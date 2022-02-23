В «Химках» объяснили, почему клуб возглавил Юран

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил, почему подмосковный клуб решил назначить Сергея Юрана на должность главного тренера.
С Юраном договорились о том, что он возглавляет команду. Возвращается в «Химки». Это его третий приход, в 2020-м я тоже был инициатором приглашения Сергея Николаевича. Тогда «Химки» дошли до финала Кубка России, играли с «Зенитом», чуть не хватило до победы.
Сейчас команда собрана из хороших специалистов, но нам не хватает некого сплочения, эмоций. Сергей Николаевич как раз может своей харизмой полностью этот пробел закрыть. Понятно, времени остаётся немного до старта второй части РПЛ. Зная Юрана, уверен, ему эта задача по силам.
А тренировать кто будет?)
А тренировать кто будет?)