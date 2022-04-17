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«Ростов» вырвал победу у «Арсенала» в Туле

17 апреля 2022, 15:59
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Ростов» обыграл на выезде «Арсенал» в матче 25-го тура чемпионата России.

Поединок завершился со счетом 1:2. За гостей забивали Николай Комличенко (10) и Дмитрий Полоз (87), а в составе хозяев отличился Игорь Смольников (44).

«Ростов» расположился на девятом месте в турнирной таблице (31), «Арсенал» — на 16-й позиции (21).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
17 апреля в 21:49
Повторюсь - Валера, верим!)
Ещё с одного бобра...)
112910415
112910415
17 апреля в 18:54
у Валеры опять получается !
Leha-ha50
Leha-ha50
17 апреля в 18:34, ред.
Ростов молодцы.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
17 апреля в 18:33
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    17 апреля в 18:32
    Гол чистейшей был, Ростову некому помочь, нет у них Гинера
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    17 апреля в 18:24
    Лучший комментарий про гол на халяву,вот это предвзятое мнение.а судейство было нормальное
    FC RSM
    FC RSM ответ ViktorVolchok07 (раскрыть)
    17 апреля в 18:04
    После этого столько касаний было, что этот эпизод к голу можно не относить. Вот если бы судья сразу свисток дал, тогда понятно. А так ВАР уже ничего не должен был с этим делать. Поэтому справедливо, что гол засчитали.
    Capral
    Capral
    17 апреля в 17:29
    По-ходу, в Твери, цены на мясо высокие....
    Трезвый повар
    Трезвый повар ответ ViktorVolchok07 (раскрыть)
    17 апреля в 17:25
    ВикторВолчёк07, победа на халяву? Если ты ратуешь за честность, то почему только в одну сторону?
    Почему не возмущаешься что судья дважды не дал вторую жёлтую карточку Георгию Костадинову? При счёте 1-1
    Я такого не припомню что бы судья в одном матче дважды прощал игроку красную карточку
    ABir
    ABir
    17 апреля в 17:21
    Следующая игра будет с Ростовом за чистое девятое место
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    17 апреля в 17:09
    Главное спартак замкнул десятку.
    Gahi
    Gahi
    17 апреля в 17:08, ред.
    Эта победа ещё больше добавит "Ростову" уверенности в следующих матчах добиваться нужного результата.
    Ironigor
    Ironigor
    17 апреля в 17:07
    Россельмаш с Победой !!!👍✊️🙋‍♂️
    ViktorVolchok07
    ViktorVolchok07
    17 апреля в 17:04, ред.
    Похоже культ Валеры процветает на протяжении его прихода в Ростов…

    Ещё раз о судействе и нужен ли VAR российскому футболу. Если нам на экране несколько раз повторяют эпизод с нарушением правил со стороны Ростова, там просто,,коса,,по ногам футболисту Арсенала и...а, дальше забивается гол и его засчитывают. Дорогие мои, даже при всём уважении к Карпину, как к тренеру сборной и т.д. таких подарков в адрес Ростова быть не должно.

    Побеждать надо честно, а не на халяву...
    протон
    протон
    17 апреля в 17:00
    Ростов из самого низа сумел обойти Спартак))) Все таки Карпин сумел доказать что он ТРЕНЕР! Поздравления Ростову!
    протон
    протон
    17 апреля в 16:59
    И Спартак за одно обошли.
    санек002
    санек002
    17 апреля в 16:58
    с победой ростов!
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    17 апреля в 16:56
    Нет ничего лучше победы на выезде у конкурента.
    ZeroRiot
    ZeroRiot ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    17 апреля в 16:45
    Прошу прощения, затупил, думал Трезвому повару отвечаю.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    17 апреля в 16:41
    Ростов это сила
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ ответ ZeroRiot (раскрыть)
    17 апреля в 16:40
    Я не Олег
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    17 апреля в 16:39
    Главное что оз прошло!
    stanichnik
    stanichnik ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    17 апреля в 16:31
    Доброго Здоровья!
    На Глебова и в Динамо глаз положили и, если он туда уйдёт, то точно будет участвовать в чемпионской гонке.
    ZeroRiot
    ZeroRiot ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    17 апреля в 16:29, ред.
    Олег по мимо Глебова ещё и Щетинина потеряем, Кирилла если мне память не изменяет мы до конца сезона взяли у Зенита в аренду, да и Сильянов на фланге не плохо смотрится, а его у Локо взяли.
    drug01
    drug01
    17 апреля в 16:29
    Золотые очки
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    17 апреля в 16:21
    Карпуша триумфально вернулся в "Ростов", пожалуй, это лучшее выступление его команд за последние годы. Удачи ему и дальше, если "Ростов" сможет закрепиться в чемпионате, то будет супер.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    17 апреля в 16:17, ред.
    Ростов с Победой !!!!!
    Ожидаемой и предсказуемой !!
    Карпину Респект !!!!!

    Он за месяц одержал столько же побед сколько Ростов одержал без него за 8 предыдущих месяцев...
    6 игр - 4 победы...1 ничья ...и 1 форс-мажор...

    Браво...учитывая что играют парни из недавнего резерва...

    И если в оставшихся домашних пару матчей с московскими Химками и Спартаком результат в принципе предсказуем....то в гостях будет тяжелей...Краснодар,Уфа..ЦСКА...

    Удачи и побед !!!!!!!!!
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    17 апреля в 16:16
    Если Зенит не переманит Глебова,на следующий год будем участвовать в чемпионский гонке
    Байкал-38
    Байкал-38
    17 апреля в 16:14
    Равная игра соперников, в которой больше повезло Ростову.
    Удары 13-13
    В створ 4-5
    Владение мячом 49/51 %
    Пасы 444-460
    Точность пасов 77/76 %
    Ростов этой победой как мне кажется обезопасил себя как минимум от прямого вылета.
    А Арсенал одной ногой в ФНЛ.
    minai
    minai ответ ZeroRiot (раскрыть)
    17 апреля в 16:13
    Никакие аргументы в пользу Арсенала не сработали. Среди арбитров принято добивать днарей.
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