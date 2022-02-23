В «Химках» объяснили, почему клуб возглавил Юран

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил, почему подмосковный клуб решил назначить на должность главного тренера.

С Юраном договорились о том, что он возглавляет команду. Возвращается в «Химки». Это его третий приход, в 2020-м я тоже был инициатором приглашения Сергея Николаевича. Тогда «Химки» дошли до финала Кубка России, играли с «Зенитом», чуть не хватило до победы.