«Зенит» будет отстаивать интересы Тимощука в CAS

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что клуб будет отстаивать интересы помощника главного тренера в Спортивном арбитражном суде ( CAS ). На Украине специалиста лишили всех титулов и тренерской лицензии Pro.

Тимощук — большой профессионал, который отличался добросовестным отношением к делу в каждой стране, где играл как спортсмен и работал как тренер. Уверенность в его тренерской квалификации не поддается никакому сомнению. То же самое касается и его человеческих качеств. Считаем, что решения, принятые КДК УАФ, не обдуманы и являются жестом политической манипуляции. Хотим также напомнить, что футбол должен оставаться вне политики и не быть частью политической игры. Интересы своего тренера «Зенит» готов отстаивать в CAS .