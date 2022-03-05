Червиченко: «„Динамо“ выглядит предпочтительнее, чем „Спартак“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо».
На сегодняшний день «Динамо» выглядит предпочтительнее, чем «Спартак» — разница в очках тому свидетельство. Вот и увидим, насколько хороши легионеры «Спартака». Одно дело накидывать «Кубани» по шесть мячей, другое — попробовать обыграть одного из лидеров чемпионата.
Хоть и нет еврокубков, первые матчи Ваноли будут очень тяжёлыми. С другой стороны, ему помогает ситуация: из «Краснодара» ушли легионеры, в «Локомотиве» вообще полный бардак. Может быть, в матчах с этими командами что-то получится. С «Динамо» будет очень трудно.
Ну что, схлестнёмся завтра?
Жду красивого футбола с обоюдными шансами на успех. И без травм с обеих сторон.
Хочу спросить: а кто у вас завтра вторым ЦЗ сыграет в паре с Бальбуэна? Евгеньев и Ордец мимо. Остаются Паршивлюк и молодой Сазонов. Какие мысли и прогнозы? И вообще расклады в связи с вашими потерями в обороне.
Ну что, схлестнёмся завтра?
Жду красивого футбола с обоюдными шансами на успех. И без травм с обеих сторон.
Хочу спросить: а кто у вас завтра вторым ЦЗ сыграет в паре с Бальбуэна? Евгеньев и Ордец мимо. Остаются Паршивлюк и молодой Сазонов. Какие мысли и прогнозы? И вообще расклады в связи с вашими потерями в обороне.
запрещены , вот прорицают кому не лень!!!
запрещены , вот прорицают кому не лень!!!
Надеюсь, её не случится, а мы послушаем отмазки Червя в интервью, что судья помог, соперник расслабился, звёзды не так сошлись и т.д.
Надеюсь, её не случится, а мы послушаем отмазки Червя в интервью, что судья помог, соперник расслабился, звёзды не так сошлись и т.д.