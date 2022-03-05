Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Червиченко: «„Динамо“ выглядит предпочтительнее, чем „Спартак“»

сегодня, 20:06
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо».

На сегодняшний день «Динамо» выглядит предпочтительнее, чем «Спартак» — разница в очках тому свидетельство. Вот и увидим, насколько хороши легионеры «Спартака». Одно дело накидывать «Кубани» по шесть мячей, другое — попробовать обыграть одного из лидеров чемпионата.

Хоть и нет еврокубков, первые матчи Ваноли будут очень тяжёлыми. С другой стороны, ему помогает ситуация: из «Краснодара» ушли легионеры, в «Локомотиве» вообще полный бардак. Может быть, в матчах с этими командами что-то получится. С «Динамо» будет очень трудно.

Все новости
Алдонин: «Желаю Языджи стать лидером ЦСКА»
Сегодня, 23:16
Гбамен не собирается уходить из ЦСКА из-за сложившейся в мире ситуации
Сегодня, 23:02
Языджи заявил, что забил свой самый красивый гол правой ногой в карьере
Сегодня, 22:47
А. Березуцкий: «Мы контролировали ход встречи и до удаления, и после»
Сегодня, 22:36
Кержаков: «Получалось противостоять ЦСКА даже в меньшинстве»
Сегодня, 22:11
Баженов: «„Динамо“ — фаворит матча против „Спартака“»
Сегодня, 18:38
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 22:43
Иван, приветствую!

Ну что, схлестнёмся завтра?
Жду красивого футбола с обоюдными шансами на успех. И без травм с обеих сторон.
Хочу спросить: а кто у вас завтра вторым ЦЗ сыграет в паре с Бальбуэна? Евгеньев и Ордец мимо. Остаются Паршивлюк и молодой Сазонов. Какие мысли и прогнозы? И вообще расклады в связи с вашими потерями в обороне.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:29
Выглядет это не значит быть....). Поле покажет
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 21:18
Здесь даже спору нет. Динамо на 2 месте, спартак на 9 месте.
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 21:08
...остальные темы про "дружескую республику" , родину Лобановского ....Коменты
запрещены , вот прорицают кому не лень!!!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:54
Как-то много прорицателей высказываются в пользу Динамо, не к добру это.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:41
"ПРедпочтительнее"? Барин,ты что куришь? Если по итогам-то разные полюса,по набранным очкам и качеству игры-тоже.Выравнивает ситуацию то,что это две московские команды с большой историей взаимоотношений.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:30
Спартаку надоело проигрывать должен побороться.
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 20:28
ДОЛЖНЫ ВЫИГРЫВАТЬ У ДИНАМО!ИНАЧЕ .......ЖДАТЬ НЕЧЕГО
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 20:23
Червиченко тоже выглядит предпочтительнее ,чем Байден ! ))))))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:18
червь в своём репертуаре
makkie
makkie
сегодня в 20:15
Червиченко по традиции ждёт осечки от Спартака.
Надеюсь, её не случится, а мы послушаем отмазки Червя в интервью, что судья помог, соперник расслабился, звёзды не так сошлись и т.д.
izrafel
izrafel
сегодня в 20:12
Игра покажет, кто предпочтительней...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:07
Да, но в дерби бывает всё наоборот.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 