Левандовски интересен «Барселоне»

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сегодня, 12:45

«Барселона» нуждается в подписании нападающего топ-класса ближайшим летом. Приоритетной целью является Эрлинг Холанд. Нападающий «Баварии» значится в качестве одного из запасных вариантов. Контракт польского футболиста и мюнхенцев истекает летом 2023 года, каталонцы следят за ситуацией. Известно, что сам Левандовски склоняется скорее в сторону «Реала». Это может усложнить сделку для «сине-гранатовых».

В текущем сезоне у польского нападающего 42 гола в 35 играх за «Баварию» во всех турнирах.