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Судьбу Дзюбы в «Зените» решит Семак

16 февраля 2022, 10:50

Форвард «Зенита» Артем Дзюба может продлить контракт с клубом.

Утверждается, что руководство петербургского клуба готово предложить футболисту новое соглашение.

Впрочем, окончательное решение о продолжении сотрудничества с 33-летним игроком примет главный тренер команды Сергей Семак, который якобы сомневается, что Дзюба необходим «Зениту» в будущем.

Текущий договор Дзюбы истекает грядущим летом.

Все новости
СлухиЗащитник ЦСКА Васин перешёл в «Кайрат»
Сегодня, 00:09
Слухи«Рубин» заинтересован в трансфере Ракицкого. Защитник хочет остаться в РПЛ
Вчера, 18:11
СлухиИгбун прошёл медосмотр перед переходом в «Нижний Новгород»
Вчера, 14:26
Слухи«Фиорентина» хочет продать Кокорина в «Сочи»
Вчера, 13:30
Слухи«Нижний Новгород» предложил контракт Игбуну
16 февраля
СлухиТрошечкин подпишет с «Ахматом» контракт на 2,5 года
16 февраля
Сортировать
Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
вчера в 09:53
Мясо - сила, и я первый этот тезис поддержу и в силу клубных, и в силу гастрономических пристрастий :)
particular
particular
16 февраля в 18:44
Ещё совсем недавно было наоборот :))
SHMEL258
SHMEL258
16 февраля в 17:37
В любом случае, даже если не продлят Дэдпул без работы не останется.
a3r3v3
a3r3v3
16 февраля в 17:30
Брехня.Семак в Зените ни чего решать не может
протон
протон
16 февраля в 16:39
Да это все безумие какое-то.Местный игрок с такой статистикой должен сидеть на контракте до 40 лет.
Погрбеняк в возрасте Дзюбы забил 0 голов за сезон, Павлюченко 3, Кержаков 3, Сычев вообще курсировал между Казахстаном и Казанкой.Никто кроме Дзюбы в этом возрасте не показывал такой результативности из русских игроков.
KTS22
KTS22
16 февраля в 15:33
Дзюба еще может
kasyak7
kasyak7
16 февраля в 15:14
Казнить, нельзя помиловать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 февраля в 14:57
Не завидую Богданычу.
Некакойшенко
Некакойшенко
16 февраля в 14:40
Как по мне вся эта не проверенная информация исходит либо от агентов Дзюбы либо от кого из руководитей, а может и от обоих сторон одновременно и пущена она в первую очередь для сговорчивости одной из сторон в подписании нового контракта. Просто одни не хотят перед новым чемпом усиливать конкурентов , а другие не хотят отказываться от фонтана изобилия в лице газпрома.
4RT
4RT
16 февраля в 14:24
Очередная "интрига",перед очередным продлением контракта 😁
sash71
sash71
16 февраля в 14:02
Он разве плох ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 февраля в 13:58
Заголовок заставляет уверовать что сам Семак в Зените навечно....
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Alice Tract (раскрыть)
16 февраля в 13:55
А Вы со своей Рожей веганом случайно не станьте) Куда ж без колбасы?)
старина
старина
16 февраля в 13:38
Семак еще что то решает?
lotsman
lotsman
16 февраля в 12:55
Дайте ему свободу и пусть уезжает домой.
Doping87
Doping87
16 февраля в 12:55
По меркам РПЛ он ТОП. Но учитывая возраст, думаю если Дзю согласиться на понижение ЗП , то как игрок ротации он пригодится Зениту. Если не согласиться, то надо отпускать его.
Сп62
Сп62
16 февраля в 12:54
Многое решит завтрашняя игра. Если сыграет достойно, контракт продлят. Сыграет слабо, вопрос повиснет до лета.
Бубнин
Бубнин
16 февраля в 12:46
Отпустите уже Артема в АПЛ.
Валерий Бишевский
Валерий Бишевский
16 февраля в 12:31
Никогда не поверю, что наёмный работник , коим является Семак , наделён решающим словом в клубе.Без него есть, кому решать.
112910415
112910415
16 февраля в 12:26
казнить нельзя помиловать
ermak6848
ermak6848
16 февраля в 12:15
