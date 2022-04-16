Роналду оформил 60-й хет-трик в карьере

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16 апреля 2022, 19:02

Нападающий «Манчестер Юнайтед» отметился тремя забитыми голами в матче 33-го тура АПЛ против «Норвича» (3:2).

Таким образом, португалец оформил свой 60-й хет-трик на клубном и международном уровне в профессиональной карьере.

Кроме того, сегодняшний гол со штрафного стал для Роналду 58-м в карьере.