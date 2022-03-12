Холанд стал ближе к АПЛ. Правильное решение, в «Реале» может остаться Бензема

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сегодня, 17:39

А «Барселона» не фаворит Лиги чемпионов.

Холанд хочет трофеев

В «Боруссии» норвежец в силу разных причин, начиная с того, что Клопп больше не тренирует «шмелей», не разживется ни финалом Лиги чемпионов, ни победами в Бундеслиге, как удалось Левандовски. Эрлинг в игровом смысле не дитя Анри и Роналдо, как Мбаппе, он скорее Роберт или Ибрагимович. Эти параллели позволяют понять, как непросто будет Холанду выиграть Лигу чемпионов.

У шведа кубка нет, а Левандовски пришлось в зрелом возрасте превратиться в берсерка, который уничтожает в неистовом стиле чужую защиту, имея физическое преимущество и технику, невзирая на внушительные габариты. Если Мбаппе – футболист романтичный, отсюда отдельные проблемы Килиана на поле, то Холанд – настоящий варвар, только в культурном смысле.

Одновременно такому человеку хочется простого человеческого счастья, вроде трофеев. В «Реале» он будет близко к ним, но там прямо по курсу смена поколений – Марсело уже постарел, Бензема, Кроос и Модрич – на подходе. Перес многое делает, но и он не вечный. «Барселона» тоже может отпасть, поскольку Хави и Лапорте надо пожертвовать многим, а получить в ответ риск увидеть историю Ибрагимовича в Каталонии.

Так что на сцену выходит клуб с деньгами, потребностью в форварде и близостью к большим трофеям. Таких в мире всего несколько, и именно они развернут охоту за контрактом Холанда. Эрлинг прямо сейчас принимает решение, поэтому не удивительно, что его «обхаживают». Оставаться в Дортмунде нет смысла. Тем более, есть опасения по здоровью и надо ковать железо, пока горячо. Останется на год, станет меньше забивать – потеряет статус таланта самого высокого уровня.

Пойдет по стопам отца

Сейчас бывший игрок «Манчестер Сити» Альф-Инге Холанд в позиции Неймара-старшего и Хорхе Месси. Это папа известного молодого футболиста, который представляет его интересы, читай, сохраняет деньги во время трансферов внутри семьи. Райола свою долю получит, но Мино может рассчитывать только на миллионы, что сам выбьет из покупателя. «Боруссия» вроде бы прописала в контракте отступные – 75 млн евро, и это упростит трансфер.

И позволит Холанду выбирать самому. Гвардиола уже открыто признал, что нападающий ему нужен. Также у «Манчестер Сити» есть футболисты, вроде Стерлинга и Жезуса, чья продажа не исключается. Получаем деньги, потребность в форварде и возможность заинтересовать проектом самого форварда. Хороший симбиоз, чтобы в ближайшем будущем не только таблоиды написали о потенциальной сделке.

Понятно, что Райола легко может раскручивать «Барселону» на высокую зарплату, отвлекая слухами о «Манчестер Сити», но давайте оценим ситуации со стороны англичан. Кто есть на горизонте намного лучше? Левандовски немолодой, Иммобиле не подходит. Дальше по списку тоже нет «нового Агуэро» не по формату, а строго по амплуа. Альварес, которого взяли у «Ривер Плейта», может быть связующим звеном между хавбеками и атакой.

Хулиан достаточно универсальный парень, поэтому после подписания Холанда – а о форварде Гвардиола заговорил уже после официального объявления о переходе аргентинца, получит или новый дуэт нападающих, ведь Грилиш пока не впечатляет, можно корригировать схему, или Эрлинга в основе, а Альвареса как подмену, причем в другом игровом стиле. «Манчестер Сити» может не выполнить главную задачу шейхов – выиграть Лигу чемпионов, а это заход на очередной раунд больших расходов.

АПЛ подходит Холанду

Посмотрите на Харри Кейна – большой нападающий, у которого иногда бывали проблемы с взаимопониманием с напарниками в молодости, может забить в АПЛ больше всех в истории. До Ширера еще 84 гола, но форварду «Тоттенхэма» всего двадцать восемь лет, и даже без перехода в «Манчестер Сити» может забить нужное количество мячей. Но форварды такого формата подходят для АПЛ , начиная от Ван Нистелроя, которому даже проблемы с коленом не помешали себя показать в МЮ .

В соседнем клубе из Манчестера ждут Холанда. А теперь смотрите на список лучших снайперов чемпионата Англии – Салах, Мане и Жота. Дальше идет Сон. Следом рядом с Соном и Кейном два человека из «Манчестер Сити» — Стерлинг и Марез. Но Гвардиоле нужен человек, который будет забивать так часто, как Салах. Мохамед, кстати, по голам и ассистам за все время в «Ливерпуле» в АПЛ опережает даже Кейна.

Снайперы делают разницу, и хотя скучные эксперты расскажут, что Ван Бастены ушли безвозвратно, не будем делать из Холанда человека прошлого. Нет, его похожесть на отдельных нападающих – доказательство таланта, а не отсталости в тактическом плане. Но Эрлинг пока не играл в настолько выстроенных командах, как «Манчестер Сити». В «Реале» глупо наказывать Бензема отставкой. Особенно после того, что Карим творит на поле. У «Барселоны» свой вектор развития, а Холанд все-таки человек догм и личной анархии, не командной.

Не исключаем, что между ним и Гвардиолой случится конфликт – Ибрагимович не выдержал, когда его подстраивали под схему с Месси в центре Вселенной. Но в «Манчестер Сити» такого человека сейчас нет, поэтому Холанду есть место в центре атаки. А дальше уже начинаются пляски с тактическим бубном – Эрлингу нужно вырасти, чтобы стать звездой АПЛ . Лига не такая уж простая, особенно после приезда многих наставников. Также учтите, что школа «Боруссии» это не всегда хорошее образование для адаптации в другом месте.

Опасений достаточно, но Холанд настолько крутой, что его грех не забрать за 75 млн евро. Конечно, его трансфер может обойтись в 250 млн евро вместе с зарплатой, но Гвардиоле не привыкать тратить много. Есть ведь расходы на защитников. Также есть понимание, что «Манчестер Сити» нужны новые аргументы. Конечно, «Челси» может развалиться, а вот «Ливерпуль» слабее не станет, пока Клопп на борту. Также «Манчестер Юнайтед», если пригласит Эрика тен Хага, попробует замолить часть грехов перед историей.