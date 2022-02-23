Хави: «Решение о продлении контракта с „Барселоной“ зависит от Дембеле»

Главный тренер «Барселоны» поделился мыслями о ситуации нападающего команды .

Мне действительно нравится Усман как игрок. Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие недели. Зная, что он не попадает в заявку, он показал себя отличным профессионалом.

Вот почему мы решили, что он должен играть — если бы он был непрофессионалом, все было бы по-другому.

Контракт Усмана заканчивается в июне, и мы посмотрим, что произойдет. Решение о продлении контракта зависит от него, но для меня он игрок, который мне нравится.

Я слышал много фейковых историй о нем, но все наоборот. Он всегда был отличным профессионалом, поверьте мне.