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«Манчестер Юнайтед» продолжит сотрудничество с «Аэрофлотом»

вчера, 17:52

Российская авиакомпания «Аэрофлот» останется партнером «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба английского клуба:

Клуб не будет делать официальных заявлений [по поводу контракта с «Аэрофлотом»].

Клуб остается партнером «Аэрофлота». Партнерское соглашение было заключено с авиакомпанией, а не правительством России. У нас множество партнеров по всему миру. Как футбольный клуб мы не занимаем позицию по геополитическим вопросам.

Ранее The Athletic сообщал, что МЮ отказался лететь на матч Лиги чемпионов с «Атлетико» авиакомпанией «Аэрофлот».

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Ман Юнайтед
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:03
Деньги 💰 🏦 💲 не пахнут !!!)
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:33
Как говорится, ничего личного только бизнес.
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:50
Это не на долго)))
Союзник противников
Союзник противников ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:44
Бабосы и пипифакс-святое!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:43
Пока не занимаете,но это скоро пройдёт.Наркоманы из сборной Норвегии по лыжам уже выступают с политическими заявлениями.Хотя...за деньги Аэрофлота арабо-инглезы королеву с султаном продадут.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:40
Судя по игре клуба, у них ещё и партнёрство с Автовазом.
beefs
beefs
вчера в 17:53
это только начало, терпите...
shlomo
shlomo
вчера в 17:53
Вот вам и АнглиЦкие санкции... пока не касается финансовых вопросов...
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