Червиченко: «„Динамо“ выглядит предпочтительнее, чем „Спартак“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо».

На сегодняшний день «Динамо» выглядит предпочтительнее, чем «Спартак» — разница в очках тому свидетельство. Вот и увидим, насколько хороши легионеры «Спартака». Одно дело накидывать «Кубани» по шесть мячей, другое — попробовать обыграть одного из лидеров чемпионата.

Хоть и нет еврокубков, первые матчи Ваноли будут очень тяжёлыми. С другой стороны, ему помогает ситуация: из «Краснодара» ушли легионеры, в «Локомотиве» вообще полный бардак. Может быть, в матчах с этими командами что-то получится. С «Динамо» будет очень трудно.