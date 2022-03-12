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Левандовски интересен «Барселоне»

сегодня, 12:45

«Барселона» нуждается в подписании нападающего топ-класса ближайшим летом. Приоритетной целью является Эрлинг Холанд. Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски значится в качестве одного из запасных вариантов. Контракт польского футболиста и мюнхенцев истекает летом 2023 года, каталонцы следят за ситуацией. Известно, что сам Левандовски склоняется скорее в сторону «Реала». Это может усложнить сделку для «сине-гранатовых».

В текущем сезоне у польского нападающего 42 гола в 35 играх за «Баварию» во всех турнирах.

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Все комментарии
karnager
karnager
сегодня в 16:12
Барселона в Ла Лиге - это как Спартак в РПЛ. Бесперспективный клуб с богатой историей
амурец
амурец
сегодня в 15:06
В Барсе Левандовски делать нечего, Лева супер, а Барсв клубмшко так себе
shur
shur
сегодня в 14:10
...уж хватит поляка гонять по клубам, он так с испугу в Динамо Киев перейдет!!!
протон
протон
сегодня в 13:35
Про всем уважении к Левандовски и его заслугам , в Барсе ему делать нечего . Смысл подписывать 33 летнего с огромной личкой? К тому же есть Обамеянг. Нужен топ форвард помоложе и все мы знаем , что это Холланд, других вариантов и нет особо. Опять там про Лаутаро пишут , ну бред же
Cat01
Cat01
сегодня в 13:30
Надо раньше смотреть было
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:59
Зачем ему нужна эта Барселона?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:56
И не только Барселоне.
4RT
4RT
сегодня в 12:48
А нам на него по хрену
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