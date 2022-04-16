Промес не приехал на матч против «Рубина»

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16 апреля 2022, 18:02

Нападающий «Спартака» пропускает матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина».

По данным источника, голландец не приехал с командой на предстоящую встречу.

Ранее сообщалось, что Промес почувствовал дискомфорт после матча с «Локомотивом».