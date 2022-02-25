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«Арсенал» победил «Вулверхэмптон»

сегодня, 01:03
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

В перенесенном матче 20-го тура АПЛ «Арсенал» переиграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

«Канониры» вырвали победу в концовке благодаря голам Николя Пепе (82) и Александра Ляказетта (90+5). Гости забили на 10-й минуте усилиями Хи-Чхан Хвана.

«Арсенал» идет в таблице 5-м. «Вулвз» — на 7-м месте.

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Все комментарии
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:55
Ну да топом он у пушкарей не был.
Loko57
Loko57
сегодня в 01:36
Ещё чуть-чуть и вернуться на своё родное четвертое))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:35
После того, как выгнали Санллехи, который в открытую пилил деньги ковбоя, в частности, "Лилль" был согласен продать Пепе за 60 миллионов, но Санллехи умудрился купить его за 80, "Арсенал" решил, как и с Артетой, взять "своего", и, как с Артетой, взяли не легенду, а посредственного игрока клуба (ну, Артета вообще отвратно играл в "Арсенале", а Эду был постоянным игроком, но все равно не топом). Ну и вот, он во всей красе, хотя прошлое лето впервые неплохо отработал, правда, переплачивая за каждого игрока, но хоть так. Но зиму просто провалил, еще и была возможность обменять Обаму на Икарди, но он отказался, WTF вообще, клуб бросил вообще без напов.
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:25
Эду как оказался спорт. диром не пойму .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:20
Я бы сказал, с такой борьбой "Арсенал" должен 4-е место занимать. Да, полматча они бились, но отсутствие форварда (потому что Ляка, хоть и боец, уже супер-медленный, никто не даст ему минуту в штрафной отыгрывать момент) не давало забить гол и моментов не было, по сути, хоть и был постоянный прессинг. Пепе же смог и завершить, и вырвать мяч, а потом в стеночку вывести Ляку, и тот, хоть ударил даже мимо ворот вроде, но вратарь переправил себе в угол.

"Арсенал" весь (ну не весь, баран был бараном, и очень неудачно сыграл Тирни) на сто процентов отборолся и сейчас видно, что с форвардом у нас бы был супер-потенциал, потому что сейчас Мартинелли прибавил, и Партей, и Пепе.

Поэтому главной задачей руководства является выгнать Эду и взять хорошего спортивного директора. И тогда мы можем вернуться в 4ку и прогрессировать дальше, многие позиции уже закрыты, нужно продать барана и купить форварда в основном.
протон
протон
сегодня в 01:08
С победой пушкари. оправдали ставку молодцы!
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