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В «Химках» объяснили, почему клуб возглавил Юран

вчера, 09:30

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил, почему подмосковный клуб решил назначить Сергея Юрана на должность главного тренера.

С Юраном договорились о том, что он возглавляет команду. Возвращается в «Химки». Это его третий приход, в 2020-м я тоже был инициатором приглашения Сергея Николаевича. Тогда «Химки» дошли до финала Кубка России, играли с «Зенитом», чуть не хватило до победы.

Сейчас команда собрана из хороших специалистов, но нам не хватает некого сплочения, эмоций. Сергей Николаевич как раз может своей харизмой полностью этот пробел закрыть. Понятно, времени остаётся немного до старта второй части РПЛ. Зная Юрана, уверен, ему эта задача по силам.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 11:48
Короче берут Юрана на должность психа, крикуна и мотиватора.
А тренировать кто будет?)
112910415
112910415
вчера в 11:46
довольно бледно объяснил
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:12
Юран мощный болтун а как тренер ноль
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:06
Химки будет спасать не Юран, а футбольные чиновники
sv_1969
sv_1969 ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 10:38
СерОжу надо было!))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:35
Эмоции Юран точно даст. Но поможет ли это?
lotsman
lotsman
вчера в 10:34
Третий заход может быть самым удачным.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:31
Я почему-то уверен, что это совершенно правильное решение. Удачи Юрану !
ermak6848
ermak6848
вчера в 10:18
Юран - это скорбь по фк ХИМКИ
Izmar
Izmar
вчера в 10:17
Поменяли шило на мыло, лучше бы Тарханова поставили.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:45
Больше из отечественных специалистов некого.
beefs
beefs
вчера в 09:39
время покажет кто из них прав...
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:34
Время покажет
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:33
Это круто! Юран отличный тренер. Я до сих пор не понял, зачем его убирали. Теперь я не сомневаюсь, что Химки не вылетят.
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