Этого " Буратино " с берегов Невы пора отпустить на " вольные " хлеба, пусть делится своими проказами баклан Тёма...
berda2003
berda2003
16 февраля в 12:12
не решает семак НИ фига...
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
16 февраля в 12:11
В Химки его.Ну или в Тулу,уже знаком там с обстановкой.В Томь тоже можно.
Или в Веб ,дроч..ть на камеру.
Kuvkil
Kuvkil
16 февраля в 12:06
В Ференцварош, Европу покорять
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 февраля в 12:05, ред.
Отбросив околофутбольную шелуху, где Дзюба проявил себя как "замечательный" человек и оцениваем его как футболиста. Хорош ли Дзюба? По меркам РПЛ, даже находясь в преклонном для футболиста возрасте, Дзюба все еще является одним из лучших футболистов РПЛ в своем амплуа. Семак всегда заявлял по поводу Дзюбы, что от услуг качественных футболистов он не отказывается. Но при продлении контракта скорее всего будет обговариваться, что Артему уготована участь игрока ротации - полный матч играть на всю катушку он уже не сможет. Артем лет пять или семь назад при подобном раскладе на попутном ветре собственного эго рванул куда-нибудь в Казань, доказывая наличие пороха в пороховнице и ягод в ягодицах. Но с возрастом думаю побитый молью лев немного остепенится и сбавит обороты. Мой прогноз - Артем продлит контракт с "Зенитом" и станет нападающим на подмену, оставаясь в городе к которому уже очень привык. Тем более Семак точно не готов усилить своих конкурентов в чемпионате увядающим, но все еще добротным нападающим.
Ironigor
Ironigor
16 февраля в 12:05
Судьбу Дзюбы в «Зените» решит Семак .
Дзюба безусловно харизматичный и скорее всего ещё очень даже может принести пользу ещё на годик игры за Зенит. Но скорее всего внутри клуба есть уже какие-то свои видения по поводу пребывания Артёмки в команде и его взаимоотношения с Семаком и его пребывания на поле в конце сезона где он не всегда попадал в основной состав и этот факт говорит о том что скорее всего это последний сезон для Артема в Зените. И то что Зенит в летнее трансферное окно должен будет усиливать свой атакующий потенциал и тогда у Артёмки вообще будет мало времени на поле , а исходя из его зарплаты и контракта это будет очень накладно . Лучше бы действительно Артём перешёл к Слуцкому в Рубин , это был бы новый вызов и стимул для самого Артёма в котором он точно нуждается . А уж про взаимоотношения Слуцкого и Дзюбы знают все , и то что Артёму будет очень комфортно работать в новой команде, а такой тандем как Кварацхелия и Дзюба в Рубине, может стать подобием тандема Азмуна и Дзюбы в Зените . Так что я думаю Дзюба не останется без работы. А вот руководство Зенит лучше бы наконец-то поменяли весь тренерский штаб во главе с Семаком, это было бы лучшим решением сезона ! Посмотрим после игры с Бетисом может руководство задумается об этом. Всем Добра !!!
ZIBO rock
ZIBO rock
16 февраля в 11:52
А разве Семак что то решает?! Ситуация с Кокориным тому пример!
nikoladolgov
nikoladolgov
16 февраля в 11:47
А кто будет с Уфой и Химками играть ?
David Young
David Young
16 февраля в 11:32
Пора отпускать восвояси.
Caniggia
Caniggia
16 февраля в 11:31
Думаю, Семак отпустит стареющего пешехода восвояси. Зениту необходимо омоложение и новая, неиспорченная ущербным синдромом трусливых поражений в еврокубках, кровь с другим менталитетом. Если, конечно, в следующем розыгрыше ЛЧ перед Семаком будет поставлена задача выхода из группы в плей-офф ЛЧ, то всех отыгранных стариков, включая Дзюбу, нужно распускать. Хотя, как то сомнительно, что судьба Дзюбы дана на откуп Семаку. Не тот это человек, который может казнить или помиловать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100