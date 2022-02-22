Юран прибудет в «Химки» после того, как Черевченко улетит из Турции

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22 февраля 2022, 15:38

Подмосковные «Химки» близки к подписанию контракта с новым наставником .

Сейчас специалист ждет, когда бывший главный тренер покинет отель команды на сборе в Турции. Черевченко вылетит в Москву в 17:30 по московскому времени.

С Юраном в «Химках» будет работать штаб « СКА -Хабаровска», в том числе первый ассистент . А на сбор команды из Хабаровска в Турцию полетел её бывший главный тренер , который в ближайшее время будет руководить тренировками, пока команда не определится с рулевым.

Сегодня «Химки» расторгли контракт с 47-летним Черевченко по обоюдному согласию сторон.