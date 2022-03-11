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«Зенит» будет отстаивать интересы Тимощука в CAS

вчера, 21:22

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что клуб будет отстаивать интересы помощника главного тренера Анатолия Тимощука в Спортивном арбитражном суде (CAS). На Украине специалиста лишили всех титулов и тренерской лицензии Pro.

Тимощук — большой профессионал, который отличался добросовестным отношением к делу в каждой стране, где играл как спортсмен и работал как тренер. Уверенность в его тренерской квалификации не поддается никакому сомнению. То же самое касается и его человеческих качеств. Считаем, что решения, принятые КДК УАФ, не обдуманы и являются жестом политической манипуляции. Хотим также напомнить, что футбол должен оставаться вне политики и не быть частью политической игры. Интересы своего тренера «Зенит» готов отстаивать в CAS.

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