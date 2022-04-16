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Роналду оформил 60-й хет-трик в карьере

16 апреля 2022, 19:02
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич СитиМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился тремя забитыми голами в матче 33-го тура АПЛ против «Норвича» (3:2).

Таким образом, португалец оформил свой 60-й хет-трик на клубном и международном уровне в профессиональной карьере.

Кроме того, сегодняшний гол со штрафного стал для Роналду 58-м в карьере.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
17 апреля в 12:02, ред.
ЗИГЗАГ

То, что у тебя получается по поводу "не чемпионства Европы роналды", многое по тебе объясняет...

P.S. Школу окончил ?
зигзаг
зигзаг
17 апреля в 09:46
Получается роналда вообще не чемпион Европы раз не принимала участие в финале 🙄🤣
Karkaz
Karkaz
17 апреля в 08:20
Феномен
95-shishani-95
95-shishani-95
17 апреля в 06:07
Что же теперь будет делать Карлан?
амурец
амурец
17 апреля в 02:46
    зигзаг
    зигзаг
    17 апреля в 02:31, ред.
      зигзаг
      зигзаг ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      17 апреля в 02:29, ред.
      Да не жалко мне тебя, фантазер)))) Тем более ты задымил уже, принялся Тоттенхем приплетать, и Месси который оказывается не в ПСЖ играет 🤣🤣🤣
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ зигзаг (раскрыть)
      17 апреля в 01:17, ред.
      Себя пожалей, раз за СВОИ ЖЕ (!) слова не в ответе, деятель!
      зигзаг
      зигзаг ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      17 апреля в 01:16
      Пожалею тебя, так как если продолжу беседу то у тебя растроение личности начнётся 🤣🤣🤣
      зигзаг
      зигзаг
      17 апреля в 01:15
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ зигзаг (раскрыть)
        17 апреля в 01:15, ред.
        1. Ты Тоттенхэм тоже в аутсайдеры записал ?

        2. Почему ВОЗМОЖНО под кроватью" ?! Ты не скромничай, будь уверенней и говори во всеуслышание, раз точно знаешь ! )))

        3. Месси "играет": (стата в ПСЖ 3 + 13 + 5 мячей в ЛЧ)
        Кристина "Мертвая": (стата в МЮ 15 + 3 + 6 мячей в ЛЧ)
        С математикой у тебя как, "ЗЕМЛЯНИН" ?))))))))))
        зигзаг
        зигзаг ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        17 апреля в 00:57, ред.
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ зигзаг (раскрыть)
          17 апреля в 00:50, ред.
          За Месси ещё можно попытаться..., но за тобой дублировать нереально - ты из подвида "я - не я" ..., в общем..., в своём роде УНИКАЛЕН! ))
          зигзаг
          зигзаг ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          17 апреля в 00:47
          Ты дублируешь за Мной, как Кристина за Месси. 🤣
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ зигзаг (раскрыть)
          17 апреля в 00:37, ред.
          ))))))Я спорю с тобой ТВОИМИ ЖЕ (!) "ФАКТАМИ", где :
          1. "мёртвая Кристина", оказалась способной затащить за уши МЮ в плей офф ЛЧ...,
          2. и где Месси - уже чемпион Франции, не имеющий к этому чемпионству никакого отношения.
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
          17 апреля в 00:35
          Всё так..., однако нельзя впихнуть в голову хейтера невпихуемое.
          зигзаг
          зигзаг ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          17 апреля в 00:35
          Неа, в моих словах тока факты. А спорить продолжаешь ты)))
          протон
          протон
          17 апреля в 00:31
          Я нисколько не фанат Роналду, просто считаю, что человек в его то возрасте показывает высочайшее мастерство и на голову выше многих молодых и зрелых игроков. Это не может не вызывать элементарное уважение, вне зависимости от клубных пристрастий
          Не будь Месси не был бы на столько крут Роналду, не будь Роналду не был на столько крут Месси. Они друг друга мотивировали и это им позволило не 5-10 лет блестать, а всю карьеру
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ зигзаг (раскрыть)
          17 апреля в 00:20, ред.
          ))) Ну да (!) это же не ты, а "Я", взломав твой акк, написал:

          "Твоя кристи мертвая. Ну а Месси в ПСЖ уже чемпион! Опять же количестао трофеев и наград у Месси намного круче. Один рекорд Герда Мюллера чего стоит!"

          ))))))
          зигзаг
          зигзаг ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          17 апреля в 00:11
          Ну, тут только ты споришь сам с собой))))))))))
          Caniggia
          Caniggia
          17 апреля в 00:01
          Вот даёт, старикан, в 37 лет!
          VeniaminS
          VeniaminS
          17 апреля в 00:01
          Вот это игрок,тоже лепит рекорды.
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ зигзаг (раскрыть)
          16 апреля в 23:50, ред.
          )))))))))) Рекорды Г. Мюллера и Месси отменяют достижения Роналду ?

          А если сейчас какой-нибудь дурак, взяв собственную базу для сравнения, перечеркнет достижения того же Мюллера и Месси перед Роналду..., например количеством побед в ЛЧ. Ну и чё ? Будешь с ним спорить, кто из вас двоих "умнее" ?
          Fury_Pitt
          Fury_Pitt
          16 апреля в 23:22
          До рекорда Ференца Пушкаша по наибольшему количеству оформленных хет-триков рукой подать - у Пушкаша 61 хет-трик за карьеру.
          Jake Fallop
          Jake Fallop
          16 апреля в 23:10
          Да он Гоот... Год без трофеев... Бедные почитатели его уже и не знают что считать лишь бы слёзки не лить.. Хе-хе...
          зигзаг
          зигзаг ответ FERIS (раскрыть)
          16 апреля в 23:02
          Твоя кристи мертвая. Ну а Месси в ПСЖ уже чемпион! Опять же количестао трофеев и наград у Месси намного круче. Один рекорд Герда Мюллера чего стоит!
          FERIS
          FERIS ответ зигзаг (раскрыть)
          16 апреля в 22:52
          Твой меська вообще мёртвый,хоть бы постеснялся сравнивать их с Роном.
          зигзаг
          зигзаг
          16 апреля в 22:40
          Молодец. Но до Месси ему далеко. Он как катаец всё старается копировать за Месси. Футболку и ту снял перед фанатами🤣🤣🤣
          goalaktika
          goalaktika
          16 апреля в 22:15
          180 голов в 60ти матчах! Уму непостижимо
          azkan
          azkan
          16 апреля в 21:53
          С юбилейным КриРо! Достижение которого еще долго не смогут побить.
          Ну если Месси перейдет в Барселону может быть.. хотя вряд ли)
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