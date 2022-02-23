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Хави: «Решение о продлении контракта с „Барселоной“ зависит от Дембеле»

вчера, 21:27

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мыслями о ситуации нападающего команды Усмана Дембеле.

Мне действительно нравится Усман как игрок. Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие недели. Зная, что он не попадает в заявку, он показал себя отличным профессионалом.

Вот почему мы решили, что он должен играть — если бы он был непрофессионалом, все было бы по-другому.

Контракт Усмана заканчивается в июне, и мы посмотрим, что произойдет. Решение о продлении контракта зависит от него, но для меня он игрок, который мне нравится.

Я слышал много фейковых историй о нем, но все наоборот. Он всегда был отличным профессионалом, поверьте мне.

Недавно появлялась информация, согласно которой у Хави и Жоана Лапорты появились разногласия касательно Дембеле.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:56
Он уже не отрабатывает свои запросы по зарплате.
3ton
3ton
вчера в 21:42
Дембеле с Валенсией сыграл хорошо и получил высокую высокую оценку.
Хави должен вправить ему мозг
протон
протон
вчера в 21:30
Хави пришел и своим авторитетом всех поставил на место, наладил игру, все его уважают как человека, даже не самые приятные звезды:)) Вот что значит авторитет:))
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