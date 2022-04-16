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«Спартак» ушёл от поражения в матче с «Рубином»

16 апреля 2022, 20:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 30-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Рубина» Владислав Игнатьев. На 69-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев сравнял счёт — 1:1.

«Спартак» идёт на 9-м месте (31 очко), «Рубин» занимает 12-е место (26 очков).

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ санек002 (раскрыть)
17 апреля в 13:29
Приятно пообщаться
санек002
санек002 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 апреля в 11:30
а зовут тоже анатолий?извини!просто уважаю нормальных людей!будь ты хоть чей болельщик!просто не люблю нутром плохих людей!написал бы хлеще но боюсь забанят!хотя ни угроз не ещё что такое не держу в душе и никому не угрожаю!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ санек002 (раскрыть)
17 апреля в 10:11
Не, извини, юмор ценю
санек002
санек002 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 апреля в 09:44
я просто с юмором ответил а ты и повелся!и сразу обиды и .....ну это ваше дело!
альсато
альсато ответ протон (раскрыть)
17 апреля в 08:28
не нужно так расстраиваться...да...результаты-не радуют...но как это у вас говорят: утро,вечера-"УМНЕЙ")))))....Все будет нормально!
nikoladolgov
nikoladolgov
17 апреля в 06:36
    True Story
    True Story
    17 апреля в 03:56
    Повезло, повезло Спартаку
    КЭТиК
    КЭТиК
    17 апреля в 00:35
    Ну хоть одно очко в плюс.
    протон
    протон
    17 апреля в 00:29
    Очередная тухлая игра команды имени Заремы, Каттани и Ваноли. Это не Спартак, это Заремак. И это тот случай, когда дело, на мой взгляд, по большей части не в игроках. Вообще не видно ни тренерской руки, ни мысли. Зато выгнали Руя, как минимум сменив шило на мыло, а то и вовсе просто навредив игре, отслюнявили ему неустойку в пару лямов, и взяли штаб итальянцев за черт знает сколько лямов. Это что ли называется эффективный менеджмент? Такой менеджмент выгоден только болелам конкурентов, которые над нами ржут и удовольствие получают. Гоните их всех в шею. Пока Зарема рулит, я не буду болеть больше за этот Заремак.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    17 апреля в 00:00
    Кандидаты на вылет ....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ санек002 (раскрыть)
    16 апреля в 22:24
    Мечтать не вредно, только лучше не вслух. Рубин проиграл подряд 8 игр и наконец сегодня встретил равного соперника. А ты размечтался
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    16 апреля в 22:22
    Даже, если это теоретически и произойдёт, то. дальше будет Зенит, а значит привычные 1:7.тебе это надо?
    makkie
    makkie ответ санек002 (раскрыть)
    16 апреля в 21:42
    Слишком оптимистично.
    Этой весной у Спартака сплошное невезение. А вот цска, не считая трёх последних матчей, наоборот, был обласкан фортуной. Сколько голов в концовках забивали!
    санек002
    санек002 ответ makkie (раскрыть)
    16 апреля в 21:37
    ЦСКА БУДЕТ БИТ!МЫ ПРОСТО ВСЁ ЗАВУАЛИРОВАЛИ СЕГОДНЯ!В КУБКЕ И ХЛУСЕВИЧ ЗАБЬЁТ И СОБОЛЕВА ПРОРВЕТ!БУМ ЖДАТЬ!
    mike60
    mike60
    16 апреля в 21:36
    Рад за Слуцкого.Хороший он человек и тренерскую квалификацию свою подтвердил.У Рубина состав сейчас слабый.А с кем как не со Спартаком образца Ваноли брать очки.Кажется Рубин смог вытерпеть.Следующий матч дома с Арсеналом,который на выезде проигрывает под орех.При всех своих проблемах Рубин не вылетит.
    makkie
    makkie ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    16 апреля в 21:32
    Хочется посмотреть на связку Пруцев-Мартинс.
    Первый дружит с пасом и грамотно ведёт игру в центре поля. Мартинс - это объём, отборы и мобильность. Плюс габариты в центре поля. Идеальная связка для баланса.

