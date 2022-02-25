«Арсенал» победил «Вулверхэмптон»

В перенесенном матче 20-го тура АПЛ «Арсенал» переиграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.
«Канониры» вырвали победу в концовке благодаря голам Николя Пепе (82) и Александра Ляказетта (90+5). Гости забили на 10-й минуте усилиями Хи-Чхан Хвана.
«Арсенал» идет в таблице 5-м. «Вулвз» — на 7-м месте.
"Арсенал" весь (ну не весь, баран был бараном, и очень неудачно сыграл Тирни) на сто процентов отборолся и сейчас видно, что с форвардом у нас бы был супер-потенциал, потому что сейчас Мартинелли прибавил, и Партей, и Пепе.
Поэтому главной задачей руководства является выгнать Эду и взять хорошего спортивного директора. И тогда мы можем вернуться в 4ку и прогрессировать дальше, многие позиции уже закрыты, нужно продать барана и купить форварда в основном.
"Арсенал" весь (ну не весь, баран был бараном, и очень неудачно сыграл Тирни) на сто процентов отборолся и сейчас видно, что с форвардом у нас бы был супер-потенциал, потому что сейчас Мартинелли прибавил, и Партей, и Пепе.
Поэтому главной задачей руководства является выгнать Эду и взять хорошего спортивного директора. И тогда мы можем вернуться в 4ку и прогрессировать дальше, многие позиции уже закрыты, нужно продать барана и купить форварда в основном.