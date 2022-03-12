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ЦСКА вырвал победу в дерби против «Локомотива»

вчера, 20:54
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В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА в гостях обыграл «Локомотив» со счетом 2:1.

Голом в составе «железнодородников» отметился Вильсон Изидор (42'). За «армейцев» забили Юсуф Языджи (39') и Марио Фернандес (91').

В турнирной таблице «Локомотив» идет на 6-й строчке (31 очко), ЦСКА — на 3-й позиции (39).

Ранее в этом же туре «Динамо» в гостях разгромило тульский «Арсенал».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:21, ред.
вместо АПЛ,приходится наслаждаться РПЛ. Я вот решил,что бы все матчи РПЛ не транслировать в ЕС,хоть какие то санкции. Да и у них там сплошная коррупция,кто больше занесёт,тот и победит.Вот когда было всё более-менее честно,то Зенит выигрывал Уефа,а сейчас его в наглую засуживают и ещё отстранили от Еврокубков,несмотря на то что ГаZпром спонсор ЛЧ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 00:20
А ты не знал, что без ударов по воротам соперника побед не бывает? Теперь знать будешь.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 00:19
Ты просто видишь футбол через КБ очки и в тебе сидит обида за место Спартака( 0вполне заслуженное) и за отсутствие игры у КБ , и за то, что ЦСКА натянул Спартак легко и непринужденно Ты посмотри обзор матча и посчитай реально опасные моменты и опасные удары по воротам Игоря и Худякова.. А выход Жемалетдинова завершился ударом мимо ворот, вот и все. Выход один на один надо уметь реализовывать , как и пенальти перед этим. Он два подряд не забил.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 23:47
Локо старался, а ЦСКА реализовал
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:28
Удары по воротам не всегда гарантируют победу.
Самый опасный момент в матче был у Жамалетдинова. У цска таких моментов и близко не было. Ну разве что удар Заболотного в концовке, когда Локо еле ползал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:22
Браво ЦСКА !!!!!!

5 последних игр в РПЛ - 5 побед...
Достойный результат....

Локо статистика похуже...11 последних игр - 7 поражений..
pul
pul
вчера в 22:45
Хоть армейцы и выграли, но судья знатно тянул локо... Трактовка одинаковых нарушений с обеих сторон оборачиваются для ЦСКА жёлтой картой, а для локо даже фола не видит..Не поставить два чистейших пеналя, даже вар смотреть не пошёл, короче армейцев с победой заслуженной...
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:42
Наши при таком раскладе Тоже уйдут в конце сезона
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 22:41
Не факт, всегда же могут договориться, хотя ведущие дипломаты мира, обученные договариваться, по факту договариваться не умеют
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:20
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    вчера в 22:06
    Какой же Фернандес всё-таки крутой игрок. Запредельная мотивация у парня, хотя судя по всему никаких еврокубковых мест у нас теперь в РПЛ нет, и бороться в общем-то не за что. Разыгрывается только чемпионство. Но тут у Зени большая фора.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 22:04
    Ты только не обратил внимание на то, что за весь матч ЦСКА 8 раз ударил в створ ворот, а Локо 2. Это о чем то говорит? А потом да конца апреля еще долго, может в Спартаке уже и не Ваноли будет. Там с этим быстро разбираются.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 22:02
      pomor45
      pomor45 ответ oFANATo (раскрыть)
      вчера в 21:59
      Уникальное явление - это два жвачных брата Березуцкие. Отвратительное зрелище.
      pomor45
      pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 21:57
      Акинфеев пропустил позорнейший гол под мышку. Удар пришёлся так, что ему и двигаться не надо было, но он просто рот открыл и в момент удара, пропустив мяч под мышкой, и после гола, наорав по своей дурной привычке на игроков.
      sv_1969
      sv_1969 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 21:51
      методичку хорошо освоил)))
      makkie
      makkie
      вчера в 21:50
      Ничейный матч, в котором победил цска.

