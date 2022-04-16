Роналду оформил 60-й хет-трик в карьере

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился тремя забитыми голами в матче 33-го тура АПЛ против «Норвича» (3:2).
Таким образом, португалец оформил свой 60-й хет-трик на клубном и международном уровне в профессиональной карьере.
Кроме того, сегодняшний гол со штрафного стал для Роналду 58-м в карьере.
То, что у тебя получается по поводу "не чемпионства Европы роналды", многое по тебе объясняет...
P.S. Школу окончил ?
То, что у тебя получается по поводу "не чемпионства Европы роналды", многое по тебе объясняет...
P.S. Школу окончил ?
Во секта даёт 💣🙄🤣
Во секта даёт 💣🙄🤣
Во фанатики дают 💣🙄🤣
Во фанатики дают 💣🙄🤣
2. Почему ВОЗМОЖНО под кроватью" ?! Ты не скромничай, будь уверенней и говори во всеуслышание, раз точно знаешь ! )))
3. Месси "играет": (стата в ПСЖ 3 + 13 + 5 мячей в ЛЧ)
Кристина "Мертвая": (стата в МЮ 15 + 3 + 6 мячей в ЛЧ)
С математикой у тебя как, "ЗЕМЛЯНИН" ?))))))))))
2. Почему ВОЗМОЖНО под кроватью" ?! Ты не скромничай, будь уверенней и говори во всеуслышание, раз точно знаешь ! )))
3. Месси "играет": (стата в ПСЖ 3 + 13 + 5 мячей в ЛЧ)
Кристина "Мертвая": (стата в МЮ 15 + 3 + 6 мячей в ЛЧ)
С математикой у тебя как, "ЗЕМЛЯНИН" ?))))))))))
Криш спрятался от Сити возможно под кроватью. Разбил ребёнку телефон и забил аутсайдеру. Ну а тебе инопланетянину помочь уже никто не в силах.🤣🤣🤣
Криш спрятался от Сити возможно под кроватью. Разбил ребёнку телефон и забил аутсайдеру. Ну а тебе инопланетянину помочь уже никто не в силах.🤣🤣🤣
1. "мёртвая Кристина", оказалась способной затащить за уши МЮ в плей офф ЛЧ...,
2. и где Месси - уже чемпион Франции, не имеющий к этому чемпионству никакого отношения.
1. "мёртвая Кристина", оказалась способной затащить за уши МЮ в плей офф ЛЧ...,
2. и где Месси - уже чемпион Франции, не имеющий к этому чемпионству никакого отношения.
Не будь Месси не был бы на столько крут Роналду, не будь Роналду не был на столько крут Месси. Они друг друга мотивировали и это им позволило не 5-10 лет блестать, а всю карьеру
Не будь Месси не был бы на столько крут Роналду, не будь Роналду не был на столько крут Месси. Они друг друга мотивировали и это им позволило не 5-10 лет блестать, а всю карьеру
"Твоя кристи мертвая. Ну а Месси в ПСЖ уже чемпион! Опять же количестао трофеев и наград у Месси намного круче. Один рекорд Герда Мюллера чего стоит!"
))))))
"Твоя кристи мертвая. Ну а Месси в ПСЖ уже чемпион! Опять же количестао трофеев и наград у Месси намного круче. Один рекорд Герда Мюллера чего стоит!"
))))))
А если сейчас какой-нибудь дурак, взяв собственную базу для сравнения, перечеркнет достижения того же Мюллера и Месси перед Роналду..., например количеством побед в ЛЧ. Ну и чё ? Будешь с ним спорить, кто из вас двоих "умнее" ?
А если сейчас какой-нибудь дурак, взяв собственную базу для сравнения, перечеркнет достижения того же Мюллера и Месси перед Роналду..., например количеством побед в ЛЧ. Ну и чё ? Будешь с ним спорить, кто из вас двоих "умнее" ?
Ну если Месси перейдет в Барселону может быть.. хотя вряд ли)
Ну если Месси перейдет в Барселону может быть.. хотя вряд ли)