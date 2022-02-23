«Интер» завтра продлит контракт с Брозовичем

«Интер» близок к продлению контракта с полузащитником команды Марцело Брозовичем.
Инсайдер Николо Шира утверждает, что стороны заключат новое соглашение завтра, 24 февраля.
Нынешнее соглашение 29-летнего хорвата с клубом истекает летом этого года.
Ранее появлялась информация, что Брозович отказал «Барселоне».
команда очень плохо и трудно выходила из обороны в атаку
чень рад, что он продлит контракт
команда очень плохо и трудно выходила из обороны в атаку
чень рад, что он продлит контракт
Скелет Интера, основа команды. Брозович потенциальная легенда Интера
Скелет Интера, основа команды. Брозович потенциальная легенда Интера