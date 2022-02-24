Роналду раскритиковал Де Хеа во время матча «Атлетико» — МЮ

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сегодня, 00:41

Между форвардом «Манчестер Юнайтед» и голкипером команды произошел разговор на повышенных тонах во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1, второй тайм).

В начале второго тайма португальский нападающий выразил недовольство тем, что испанский вратарь выносит мяч от ворот не на него.