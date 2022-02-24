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Роналду раскритиковал Де Хеа во время матча «Атлетико» — МЮ

сегодня, 00:41
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Между форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и голкипером команды Давидом Де Хеа произошел разговор на повышенных тонах во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1, второй тайм).

В начале второго тайма португальский нападающий выразил недовольство тем, что испанский вратарь выносит мяч от ворот не на него.

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Все комментарии
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 02:14
Чем старше Рон тем больше из него фекалий исходит на своих-же игроков. Должны делать выводы руководство.
beefs
beefs
сегодня в 02:02
Ну и дает Рон...
протон
протон
сегодня в 01:49
Уважаю Рона. но так нельзя . это чересчур
протон
протон
сегодня в 01:48
Кри нужно успокоится.
4RT
4RT
сегодня в 01:17
Видать давно павлину челюсти не рихтовали
Magmessi
Magmessi
сегодня в 01:15
Я, вот одного понять не могу, Месси сегодня не играл, интервью не давал! Но без него ни как! Блин, что-же будет, когда он уйдет? Пост о Роналду, вот про него и пишите! Пи...!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:04
С-ка гнать его надо поганой метлой((
BUMBLEBEЕ
BUMBLEBEЕ
сегодня в 00:59
Да его никто всерьез не воспринимает уже, Мбаппе тащит.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ BUMBLEBEЕ (раскрыть)
сегодня в 00:57, ред.
Во всём виноваты все кроме ложкоеда!!!!
BUMBLEBEЕ
BUMBLEBEЕ ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:55
За 4 года без голов Реалу)))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ BUMBLEBEЕ (раскрыть)
сегодня в 00:54
Скоро Золотой Мячик нарисуют, за глаза Карие!
BUMBLEBEЕ
BUMBLEBEЕ
сегодня в 00:47
Роналду 9 голов в апл, мосся 2 за 7 месяцев.
Elliada
Elliada
сегодня в 00:45
Наглости и хамства Роналду не занимать. Весь матч незаметен и критикует лучшего игрока МЮ
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:43
Пусть лучше себя раскритикует. Самый бесполезный игрок он сегодня был на поле. Вон молодой пацан Эланга вышел на замену и зарешал. Пора дать дорогу молодым, а этого пенсионера давно пора списать.
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