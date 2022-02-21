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Агент форварда «Рейнджерс» прокомментировал слухи об интересе «Зенита»

вчера, 15:30

Футбольный агент Майкл Горман, представляющий форварда «Рейнджерс» Альфредо Морелоса, прокомментировал информацию о том, что к игроку проявляет интерес «Зенит»:

Эта информация не соответствует действительности. Из России предложений не поступало.

По слухам, шотландский клуб запросил у питерской команды 25 млн евро за колумбийца.

Морелос перешел в «Рейнджерс» из финского ХИКа в 2017 году за 1,2 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 34 поединка, забил 17 голов и сделал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 млн евро.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:49, ред.
Я бы запретил публиковать сообщения со словами "по слухам." Информационного мусора и без того слишком много.
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 17:40
Ну нет так нет и нечего обсуждать
Splurgeloa
Splurgeloa
вчера в 15:59
Не пойдет он в РПЛ.Он сам говорил, что у него в приоритете Ла Лига.Там ему и освоится будет легче.Он все-таки испаноязынчый игрок.
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:49
Да и просят в два конца
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:45
Дорого за него просят...
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:36
Хороший нап, при всем уважении к Зениту, но он явно выше уровня РПЛ
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 15:31
Могли бы и не озвучивать это... 50 % фейка..
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