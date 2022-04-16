«Спартак» ушёл от поражения в матче с «Рубином»

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 30-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Рубина» Владислав Игнатьев. На 69-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев сравнял счёт — 1:1.
«Спартак» идёт на 9-м месте (31 очко), «Рубин» занимает 12-е место (26 очков).
По матчу:
1) Спартак сыграл первым номером, но лично я не понял выбор стартового состава. Почему Мартинс и Бакаев были на лавке? Парой Умяров-Зобнин много не насоздаёшь, а в контроле мяча они бесполезны.
2) Рубин сыграл строго вторым номером, но огрызался на контратаках - в одной из таких мяч дважды облизал штанги, а вторая контратака завершилась голом Игнатьева.
3) Порой удивлялся от действия защитников Спартака. Жиго и Джикия давали уйму пространства и не держали оппонентов. Забивай не хочу!
4) Отдельная песня по поводу Хлусевича. Имел два 100% момента, плюс момент во втором тайме - все выстрелы улетели в воробьёв. Ну надо же попадать в ворота! Профессиональный игрок, а столько брака и ударов мимо цели. В Арсенале такие щёлкал как орешки. Пока явно не вписался в игру Спартака, но в желании Хлусевичу не откажешь.
5) Очень рад за Пруцева - парня долго мариновали на лавке, а сегодня он вышел на замену и отпахал в центре поля. Маленький Хави, которому не достаёт практики и партнёра с отбором рядом с ним. По мне так надо делать ставку на Пруцева, способен вырасти в хорошего игрока.
Ждём битвы на Кубок России с цска теперь. Похоже, Спартак подходит к матчу без Умярова и Мозеса. Но их есть кем заменить. Остальное покажет дерби!
По матчу:
1) Спартак сыграл первым номером, но лично я не понял выбор стартового состава. Почему Мартинс и Бакаев были на лавке? Парой Умяров-Зобнин много не насоздаёшь, а в контроле мяча они бесполезны.
2) Рубин сыграл строго вторым номером, но огрызался на контратаках - в одной из таких мяч дважды облизал штанги, а вторая контратака завершилась голом Игнатьева.
3) Порой удивлялся от действия защитников Спартака. Жиго и Джикия давали уйму пространства и не держали оппонентов. Забивай не хочу!
4) Отдельная песня по поводу Хлусевича. Имел два 100% момента, плюс момент во втором тайме - все выстрелы улетели в воробьёв. Ну надо же попадать в ворота! Профессиональный игрок, а столько брака и ударов мимо цели. В Арсенале такие щёлкал как орешки. Пока явно не вписался в игру Спартака, но в желании Хлусевичу не откажешь.
5) Очень рад за Пруцева - парня долго мариновали на лавке, а сегодня он вышел на замену и отпахал в центре поля. Маленький Хави, которому не достаёт практики и партнёра с отбором рядом с ним. По мне так надо делать ставку на Пруцева, способен вырасти в хорошего игрока.
Ждём битвы на Кубок России с цска теперь. Похоже, Спартак подходит к матчу без Умярова и Мозеса. Но их есть кем заменить. Остальное покажет дерби!