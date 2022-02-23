«Манчестер Юнайтед» продолжит сотрудничество с «Аэрофлотом»

Российская авиакомпания «Аэрофлот» останется партнером «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба английского клуба:
Клуб не будет делать официальных заявлений [по поводу контракта с «Аэрофлотом»].
Клуб остается партнером «Аэрофлота». Партнерское соглашение было заключено с авиакомпанией, а не правительством России. У нас множество партнеров по всему миру. Как футбольный клуб мы не занимаем позицию по геополитическим вопросам.
Ранее The Athletic сообщал, что МЮ отказался лететь на матч Лиги чемпионов с «Атлетико» авиакомпанией «Аэрофлот».