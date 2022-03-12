ЦСКА вырвал победу в дерби против «Локомотива»

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА в гостях обыграл «Локомотив» со счетом 2:1.
Голом в составе «железнодородников» отметился Вильсон Изидор (42'). За «армейцев» забили Юсуф Языджи (39') и Марио Фернандес (91').
В турнирной таблице «Локомотив» идет на 6-й строчке (31 очко), ЦСКА — на 3-й позиции (39).
Ранее в этом же туре «Динамо» в гостях разгромило тульский «Арсенал».
Языджи, Карраскаль, Медина и Гбамен - вроде бы, не плохо, но можно лучше...
Кружева атаки - это хорошо, но голы в сетке соперника - это предпочтительней...
ЦСКА обнадёживал и давил, но Локо делал горячие выпады...
Жук не решАла, но Марио мастер момента!!!
Игра удалась и смотрелась 🔥️ ЦСКА с победой!!!
Языджи, Карраскаль, Медина и Гбамен - вроде бы, не плохо, но можно лучше...
Кружева атаки - это хорошо, но голы в сетке соперника - это предпочтительней...
ЦСКА обнадёживал и давил, но Локо делал горячие выпады...
Жук не решАла, но Марио мастер момента!!!
Игра удалась и смотрелась 🔥️ ЦСКА с победой!!!
В целом - интересный матч получился.
ЦСКА с победой, все же они были чуть посолиднее.
В целом - интересный матч получился.
ЦСКА с победой, все же они были чуть посолиднее.
Печаль и разруха. Но хоть дали бой. Особо отметил бы Керка, Баринова и Худякова. Изидор тоже молодец.
Печаль и разруха. Но хоть дали бой. Особо отметил бы Керка, Баринова и Худякова. Изидор тоже молодец.