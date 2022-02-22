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Юран прибудет в «Химки» после того, как Черевченко улетит из Турции

22 февраля 2022, 15:38

Подмосковные «Химки» близки к подписанию контракта с новым наставником Сергеем Юраном.

Сейчас специалист ждет, когда бывший главный тренер Игорь Черевченко покинет отель команды на сборе в Турции. Черевченко вылетит в Москву в 17:30 по московскому времени.

С Юраном в «Химках» будет работать штаб «СКА-Хабаровска», в том числе первый ассистент Денис Попов. А на сбор команды из Хабаровска в Турцию полетел её бывший главный тренер Алексей Поддубский, который в ближайшее время будет руководить тренировками, пока команда не определится с рулевым.

Сегодня «Химки» расторгли контракт с 47-летним Черевченко по обоюдному согласию сторон.

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Все комментарии
Землянин
Землянин ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 05:52
Ещё посередине стрелок не хватает 😂
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
22 февраля в 20:29
Моё мнение иное. Как тренер Юран толковый, но с гонором.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ протон (раскрыть)
22 февраля в 19:49
Простите, но... биоцЕноз.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
22 февраля в 19:46
Хрен редьки не слаще. Ознакомьтесь с тренерской карьерой г-на Юрана. Одни провалы, нигде долго не задерживался, увольняли из-за профнепригодности. Или руководство команды считает, что он за время простоя поднабрался опыта, стал мудрее ? Большое заблуждение. Странный выбор.
4RT
4RT
22 февраля в 18:45
Удачи Химкам в Ф Н Л
lotsman
lotsman
22 февраля в 17:38
Ждёт когда уедет? А встречаться не хочет?
протон
протон ответ Федор Паршунин (раскрыть)
22 февраля в 17:35, ред.
Над Черевченко там издеваются? То увольняют, то сразу берут обратно. Теперь опять увольняют спустя несколько месяцев после возвращения. Как биоциноз пищевая цепь в природе.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
22 февраля в 17:20
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 февраля в 17:18
Вкратце о смене тренеров в "Химках":
ДСА
ДСА
22 февраля в 16:58
Старт похоже будет провален.
Cat01
Cat01
22 февраля в 16:14
Посмотрим результат
Байкал-38.
Байкал-38.
22 февраля в 16:11
Тут всё очень просто, Юран должен заселиться в номер Черевченко. Но ведь действительно будет странно и некрасиво если Сергей заедет в номер, а там Игорь... душ принимает или в туалет пошёл.
В Химках всё продумано, до мелочей!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 февраля в 15:46
Величайший эксперт станет тренером а работать не болты болтать.
shlomo
shlomo
22 февраля в 15:39
А че ему улетать.... пусть теперь спокойно отдохнет...
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