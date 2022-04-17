«Ростов» вырвал победу у «Арсенала» в Туле

«Ростов» обыграл на выезде «Арсенал» в матче 25-го тура чемпионата России.
Поединок завершился со счетом 1:2. За гостей забивали Николай Комличенко (10) и Дмитрий Полоз (87), а в составе хозяев отличился Игорь Смольников (44).
«Ростов» расположился на девятом месте в турнирной таблице (31), «Арсенал» — на 16-й позиции (21).
За это время Ростов одержал 4 победы, 1 раз сыграл вничью и 1 раз проиграл
Набрали 13 очков и с 14 места поднялись на 9
За это время Ростов одержал 4 победы, 1 раз сыграл вничью и 1 раз проиграл
Набрали 13 очков и с 14 места поднялись на 9
Ожидаемой и предсказуемой !!
Карпину Респект !!!!!
Он за месяц одержал столько же побед сколько Ростов одержал без него за 8 предыдущих месяцев...
6 игр - 4 победы...1 ничья ...и 1 форс-мажор...
Браво...учитывая что играют парни из недавнего резерва...
И если в оставшихся домашних пару матчей с московскими Химками и Спартаком результат в принципе предсказуем....то в гостях будет тяжелей...Краснодар,Уфа..ЦСКА...
Удачи и побед !!!!!!!!!
Ожидаемой и предсказуемой !!
Карпину Респект !!!!!
Он за месяц одержал столько же побед сколько Ростов одержал без него за 8 предыдущих месяцев...
6 игр - 4 победы...1 ничья ...и 1 форс-мажор...
Браво...учитывая что играют парни из недавнего резерва...
И если в оставшихся домашних пару матчей с московскими Химками и Спартаком результат в принципе предсказуем....то в гостях будет тяжелей...Краснодар,Уфа..ЦСКА...
Удачи и побед !!!!!!!!!
Ещё раз о судействе и нужен ли VAR российскому футболу. Если нам на экране несколько раз повторяют эпизод с нарушением правил со стороны Ростова, там просто,,коса,,по ногам футболисту Арсенала и...а, дальше забивается гол и его засчитывают. Дорогие мои, даже при всём уважении к Карпину, как к тренеру сборной и т.д. таких подарков в адрес Ростова быть не должно.
Побеждать надо честно, а не на халяву...
Ещё раз о судействе и нужен ли VAR российскому футболу. Если нам на экране несколько раз повторяют эпизод с нарушением правил со стороны Ростова, там просто,,коса,,по ногам футболисту Арсенала и...а, дальше забивается гол и его засчитывают. Дорогие мои, даже при всём уважении к Карпину, как к тренеру сборной и т.д. таких подарков в адрес Ростова быть не должно.
Побеждать надо честно, а не на халяву...