Промес не приехал на матч против «Рубина»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес пропускает матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина».
По данным источника, голландец не приехал с командой на предстоящую встречу.
Ранее сообщалось, что Промес почувствовал дискомфорт после матча с «Локомотивом».
Промесу здоровья, Спартаку победы.
Промесу здоровья, Спартаку победы.
На матче с Арсеналом ,был вне заявки, но приезжал на стадион.
Сегодня тоже мимо состава.
На матче с Арсеналом ,был вне заявки, но приезжал на стадион.
Сегодня тоже мимо состава.