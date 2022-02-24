Роналду раскритиковал Де Хеа во время матча «Атлетико» — МЮ

Между форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и голкипером команды Давидом Де Хеа произошел разговор на повышенных тонах во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1, второй тайм).
В начале второго тайма португальский нападающий выразил недовольство тем, что испанский вратарь выносит мяч от ворот не на него.
👑🐐@Cristiano hablando con De Gea durante el saque de esquina.#MUFC #UCL #CR7 #Ronaldo𓃵 #CristianoRonaldo #CR7 #CR7𓃵 #CristianoRonaldo𓃵 pic.twitter.com/z06smuu2eK— Elia Maria VL 𓃵 (@eliamvl1) February 23, 2022