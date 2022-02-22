Юран прибудет в «Химки» после того, как Черевченко улетит из Турции

Подмосковные «Химки» близки к подписанию контракта с новым наставником Сергеем Юраном.
Сейчас специалист ждет, когда бывший главный тренер Игорь Черевченко покинет отель команды на сборе в Турции. Черевченко вылетит в Москву в 17:30 по московскому времени.
С Юраном в «Химках» будет работать штаб «СКА-Хабаровска», в том числе первый ассистент Денис Попов. А на сбор команды из Хабаровска в Турцию полетел её бывший главный тренер Алексей Поддубский, который в ближайшее время будет руководить тренировками, пока команда не определится с рулевым.
Сегодня «Химки» расторгли контракт с 47-летним Черевченко по обоюдному согласию сторон.