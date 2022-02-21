Агент форварда «Рейнджерс» прокомментировал слухи об интересе «Зенита»

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вчера, 15:30

Футбольный агент Майкл Горман, представляющий форварда «Рейнджерс» , прокомментировал информацию о том, что к игроку проявляет интерес «Зенит»:

Эта информация не соответствует действительности. Из России предложений не поступало.

По слухам, шотландский клуб запросил у питерской команды 25 млн евро за колумбийца.

Морелос перешел в «Рейнджерс» из финского ХИКа в 2017 году за 1,2 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 34 поединка, забил 17 голов и сделал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 млн евро.