    Но у Ваноли выходят Зобнин и Умяров...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    16 апреля в 21:32
    Идеалист однако!
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987 ответ makkie (раскрыть)
    16 апреля в 21:26
    по Пруцеву согласен, давно нужно было дать шанс парню. он пореще Умярова и играет в пас как нужно для поддержания высокого темпа игры своей команды. Мартинса Ваноли просто приберёг для дерби, с ним любой второй опорник в паре ( Зобнин, Умяров или Пруцев) выглядит как сильная связка, не дай бог получил бы травму и уже в опорной зоне у нас была бы беда... Мозес конечно хорош в этом сезоне в атаке, но не стоит забывать сколько Витя не дорабатывает в обороне и в дерби можно сделать ставку на эмоции Бакаева. сегодня к примеру сколько не косячил Хлусевич и Зелимхан справа, а вся острота у ворот рубина была с их правого фланга ( на противоположном играл Зотов у рубина, который сплошной косяк и пробиваться нужно было через него. то что Зотов на поле я узнал на 91й минуте игры кстати) перед дерби сильная тревога за Максименко, Сашка не спасает, а против коней не раз уже просто привозил...
    ViktorVolchok07
    ViktorVolchok07
    16 апреля в 21:25
    Это позорище...даже нечего коментировать,идёт планомерное уничтожение клуба.
    Константин Белых
    Константин Белых
    16 апреля в 21:21
    Да нормально. Разминаемся к след сезону. Промеса не хватает на фланге. Хлусевич-это уровень Уфы не более. Мартинса в старт. Но коням накидаем с такими звездами как Николсон и Соболев.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    16 апреля в 21:15
    второй тайм провели на уровне. немного ещё мысли и мастерства Бакаеву и реализации Хлусевичу и такие матчи Спартак начнёт дожимать в свою пользу. в среду дерби на кубок с цска, готовимся и верим в победу красно - белых! вперёд Спартак!!!
    makkie
    makkie
    16 апреля в 21:13
    Традиционно невнятный результат Спартака в год столетнего юбилея.

    По матчу:

    1) Спартак сыграл первым номером, но лично я не понял выбор стартового состава. Почему Мартинс и Бакаев были на лавке? Парой Умяров-Зобнин много не насоздаёшь, а в контроле мяча они бесполезны.
    2) Рубин сыграл строго вторым номером, но огрызался на контратаках - в одной из таких мяч дважды облизал штанги, а вторая контратака завершилась голом Игнатьева.
    3) Порой удивлялся от действия защитников Спартака. Жиго и Джикия давали уйму пространства и не держали оппонентов. Забивай не хочу!
    4) Отдельная песня по поводу Хлусевича. Имел два 100% момента, плюс момент во втором тайме - все выстрелы улетели в воробьёв. Ну надо же попадать в ворота! Профессиональный игрок, а столько брака и ударов мимо цели. В Арсенале такие щёлкал как орешки. Пока явно не вписался в игру Спартака, но в желании Хлусевичу не откажешь.
    5) Очень рад за Пруцева - парня долго мариновали на лавке, а сегодня он вышел на замену и отпахал в центре поля. Маленький Хави, которому не достаёт практики и партнёра с отбором рядом с ним. По мне так надо делать ставку на Пруцева, способен вырасти в хорошего игрока.

    Ждём битвы на Кубок России с цска теперь. Похоже, Спартак подходит к матчу без Умярова и Мозеса. Но их есть кем заменить. Остальное покажет дерби!
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    16 апреля в 21:13
    рано Анатолий язвить начал, смотри как бы в среду Хлусевич прицел не настроил🤣
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    16 апреля в 21:12
    Вроде не бездельники и могли бы жить
    Им бы день рождения взять и отменить

    Плачут невезучие люди-спартачи
    И рыдают, бедные, и клянут беду
    В день какой неведомо, в никаком году
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ pomor45 (раскрыть)
    16 апреля в 21:12
    Просто ему заранее рассказали, что в "Спартаке" люди не работают, а Федуна в основном просто доят, вот ему и лень даже в таблицу заглянуть, ознакомиться со списком, поэтому он и удивляется)
    pomor45
    pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    16 апреля в 21:10
    Там тоже есть кого посмешить и порадовать.
    pomor45
    pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    16 апреля в 21:08
    Каттани всё с лигой знакомится. Всё новые команды, кроме своего Спартака, обнаруживает и удивляется: "Кто такой?"
    ЧиП
    ЧиП
    16 апреля в 21:07
    После первого тайма, второй не хотел смотреть.
    В целом о нашей игре ничего хорошего сказать не могу.
    Играть можем но не считаем нужным. Зачем такие игроки команде? 🤷‍♂️
    Рубину выжил из игры максимум.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    16 апреля в 21:07
    Ну все , теперь Спартак точно будет в РПЛ. И будет нас смешить и радовать. А то жаль будет, если уйдет в ФНЛ.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    16 апреля в 21:07
    День рожденья грустный праздник
    Ты улыбнись Спартак не грусти напрасно.
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