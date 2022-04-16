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Промес не приехал на матч против «Рубина»

16 апреля 2022, 18:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Нападающий «Спартака» Квинси Промес пропускает матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина».

По данным источника, голландец не приехал с командой на предстоящую встречу.

Ранее сообщалось, что Промес почувствовал дискомфорт после матча с «Локомотивом».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
16 апреля в 18:39
Попал в чёрный список
ДСА
ДСА
16 апреля в 18:33
Бог даст, что он не виновен, а если виновен, то и поделом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
16 апреля в 18:26
От тюрьмы и от сумы не зарекайся. Никто не отменял эту истину
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
16 апреля в 18:25
Может уже сухари сушит? Получил информацию и готовится?
sv_1969
sv_1969
16 апреля в 18:22
Здоровья парню
drug01
drug01
16 апреля в 18:21
Это ослабит Спартак
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
16 апреля в 18:14
лично я не вижу в последних играх много толку!он уже не тот!
Vladimir808
Vladimir808
16 апреля в 18:12
Без Промеса справятся.
Промесу здоровья, Спартаку победы.
mihaluch
mihaluch
16 апреля в 18:10
Промес давно не делает в Спартаке погоду.
makkie
makkie
16 апреля в 18:07
Что-то не то с Промесом.
На матче с Арсеналом ,был вне заявки, но приезжал на стадион.
Сегодня тоже мимо состава.
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