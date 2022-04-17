«Ростов» вырвал победу у «Арсенала» в Туле

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17 апреля 2022, 15:59

«Ростов» обыграл на выезде «Арсенал» в матче 25-го тура чемпионата России.

Поединок завершился со счетом 1:2. За гостей забивали Николай Комличенко (10) и Дмитрий Полоз (87), а в составе хозяев отличился Игорь Смольников (44).

«Ростов» расположился на девятом месте в турнирной таблице (31), «Арсенал» — на 16-й позиции (21).