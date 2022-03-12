ЦСКА вырвал победу в дерби против «Локомотива»

1647107696

вчера, 20:54

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА в гостях обыграл «Локомотив» со счетом 2:1.

Голом в составе «железнодородников» отметился Вильсон Изидор (42'). За «армейцев» забили Юсуф Языджи (39') и Марио Фернандес (91').

В турнирной таблице «Локомотив» идет на 6-й строчке (31 очко), ЦСКА — на 3-й позиции (39).

Ранее в этом же туре «Динамо» в гостях разгромило тульский «Арсенал».