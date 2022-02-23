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«Интер» завтра продлит контракт с Брозовичем

вчера, 19:58

«Интер» близок к продлению контракта с полузащитником команды Марцело Брозовичем.

Инсайдер Николо Шира утверждает, что стороны заключат новое соглашение завтра, 24 февраля.

Нынешнее соглашение 29-летнего хорвата с клубом истекает летом этого года.

Ранее появлялась информация, что Брозович отказал «Барселоне».

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Все комментарии
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сегодня в 02:44
Ну и хорошо.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 20:54
недавняя игра, а точнее поражение с Сассуоло, показала насколько Брозович важен команде
команда очень плохо и трудно выходила из обороны в атаку
чень рад, что он продлит контракт
протон
протон
вчера в 20:47
Хорошая новость, игрок костяка в Интере
Скелет Интера, основа команды. Брозович потенциальная легенда Интера
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:18
И это правильное решение!
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