      Первый тайм за армейцами - и атаковали лучше, и оборонялись хорошо. Языджи, Карраскаль и Гбамен смотрелись эффективно.
      Во втором тайме Локо перестроился, а цска упустил инициативу. Новичков уже видно не было, особенно Гбамена. Не разделяю восторгов по его игре. Игроки Локо раз за разом проходили центр поля, а Гбамена рядом и близко не было. В итоге случился опасный момент у Жамалетдинова, где ему оставалось попасть в пустые ворота. Но промахнулся.

      Ну а концовка... цска добавил в активности за счёт усиления игры со скамейки. Заболотный и Эджуке явно придали атаке куража. Но всё опять решил стандарт в виде углового. Мощное оружие у цска, однозначно. Надеюсь, Ваноли учтёт это в Кубковом матче.
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 21:49
      Поздравляю Коняшек!Но и Локо хорошо выглядел!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
      вчера в 21:49
        oFANATo
        oFANATo
        вчера в 21:42
        «Марио — уникальное явление в российском футболе. Бразильский игрок с русским характером. Дорогого стоит. Спустя час после прошлой игры он уже сказал, что будет готовиться к «Локо». Но он всегда так говорит, а потом у него находят повреждения. Он мог сегодня не сыграть, но для него нет «не могу». Видимо, если только ногу оторвёт.

        Забивать в концовке помогает желание победить, характер», — сказал Березуцкий.
        pomor45
        pomor45
        вчера в 21:39
        Лучший игрок матча - Худяков. Худший - Акинфеев (один удар в створ и гол подмышку). Если бы Акинфеев стоял в воротах ЛОКО, счёт был бы 4:1.
        санек002
        санек002
        вчера в 21:33
        ВСЕ ПО ДЕЛУ!ЦСКА НЫНЧЕ СИЛЬНЕЕ!
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        вчера в 21:33
        +++
        !!!!!
        За юмор. Будь здрав Анатолий.
        протон
        протон
        вчера в 21:32
        Какое же удовольствие смотреть на новичков ЦСКА! И радостно видеть решающий удар от Супер Марио. Всех с победой!
        ЦСКА очень хорош конечно после перерыва. Языджи вообще читер, остальные просто здорово вошли. Фукс тоже как трансфер, молодец, сегодня в голевой атаке поучаствовал.
        Как же радуют эмоции легионеров после финального свистка...в глазах огонь и не видно желания убегать. И желание биться до конца- это топ!
        Leha-ha50
        Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        вчера в 21:30
        Забил в любом случае не он. Все же напортачил он гораздо больше , чем принес пользы. Хорошо , что после его ошибок и обрезов нас не наказали, спасибо защите.
        isamsn
        isamsn
        вчера в 21:27
        Ну наконец то решили проблему неудобного соперника и заслуженно выиграли. Огорчил Зайнудинов... Практически все острые атаки армейцев загубил, да еще пару раз организовал опасные атаки соперника.. Ну а в общем с победой ЦСКА!!!
        Абдурахман Джантемиров
        Абдурахман Джантемиров
        вчера в 21:25
        Сто раз говорил что Обляков как защитник отстой, против всяких Химок Асс, а против клубов чуть посильнее обычный тухляк
        Leha-ha50
        Leha-ha50 ответ Beekeeper (раскрыть)
        вчера в 21:23
        Абсолютно точно.
        112910415
        112910415
        вчера в 21:22
        Локо был хорош !
        А армейцы малость лучше
        CTePx
        CTePx ответ KnowSoccer (раскрыть)
        вчера в 21:22
        Да, кстати. Думаю для Облякова сегодня было полезно ощутить на себе, как его возил Керк. Он захочет исправиться и будет работать над собой. Как это было у Виталия Денисова, когда его возил Халк. Это его разозлило и к следующему матчу он подготовился, изучил манеру игры, и закрыл Халка. Хорошо помню тот матч, Халк уходил на другой фланг, т.к. на своем правом (для Виталия левом), он ничего не мог поделать.
        Да и для молодежи Локомотива тоже было полезно противостоять таким мастерам.
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